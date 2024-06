Agregando una carrera que nunca desaparecerá: San Antonio College abre una funeraria

Lee esta historia en inglés.

En el primer piso de una antigua casa que fue la oficina de la presidenta del San Antonio College (SAC), Jennifer Floyd señaló características de un espacio remodelado para realizar funerales.

“Esta es nuestra capilla. Tiene capacidad para unas 60 personas, aproximadamente,” explicó. “La familia se sentaba aquí. Exhibición del ataúd al frente. Clero. Hay un teclado para un músico. Podio para el ministro.”

Floyd es la nueva directora de la funeraria de SAC. Lleva 24 años en el negocio y ahora forma a la próxima generación.

“Hacemos arreglos simulados. Los llevo a recoger nuestra carroza fúnebre. Metimos y sacamos ataúdes del auto, para darles una idea de cómo es poner a una persona en el auto y sacarla de la iglesia,” explicó Floyd.

SAC abrió el primer programa universitario de ciencias mortuorias en Texas en 1961 y ya contaba con instalaciones de embalsamamiento en el campus. Ahora, además de obtener un título o visitar el planetario, los habitantes de San Antonio pueden ir a la universidad para hacer los arreglos funerarios de un ser querido.

"Este sueño en realidad comenzó hace unos 16 años con uno de mis predecesores," dijo Mary Mena, directora del programa de ciencia mortuoria. “Era simplemente una idea descabellada, como, 'Guau, ¿no sería fantástico tener nuestra propia funeraria donde nuestros estudiantes pudieran ir y practicar habilidades reales?'"

Mena expresó que la idea siguió siendo sólo un sueño durante años hasta que se reubicó la oficina del presidente. Pero, aunque tenían una ubicación, la ley estatal prohibía a las funerarias operar en propiedades exentas de impuestos.

Entonces, SAC presionó a los legisladores estatales, obtuvo una exención para fines educativos y finalmente lo hizo realidad.

Según la Junta Estadounidense de Educación en Servicios Funerarios, SAC tiene el único programa de ciencias mortuorias en el país con una funeraria en el campus en este momento. Una universidad en San Francisco solía operar desde una funeraria antes de cerrar. Otra máxima casa de estudio en Sacramento está intentando abrir uno.

"Es una gran oportunidad de aprendizaje para nuestros estudiantes, de modo que cuando entren en el mundo funerario real, al menos tengan algunos conocimientos sobre cómo empezar," detalló Mena.

Una práctica en una funeraria ya forma parte de la carrera de dos años en ciencias mortuorias del SAC. Pero Mena aclaró que la morgue en el campus será un laboratorio de aprendizaje donde los estudiantes podrán practicar sus habilidades de manera más inmediata.

“A veces, no siempre, pero a veces en la funeraria todo se acelera y es posible que no tengan tiempo para explicar todo,” expuso Mena.

Jonnica Fuller se graduó recientemente del programa de ciencias mortuorias del SAC. Admitió que desearía haber podido utilizar ese laboratorio de aprendizaje en el campus.

“Fue un gran ajuste salir del entorno escolar y darme cuenta de que cada día que entre al trabajo será diferente. Cada día. No será blanco o negro como en nuestra prueba,” reflexionó Fuller.

Ella piensa que a los futuros estudiantes les resultará más fácil hacer la transición al mundo real porque podrán presenciar antes interacciones reales con familias en duelo.

Pero aunque fue un ajuste, Fuller dijo que ama su nuevo trabajo porque hace la diferencia.

“Mi funeraria es algo especial. Hacemos el programa del condado, por lo que recibimos a cualquiera que no pueda pagar,” narró Fuller. “La clientela es de arriba a abajo. Entonces, es gente que nunca habría conocido. Son personas que nunca habría conocido en mi vida. Me hace sentir bien poder servirles a todos por igual y poder hacer que todos sientan lo mismo.”

La primera experiencia de Fuller con la industria funeraria fue como madre joven hace 14 años.

“Una hija falleció cuando tenía tres años,” recordó Fuller, “y una cosa que me llamó la atención [fue que] tuve una directora de funeraria durante el proceso de la ceremonia de mi hija.”

Ahora siente que puede devolver el dinero. “Se necesita un cierto tipo de persona para lidiar con eso todos los días. Y la compasión que obtuve de esa mujer hace 14 años realmente solidificó mi decisión de estar allí porque me siento capaz,” afirmó Fuller.

Mena dijo que tener los mejores programas posibles para preparar a futuros funerarios como Fuller es especialmente importante en este momento porque muchos directores de funerarias están cerca de jubilarse.

Fuller vio eso como una oportunidad para mujeres como ella. "Siento que habrá un cambio en la industria en la próxima... década porque las mujeres son el futuro", añadió.

Fuller comenzó a pensar en convertirse en directora de funeraria al comienzo de la pandemia cuando perdió su trabajo como gerente de Barnes & Noble. Justo antes de que la despidieran debido a la clausura de actividades, Fuller leyó una memoria titulada Smoke Gets in Your Eyes: And Other Lessons from the Crematory, escrita por una mujer que trabajaba en un crematorio.

“Leer ese libro me dio la esperanza de que hay algo así que puedo hacer,” señaló Fuller. “Y sabía que la industria de la muerte nunca desaparecería. Es como la comida: la comida nunca desaparecerá. Y la muerte es 100%.”

Ahora que está en la industria, Fuller dejó en claro que cree que la muerte es algo de lo que la gente debería estar más dispuesta a hablar.

Mena enfatizó que es una buena carrera para personas sensibles y creativas.

“Porque debemos recordar que el funeral es para los vivos,” dijo Mena. "Esto también es parte de su proceso de curación, de cómo quieren honrar a su ser querido."

Floyd comentó que los estudiantes se sienten atraídos por la carrera por curiosidad, compasión o, a veces, incluso porque quieren conducir una carroza fúnebre.

“Incluso he tenido estudiantes que piensan que ganamos mucho dinero porque conducimos buenos autos,” agregó riendo.

Para ella, fue curiosidad. “Mi abuela falleció. Tuvieron que afeitarle la cabeza y tuvimos que llevar una peluca. Y no podía entender por qué. Así que quise descubrir por qué”, compartió Floyd.

Años más tarde, se enteró de que el hospital había afeitado parte de la cabeza de su abuela mientras la trataban por un aneurisma, y que la peluca era una medida cosmética que la funeraria había elegido para preparar su cuerpo.

En ese momento, Floyd se había enganchado. Aprendió técnicas para tomar el cabello de la parte posterior de la cabeza, donde queda oculto por el ataúd, cuando la cabeza se afeita por delante, para que sus seres queridos puedan ver el cuerpo con cabello natural cuando se despidan.

"Creo que lo que nos hace permanecer en esta industria es que amamos lo que hacemos, incluso después de haber superado esa fase curiosa," precisó Floyd. "Se ha encontrado su nicho creativo al brindar atención a familias en su momento más vulnerable y desarrolla una pasión por ello."

El programa de ciencias mortuorias del SAC tiene cerca de 200 estudiantes. Mena y Floyd puntualizaron que la funeraria tiene licencia completa y está lista para recibir a los clientes; ahora solo necesitan que suene el teléfono.

