Un jurado de generales declara inocente al general de dos estrellas de la Fuerza Aérea de agresión sexual en un histórico consejo de guerra

Lee esta historia en inglés.

FORT SAM HOUSTON – El general de división Phillip Stewart fue declarado no culpable de agresión sexual a una oficial de su antiguo comando en un histórico consejo de guerra en Fort Sam Houston.

Stewart, el primer general de la Fuerza Aérea que se ha enfrentado a un consejo de guerra por agresión sexual, fue declarado culpable el sábado de otros cargos en su contra: negligencia en el cumplimiento del deber y conducta impropia de un oficial.

La defensa se mantuvo firme y Stewart no mostró ninguna reacción ante los hallazgos. Optó por la sentencia del juez militar en lugar del jurado, que estaba formado por todos los generales de tres estrellas.

Stewart fue sentenciado a una amonestación, restringido a la Base Conjunta de la Fuerza Aérea de San Antonio-Randolph durante dos meses, y a una pérdida de salario de 60,000 dólares en el transcurso de seis meses.

"Ha desperdiciado muchas cosas," dijo el juez presidente, coronel Matthew Stoffel. "No sé si usted podría estar más decepcionado que sus compañeros oficiales generales."

El castigo podría haber sido mucho peor para Stewart, quien enfrentaba hasta 60 años de prisión al comienzo del juicio.

Antes de la sentencia, Stewart hizo una declaración no jurada entre lágrimas ante el tribunal, diciendo que es parte de tres generaciones de servicio militar.

"Quería ser piloto de combate desde que tenía 7 años," afirmó Stewart. "Por favor, no me despidan del servicio."

Stewart ha servido 31 años en la Fuerza Aérea. Explicó que quería "recuperarse de esto".

"Soy mucho más que esto," recalcó Stewart.

La defensa objetó una declaración sobre el impacto a la víctima por parte de la oficial subordinada, diciendo que ella no era una víctima. La objeción fue desestimada. El juez determinó que ella calificaba como víctima bajo otros cargos por los que Stewart fue condenado.

"Nunca quise nada de esto," puntualizaba en su declaración. "Me presenté por mi hija y otros aviadores."

Dijo que los hechos cambiaron la trayectoria de su vida.

Stewart se declaró culpable de dos de los cargos menores en su contra (uno por incumplimiento del deber según el artículo 92 y conducta sexual extramatrimonial según el artículo 134) antes de las declaraciones iniciales del lunes.

El juez le preguntó a Stewart cómo sentía que sus acciones desacreditaban el servicio después de que Stewart hiciera una declaración sobre los cargos. Anotó que era culpable de mantener una relación inapropiada, pero sostuvo que fue consensuada.

"Se escriben artículos todos los días... mientras uso este uniforme," planteó Stewart. "Es imposible desacreditar el servicio."

11 testigos subieron al estrado durante el juicio que duró una semana, incluido la oficial subordinado que fue acusada de agredir sexualmente, su esposo y varios otros oficiales. Stewart no testificó.

En sus argumentos finales, la coronel de la fiscalía Naomi Dennis calificó el juicio como "culpación a gran escala de la víctima."

"Ella no es una oportunista," señaló Dennis. "Ella es piloto."

Stewart en ese momento era comandante de la 19.ª Fuerza Aérea con sede en San Antonio, parte del Comando de Entrenamiento de Educación Aérea. Varios testigos declararon que la mayor parte de sus viajes consistieron en visitas a bases y conferencias.

Dennis presentó mensajes de texto entre Stewart y la mujer durante una conferencia en Denver en marzo de 2023, un mes antes de que tuviera lugar un encuentro sexual entre los dos en la Base de la Fuerza Aérea Altus en Oklahoma.

“Simplemente la trataba como a una mujer,” describió Dennis

En las declaraciones finales de la defensa, la abogada Sherry Bunn dijo que los mensajes de texto entre Stewart y la mujer se debían a la preocupación por la seguridad de la mujer al regresar a su hotel.

"Ella es una chica fiestera," describió Bunn sobre la oficial. "Ella toma decisiones que la benefician."

Bunn dedicó la mayor parte de su tiempo a la presunta agresión. Llamó a la mujer una “bebedora ávida.”

“Vean cómo actuó en el estrado,” indicó Bunn. "Miren, miembros, ella está por todos lados."

La defensa notó que cuando la mujer estaba en el estrado, las lágrimas corrieron por su rostro solo una vez y el resto fueron “melodramáticas.”

"Este es un caso de agresión sexual o un encuentro sexual consensuado," dijo Bunn. "Tienes que hacer esto bien."

La mujer comentó que sentía que no tenía más remedio que someterse debido al poder y rango de Stewart, y especialmente porque él era su comandante en ese momento.

Durante la conferencia en Denver, Stewart le envió mensajes de texto invitándola a quedarse en su habitación. Dijo que la hacía sentir incómoda.

"He trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí," puntualizó. “Me gané este trabajo.”

Los mensajes de texto entre la pareja fueron mostrados al tribunal y ambas partes los presentaron al testigo. La evidencia incluyó algunos mensajes enviados desde una visita a la base que el mismo equipo llevó a la Base de la Fuerza Aérea Altus, donde ocurrió el encuentro sexual.

Stewart la invitó a su alojamiento a tomar vino después de que ella lo dejara después de una cena de comando y un evento social. La mujer testificó que intentó, sin éxito, advertir a Stewart sobre romper la regla de "botella a acelerador" de pilotear un avión dentro de las 12 horas posteriores al consumo de alcohol, algo de lo que fue declarado culpable.

Ella aceptó la invitación. Un par de suboficiales, el Sargento Primero en Jefe de la Fuerza Aérea. Justin Apticar y el Sargento Primero. Andrew Bryan vino a socializar y testificó que esperaban que la mujer se fuera con ellos al final de la noche. Cuando ella no los siguió, Bryan le envió un mensaje para registrarse.

La mujer se quedó a solas con Stewart y compartió historias. Fue entonces cuando comenzaron los besos y él la llevó al dormitorio. La mujer dijo que se sometió y salió de su habitación alrededor de las 3:40 am.

A la mañana siguiente, Stewart tomó su vuelo después de dormir hasta tarde, según el testimonio de varios testigos.

Se realizó un informe en mayo de 2023. El agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales, Adam Hershey, trabajó en la investigación inicial con el marido de la mujer y manejó una operación de interceptación de llamadas telefónicas entre él y Stewart.

La llamada telefónica se jugó en el tribunal. Más tarde, el marido testificó que no estaba "amenazando" a Stewart cuando le advirtió: "Reza para que no me veas en la calle."

"Habíamos hecho algo que no deberíamos haber hecho," respondió Stewart en la llamada. "Yo también vivo con culpa y vergüenza."

Stewart llevaba siete años casado en ese momento; desde entonces se ha divorciado.

Fue despedido de su cargo de líder de la 19ª Fuerza Aérea. Actualmente es oficial de estado mayor en el Comando de Educación y Entrenamiento Aéreo.

Esta es una noticia en desarrollo.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

