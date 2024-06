Johnny Canales, promotor de estrellas de la música tejana y legendario presentador de televisión, falleció a los 77 años

Lee esta historia en inglés.

Johnny Canales, el promotor de estrellas de la música tejana que fue un nombre familiar durante décadas, murió a la edad de 77 años.

Su esposa, Nora Canales, anunció su fallecimiento el jueves por la mañana por Facebook. “Era más que un amado esposo, padre, presentador de televisión, músico y animador; fue un faro de esperanza y alegría para innumerables personas,” escribió.

Canales fue músico y presentador de "The Johnny Canales Show," un programa producido en Corpus Christi que presentó a varias estrellas tejanas, entre ellas Selena, Emilio Navaira y La Sombra, para el público estadounidense.

Ayudó a estos tres artistas a ganar dos premios Grammy y ocho nominaciones durante 17 años en televisión en vivo.

El programa se estrenó en la década de 1980 y permaneció al aire hasta 2005. Fue revivido varios años después. Muchos fans recuerdan haber escuchado a Canales diciendo en inglés: “You got it! Take it away!” (“¡Lo tienes! ¡Llevatelo!") antes de que actuaran en el escenario las estrellas.

Los habitantes del sur de Texas, incluida Patricia Ávila, quien ayuda a administrar el Museo y Salón de la Fama del Conjunto Musical de Texas, tenían buenos recuerdos de Canales.

“Todos en el sur de Texas crecieron con Johnny Canales en los domingos. Era como nuestro Dick Clark, 'American Bandstand', dijo. “Así que sí, el 'take it away’' de Johnny Canales, esas eran palabras que siempre sonarían en nuestros oídos.”

Adrian Arredondo, un cineasta de Miami quien está trabajando en un documental sobre el presentador de televisión, dijo que Canales encarna el Sueño Americano.

“Estaba presentando en su programa de televisión artistas que la gente en Estados Unidos no tenía idea de que existían, que no tenían idea de que existían los géneros,” dijo Arredondo.

Arredondo habló con TPR en mayo cuando se anunció que Canales estaba gravemente enfermo.

“Describiría a Johnny Canales como una de las personas más divertidas que he conocido y uno de los seres humanos más genuinos,” dijo.

Canales creció en Robstown, a lo largo de la costa, sirvió en el ejército y fue DJ de radio en los años 70 antes de dedicarse a la televisión.

Los arreglos funerarios aún no están disponibles.

En su tributo en Facebook, Nora Canales escribió: "El espíritu de Johnny seguirá vivo a través de las innumerables vidas que tocó y el legado que construyó... Recuérdenlo, no con tristeza, sino con la alegría y la pasión que siempre trajo a nuestras vidas."

Jack Morgan contribuyó a este informe.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

