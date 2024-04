Nueva guardería infantil en Texas A&M-San Antonio ayuda a los padres que son estudiantes a obtener títulos académicos

Lee esta historia en inglés.

Cuando Monica Tijerina se volvió a inscribir en la Universidad Texas A&M-San Antonio el otoño pasado, rápidamente se dio cuenta de que el cuidado de su hija London, de 5 años, sería uno de los aspectos más difíciles de manejar para poder terminar su carrera.

Su empleador le permitió salir del trabajo a las 3:30 para recoger a su hija del preescolar, pero cuando llegó al campus para su clase nocturna, había estado en el auto conduciendo durante una hora y media, y solo pudo ver a su hija durante 30 minutos.

“Treinta minutos en el tráfico para traerla de la escuela, 30 minutos para llevarla a casa de mi mamá, 30 minutos para llegar al campus. Todo porque a esas horas todo el mundo está en las carreteras,” dijo Tijerina. "Fue demasiado. El tráfico es frustrante. Y luego tendría que pagar para comer fuera cuando no tengo dinero. Apenas solvento los gastos.”

El empleador de Tijerina la había ascendido recientemente de contratista a empleada con la condición de que terminara sus estudios, pero Tijerina expuso que el estrés de todo esto le hizo pensar que tal vez necesitaba encontrar un trabajo diferente.

“El otoño pasado, la llevaba a casa de mi mamá. Intentaba hacer mi tarea allí, pero era un poco difícil porque no hay un espacio exclusivo para estudiar en la casa de mi mamá. Entonces la televisión estaba encendida, la gente entraba y salía,” describió Tijerina. “O la llevaba a casa de mi hermana. Ella me rogaba que fuera porque mis sobrinas están allí para poder jugar con ellas. Y simplemente me quedaba en mi auto y leía mi tarea frente a la casa de mi hermana.”

Entonces Tijerina recibió un correo electrónico que le hizo darse cuenta de que podía seguir en su trabajo y terminar su carrera.

El correo electrónico decía que A&M-San Antonio abriría un programa de guardería infantil en el campus durante el semestre de primavera.

“Y pensé, bueno, será durante el horario de oficina,” recordó Tijerina.

Pero, cuando Tijerina llamó para obtener más información, supo que el programa era específicamente para padres inscritos en clases nocturnas, de 3:30 p.m. a 8:30 p.m., de lunes a jueves.

Camille Phillips / Texas Public Radio Mónica Tijerina deja a su hija London, de 5 años, en la nueva guardería en el campus de Texas A&M-San Antonio aproximadamente tres días a la semana para asistir a clases y estudiar.







“Y simplemente lloré,” narró Tijerina. “Solo dije: 'No saben lo útil que es esto.'”

Tijerina tiene clases los lunes por la noche este semestre, pero dijo que ella y London van al campus unas tres noches a la semana.

“A ella le encanta venir aquí,” afirmó Tijerina. “Y luego puedo ir y tomar un respiro porque a esa hora ya no trabajo. Dejo a mi hija. Puedo respirar y mi mente está fresca, relajada y puedo sentarme en la biblioteca y concentrarme.”

A&M-San Antonio recibió una subvención de 1.75 millones de dólares del Departamento de Educación de EE. UU. para abrir el programa de guardería infantil. Actualmente funciona en un edificio modular con espacio para 50 niños desde preescolar hasta sexto grado.

"Muchos programas extraescolares terminan a las 5:30, 6:00, y si tienes una clase a las 7:00, eso simplemente no te funciona," explicó Melissa Jozwiak, profesora de primera infancia que administra la subvención que financia el programa.

Jozwiak señaló que los estudiantes de A&M-San Antonio pueden inscribir a sus hijos en el programa de forma gratuita si son padres solteros o son elegibles para las becas Pell, que se otorgan según la necesidad financiera.

“En el futuro nos gustaría ampliarnos para tener una escala móvil con la que los estudiantes puedan pagar la colegiatura,” añadió Jozwiak. “Pero en este punto, simplemente estamos ampliando esa escala. Esperamos ver eso en el próximo año o dos.”

El programa de guardería infantil, llamado Young Jaguars, sirve cenas y ofrece actividades de enriquecimiento. Los maestros son ex alumnos de A&M-San Antonio que supervisan a los estudiantes que trabajan.

“No sólo enseñan a niños pequeños, sino que también vienen estudiantes universitarios para aprender de ellos,” describió Jozwiak. “En este momento estoy dando una clase de evaluación y mis alumnos vienen y aprenden de los maestros: ¿Cómo se evalúa el desarrollo de un niño? ¿Cómo se completa una evaluación del desarrollo? ¿Cómo se planifica una instrucción que responda a ese desarrollo?”

Tijerina dijo que los libros y materiales en las instalaciones son cosas con las que a su hija le encanta jugar, y que no tiene ni el espacio ni el dinero para comprar.

La universidad está en el proceso de construir una guardería infantil de 25,000 pies cuadrados cuya inauguración está prevista para el verano de 2026. Cuando se inagure, Jozwiak adelantó que tendrá capacidad para atender a 200 niños desde su nacimiento hasta el sexto grado.

“Los padres estudiantes tienen un 20% menos de probabilidades de graduarse que los que no son padres. Si queremos que nuestros estudiantes tengan éxito aquí en Texas A&M, San Antonio, tenemos que brindarles ese apoyo,” recalcó Jozwiak.

“Cuando eres un padre estudiante, tienes una necesidad financiera insatisfecha mucho mayor que un padre que no es estudiante. Por eso queríamos brindar este servicio porque sabemos que no solo tienen menos probabilidades de tener éxito, sino que también es más probable que necesiten el apoyo financiero de un programa gratuito de guardería infantil.”

Casi el 40% de los estudiantes de A&M-San Antonio tienen 25 años o más de edad, según las estadísticas federales. Los activistas estiman que alrededor de una cuarta parte de los universitarios de hoy son padres de familia.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.