Manifestantes en apoyo a Palestina suspendieron la reunión del Ayuntamiento de San Antonio

Lee esta historia en inglés.

Alrededor de dos docenas de activistas a favor de la comunidad palestina cancelaron una reunión del Cabildo Municipal de San Antonio el jueves, lo que obligó al concejo a iniciar una sesión ejecutiva. Los manifestantes estuvieron en la sala del consejo durante unos 45 minutos antes de salir y el acceso general a las salas parecía limitado.

La reunión del jueves fue la primera sesión del consejo de toma de decisiones de 2024, conocida como Sesión A. El jueves estaba previsto que fuera una reunión de rutina en la que la mayoría de los temas se centrarían en gastos y nombramientos.

Sin embargo, se produjo apenas dos días después de que el concejal del Distrito 8, Manny Pelaez, retirara su apoyo a una reunión en la que se solicitaba una resolución que pedía un cese al fuego en Gaza debido a la guerra entre Israel y Hamas.

En diciembre, Pelaez había firmado un memorando de tres firmas pidiendo que esa reunión se llevara a cabo el jueves. La junta fue reprogramada y finalmente cancelada.

El memorando de tres firmas es un requisito para convocar a una reunión especial sobre temas no planteados por el alcalde. Los otros dos firmantes, la concejal del Distrito 5, Teri Castillo, y el concejal del Distrito 2, Jalen McKee-Rodríguez, han solicitado que la reunión continúe.

La concejal del Distrito 1, Sukh Kaur, invitó a dos invocadores a realizar invocaciones judías y musulmanas. Fueron impartidos por el rabino Mara Nathan del templo Beth-El y Waheeda Kara de Ismaili Jamatkhana.

Las protestas comenzaron después de las invocaciones y antes de que la reunión continuara con sus actividades habituales.

Los cánticos se prolongaron durante unos 45 minutos, incluidos "Larga vida a Gaza", "Gaza, Gaza, te levantarás" y "Palestina libre, libre", algunos de ellos acusaron a Nirenberg y a otros miembros del consejo de apoyar el genocidio.

Tori Cruz, organizadora de la protesta y miembro del Partido por el Socialismo y la Liberación, dijo que el consejo puede apoyar fácilmente la resolución.

“¿Por qué el ayuntamiento no puede simplemente decir que quiere que dejen de caer bombas?” Cuestionó Cruz. "Los he visto hacerlo por Ucrania y Rusia... ¿por qué no pueden simplemente decir que quieren detener los bombardeos?"

Afirmó que el grupo continuará interrumpiendo las reuniones del consejo y los eventos a los que asista el alcalde Ron Nirenberg hasta que se apruebe la resolución.

Nirenberg había convocado la reunión a sesión ejecutiva unos diez minutos después de que comenzaran las protestas y los miembros del consejo abandonaran las cámaras. McKee-Rodríguez y Castillo levantaron sus puños en el aire en apoyo de los manifestantes antes de abandonar el estrado.

La reunión se reanudó unas dos horas después. Nirenberg afirmó que si bien existe un deseo público de que termine la guerra en Medio Oriente y haya paz, el ayuntamiento no está en posición de promover eso.

"El ayuntamiento no es el lugar para aliviar el tremendo dolor y trauma que se ha experimentado en este conflicto", señaló Nirenberg. “He dejado mis pensamientos muy claros al respecto. Tenemos el papel de servir a nuestra gente en los asuntos de nuestra ciudad. Vamos a seguir haciendo eso”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

