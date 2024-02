Las parejas militares "a menudo" se sienten solas, revela una encuesta

Lee esta historia en inglés.

Un nuevo estudio realizado por Cohen Veterans Network reveló que las parejas de militares a menudo luchan contra la soledad en el frente interno.

Cohen Veterans Network (CVN son sus siglas en inglés), una red nacional sin fines de lucro de clínicas de salud mental para veteranos posteriores al 11 de septiembre, miembros del servicio activo y sus familias, publicó esta semana los hallazgos de la “Encuesta sobre soledad y la salud mental de Estados Unidos: perspectivas militares.”

Más de una cuarta parte de las parejas de militares encuestadas “a menudo” se sienten solas, mientras que la mitad se siente sola “alguna vez."

Las exigencias de la vida militar incluyen despliegues frecuentes, largos períodos de tiempo lejos de sus seres queridos y presión para adaptarse a nuevos entornos. Los desafíos y tensiones únicos del servicio militar también pueden dificultar que los miembros del servicio y sus familias se conecten con otras personas que tal vez no comprendan su estilo de vida.

El Dr. Anthony Hassan, director ejecutivo de Cohen Veterans Network, dijo que la división entre militares y civiles afecta a las familias que residen tanto dentro como fuera de la base.

“Muchas familias de militares viven en comunidades civiles donde nadie sabe realmente cuáles son sus experiencias de vida. Eso puede intensificar estos sentimientos de soledad y aislamiento,” explicó. “Cuando estuve asignado a Okinawa, había familias que nunca abandonaron la base durante su estancia de tres o cuatro años. En Corea del Sur escuché lo mismo: que la mitad de las familias de la base nunca abandonan su puesto."

La encuesta encontró que los principales factores que contribuían a la soledad eran el tiempo alejado de sus cónyuges y parejas, la dificultad para establecer nuevas relaciones y la falta de amigos cercanos o familiares que vivieran cerca.

"Cuando te sientes solo y desconectado, tiendes a reflexionar," indicó Hassan. “Como 'No soy bueno', 'No tengo amigos', 'No tengo a quién acudir'. Eso se convierte en un diálogo interno negativo, que eventualmente se convierte en depresión."

Las familias de militares pueden generar cercanía si se mantienen intencionalmente en contacto, se preocupan por el diálogo interno y se concentran en relaciones de calidad, señala Hassan. Las clínicas CVN en todo el país ofrecen servicios presenciales y virtuales, eventos para ayudar a las parejas de militares a luchar contra la soledad y mejorar la comunicación.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

