Tío de Jackie Cazares, víctima del tiroteo en Uvalde, reflexiona sobre la primera reunión de la junta escolar como administrador

Lee esta historia en inglés.

El recién electo miembro de la junta escolar de Uvalde CISD, Jesse Rizo, nunca imaginó que se postularía para un cargo local. Después de perder a su sobrina Jackie Cazares, de 9 años, en el tiroteo de la escuela primaria Robb en 2022, Rizo se convirtió en la voz de las 21 víctimas. Prestó juramento como administrador de UCISD a principios de este mes.

“Siempre me he preocupado por la comunidad y los niños, pero luego he visto dos años de lo que yo llamo injusticia. La falta de compasión y el dolor de la gente, no sólo de las familias sino de una comunidad dividida,” explicó Rizo.

Acaba de tener su primera reunión como administrador de la junta escolar, durante la cual sugirió que la junta hiciera algunos cambios en sus operaciones.

“Enseguida sentí que no querían cambiar realmente el rumbo. Piensan que han hecho las cosas de cierta manera. Piensan que está bien. Esto me parece inaceptable. Y básicamente les llamé la atención,” expuso Rizo.

El año pasado, el padre de familia Adam Martinez recibió una prohibición de dos años de la propiedad de UCISD después de que expresó su preocupación por la nueva contratación de la policía. La prohibición fue levantada más de un mes después, luego de que la Fundación para los Derechos y la Expresión Individuales (FIRE son sus siglas en inglés) amenazara con proceder con un litigio en nombre de Martinez.

Rizo espera que las reuniones de la junta escolar sean más accesibles y atractivas para todos los miembros de la comunidad con la esperanza de prevenir incidentes como el de Martinez.

“Hay tantas pequeñas cosas, como cambiar la política sobre cómo se llevan a cabo las reuniones. Tal vez llevar foros, ayuntamientos o sesiones de preguntas y respuestas y tal vez llevarlo al parque o a un evento o algo así,” señaló.

En los últimos dos años, las familias de las víctimas han hablado abiertamente sobre la división en la comunidad que existía antes del tiroteo de 2022. Desde entonces, los miembros de la comunidad han desalentado el uso de la frase “Uvalde Fuerte” porque no se sienten apoyados en sus esfuerzos por buscar justicia para las 21 víctimas.

Rizo tiene la esperanza de cerrar la brecha y ayudar a la comunidad en su proceso de recuperación, en honor de su sobrina Jackie y de las otras 20 víctimas del tiroteo.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.