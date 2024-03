Nueva organización tiene como objetivo contar la historia de Texas a través de un 'enfoque del siglo XXI' inclusivo

Lee esta historia en inglés.

Cuando el historiador de Texas Gregg Cantrell participó en discusiones informales en línea con colegas el verano pasado para discutir el estado de su industria, no estaba seguro de cuál sería el resultado.

“Un grupo informal empezó a celebrar reuniones informales sin estructura oficial, sin listas de miembros, sin nada.” Cantrell dijo.

A menos de un año después, Cantrell, una profesora y la Cátedra de Historia de Texas Erma y Ralph Lowe en la Universidad Cristiana de Texas, es la presidenta fundadora de la Alianza para la Historia de Texas, una organización sin fines de lucro apoyada por sus miembros. La naciente organización se dedica a incluir diversas voces en un “enfoque del siglo XXI para el análisis, el diálogo y la perspectiva históricos”, según se declara en su misión.

Las primeras reuniones de lo que eventualmente se convertiría en la Alianza para la Historia de Texas se produjeron en un momento en que la Asociación Histórica del Estado de Texas, la organización histórica más grande y antigua del estado, se vio envuelta en un debate interno sobre los candidatos que competían por llenar los puestos vacantes en su junta. Los principales objetivos de la TSHA son producir programas de educación histórica y publicaciones sobre la historia de Texas, incluido "The Handbook of Texas," al que llama "una enciclopedia estatal digital."

El desacuerdo se centró en la regla de la TSHA de que su junta contiene un número igual de académicos y no académicos.

“[Nosotros] comenzamos a tener reuniones vía Zoom para hablar sobre lo que estaba sucediendo, tanto con la [Asociación Histórica del Estado de Texas] como con el mundo en general de la historia de Texas,” dijo Cantrell, ex presidente de la TSHA.

La disputa en la TSHA sobre la membresía de la junta eventualmente se convirtió en una pelea sobre si la historia de Texas debería pintar al estado solo de una manera positiva y conservadora, o si la verdadera historia del estado (con defectos y todo) era una descripción más precisa, The Texas Tribune reportó.

Aunque las primeras reuniones a las que asistió Cantrell se centraron, en parte, en los problemas de la TSHA, dijo que la Alianza para la Historia de Texas no se formó para competir con la asociación histórica ni con ninguna otra organización del estado.

"Permítanme ser claro al respecto: no nos vemos a nosotros mismos, no nos consideramos, no nos presentamos como una organización alternativa a ningún otro grupo o sociedad histórica," dijo. "Si bien es cierto que el conflicto dentro de TSHA fue el principal impulso para la formación de nuestro grupo, eso es cosa nuestra."

Un portavoz de TSHA afirmó que se abstendría de hacer comentarios públicos sobre el nuevo grupo.

"Como la sociedad histórica más grande y antigua del estado, siempre estamos interesados en grupos centrados en la historia de Texas, pero no sabemos lo suficiente sobre esta nueva organización para hacer comentarios," agregó el portavoz.

La Alianza para la Historia de Texas deja claro que uno de sus objetivos principales es la inclusión. En letra grande en el sitio web recién lanzado del grupo, se enfatiza la necesidad de que diferentes voces cuenten una historia precisa de Texas.

“En un momento en que los hechos de la historia están siendo cuestionados y distorsionados, se necesitan voces académicas,” afirma. “En un momento en que la diversidad y la inclusión están siendo devaluadas y atacadas, es fundamental centrarse en todas las historias. Todos los texanos merecemos una historia basada en hechos que permita formular las preguntas más profundas sobre nuestro pasado.”

Cantrell espera que dentro de 12 a 18 meses, la alianza comience a publicar revistas e informes y celebre su primera conferencia que espera se convierta en un evento anual. Los esfuerzos de recaudación de fondos del grupo han ido bien, señaló Cantrell, aunque no quiso decir cuánto ha recaudado la alianza.

Aseguró que el grupo aún tiene que decidir si participará en debates públicos sobre la historia del estado. Cantrell dijo que la organización se encuentra actualmente preparada para actuar y su junta de nueve miembros es provisional.

Eso cambiará una vez que aumente su número de miembros, afirmó.

“Cuando tengamos una masa crítica de miembros que paguen cuotas, esos miembros redactarán estatutos permanentes para nuestra organización,” precisó. “La junta directiva, actuando en interés de sus miembros, decidirá por sí misma si la organización tomará postura sobre determinadas cuestiones públicas o no. Si quieren revisar nuestra declaración de misión y nuestra declaración de valores, serán libres de hacerlo.”

