Secretaria de Relaciones Exteriores de México concluye gira por consulados en Texas en medio de tensiones por la ley SB4

Alicia Bárcena Ibarra concluyó el domingo una gira por Texas luego de reunirse con todas las oficinas consulares de México en el Estado de la Estrella Solitaria.

El objetivo de la gira era hablar con las partes interesadas sobre la nueva y controvertida ley de inmigración del estado, la SB4.

La ley firmada por el gobernador Greg Abbott permitiría a las autoridades estatales arrestar y deportar a personas que crean que cruzaron la frontera ilegalmente.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito la suspendió mientras considera la constitucionalidad de la SB4.

Los activistas afirmaron que la ley es necesaria debido a las fallidas políticas fronterizas de la administración Biden. Los críticos expresaron que esta legislación podría generar discriminación racial y también afecta la responsabilidad del gobierno federal de aplicar la ley migratoria.

"Mi esperanza es que una vez que se resuelvan las elecciones en Estados Unidos, este tipo de problemas queden afuera," señaló Bárcena Ibarra en una conferencia de prensa en el Instituto Cultural Mexicano de San Antonio.

Señaló que el gobierno mexicano está trabajando con la administración Biden para desarrollar mecanismos ordenados para la migración y que su país no aceptará ningún inmigrante de Texas que intente regresar a México.

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores de México, se reunió con destacados diplomáticos mexicanos que prestan servicios en Texas el viernes 19 de abril de 2024 en San Antonio.



Bárcena Ibarra también visitó Eagle Pass, el epicentro de la iniciativa Operación Estrella Solitaria de Seguridad Fronteriza de Abbott.

Expuso a los periodistas en San Antonio que le preocupa que los esfuerzos de Abbott hubieran invadido territorio mexicano.

"Y eso es algo totalmente inaceptable," recalcó Bárcena Ibarra. "Tenemos un tratado de 1944 que debe ser respetado por ambas partes. Si empezamos a violar nuestras convenciones, ¿qué va a pasar?"

Bárcena Ibarra también se reunió con representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, organizaciones de derechos de los inmigrantes y ejecutivos de empresas.

"Queremos que se entienda que hay más en la relación entre México y los Estados Unidos. Podemos convertir esta región en la región económica más poderosa del mundo," explicó a ejecutivos de negocios en El Paso. "Hoy somos los principales socios comerciales de los Estados Unidos. Comercializamos casi 1.5 millones de dólares por minuto."

En un artículo de opinión publicado en The Dallas Morning News , Bárcena Ibarra indicó que la SB4 pone en riesgo la cooperación de México con Texas.

"El gobierno mexicano no puede permanecer indiferente ante las iniciativas que perfilan racialmente y detienen ilegalmente no sólo a ciudadanos mexicanos, sino a cualquier persona de ascendencia mexicana. Nuestro mensaje es claro en el escrito amicus curiae presentado ante un tribunal federal," detalló.

Y agregó: "En los últimos días me he reunido con texanos para reafirmar los valores que nos unen. Si guiamos nuestra relación de acuerdo a esos valores, con la prosperidad compartida como nuestro destino común, no hay nada que, juntos, no podamos lograr."

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

