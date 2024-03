Investigadores del SwRI desarrollan herramientas para predecir los riesgos de lesiones entre los militares en formación

Lee esta historia en inglés.

Un nuevo estudio publicado en la revista Frontiers in Bioengineering and Biotechnology describe cómo funciona la herramienta de análisis, conocida como motor de evaluación biomecánica automática. Esta herramienta se puede utilizar fuera de un laboratorio y no requiere que los sujetos usen marcadores corporales físicos.

Los investigadores de SwRI se asociaron con el Ala de Entrenamiento Especial de Guerra de la Fuerza Aérea en la Base Conjunta de San Antonio para probar la herramienta. Los investigadores grabaron en vídeo a los alumnos realizando ciertas evaluaciones de movimiento funcional y procesaron el metraje utilizando algoritmos para analizar patrones de movimiento de todo el cuerpo.

“Existen marcadores establecidos que pueden ser indicativos de riesgo de lesión: los dedos de las manos, si las rodillas se doblan hacia adentro o hacia afuera cuando se mueve, etcétera. Pero el problema es que sólo un puñado de personas realmente exhiben esos marcadores,” dijo Lance Frazer, ingeniero de investigación senior del Southwest Research Institute. "De hecho, rastreamos la forma en que todo el cuerpo se mueve en conjunto, algo que, hasta donde sabemos, no mucha gente ha hecho antes."

Frazer dijo que la herramienta intenta capturar lo que él llama una "huella biomecánica."

“Todo el mundo hace ciertos movimientos de manera un poco diferente,” explicó. “A veces, todas esas pequeñas diferencias funcionan en conjunto de una buena manera. Pero a veces trabajan colectivamente de mala manera.”

Los investigadores examinaron a 156 aprendices de la Fuerza Aérea. Su modelo predijo correctamente el 70% de las lesiones que ocurrieron durante un curso de entrenamiento de ocho semanas. SwRI ahora se está preparando para un estudio mucho más amplio de la herramienta.

"En un mundo ideal, los alumnos harían algunas evaluaciones de movimiento funcional frente a nuestras cámaras antes de comenzar el entrenamiento militar," explicó Frazer. “Recogeríamos a aquellos que están predispuestos al riesgo de lesiones. Entonces, llegado a ese punto, correspondería... a los militares diseñar una intervención.”

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

