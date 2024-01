Más estados tienen un nuevo programa de ayuda alimentaria de verano para niños. Texas no es uno de ellos.

Read this story in English

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) está lanzando un programa para ayudar a los estados, territorios y algunas naciones tribales a abordar la inseguridad alimentaria que los niños pueden enfrentar durante el verano cuando no están en la escuela. El Congreso aprobó en 2022 una ley para convertir el programa de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, en inglés) en verano en un programa permanente de ámbito nacional, después de que el USDA lo pusiera a prueba en nueve estados.

A partir de este verano, los estados que participan en el programa podrán proporcionar a las familias de bajos ingresos 40 dólares al mes por niño en edad escolar para ayudar a cubrir el costo de los alimentos. El USDA calcula que más de 29 millones de niños se beneficiarán del EBT de verano.

Los estados tenían hasta el 1 de enero para comunicar al USDA si pensaban implantar el programa. Más de 30 estados se han inscrito, entre ellos Arkansas, California y Nuevo México. El USDA espera que la lista aumente en los próximos días.

"El USDA se complace en ver los progresos realizados en el lanzamiento del EBT de verano en su año inaugural y espera compartir la lista completa de los estados, tribus y territorios participantes en los próximos días", dijo un portavoz de la agencia en un correo electrónico a KUT.

Texas, sin embargo, es un estado que no se unirá a la lista para este año. Rachel Cooper es la directora de salud y justicia alimentaria de Every Texan, un grupo de reflexión de izquierda con sede en Austin. Según ella, la implantación del EBT de verano habría sido de gran ayuda para las familias tejanas y habría beneficiado a la economía del estado.

"Para mí es obvio que deberíamos aplicar el EBT de verano, que ayudaría a unos 3.7 millones de niños y se calcula que aportaría casi 500 millones de dólares a la economía durante el verano", dijo. "Esto es realmente un fracaso de nuestra parte a la hora de hacer el trabajo para que esto esté hecho para este año".

Every Texan es uno de las docenas de grupos, bancos de alimentos y escuelas que firmaron una carta, encabezada por Feeding Texas, el pasado noviembre instando al estado a participar en el programa EBT de verano.

"Para muchos niños en Texas, el final del año escolar marca el final de las comidas consistentes y fiables. Esta interrupción brusca puede conducir a una disminución de la ingesta nutricional, que puede causar problemas de salud física y mental y conducir a un bajo rendimiento escolar cuando la escuela comienza de nuevo", escribieron los grupos en la carta del 28 de noviembre.

Pero los funcionarios de Texas dijeron que el momento de la puesta en marcha del programa del USDA dificultaba su aplicación este verano. Lena Wilson es la comisionada adjunta de alimentación y nutrición del Departamento de Agricultura de Texas.

"En el momento en que se lanzó este programa, ya había concluido nuestra sesión legislativa [ordinaria] en el estado", dijo.

Eso presentó un desafío porque el USDA requiere que los estados que participan en el EBT de verano que cubran el 50% de los gastos administrativos para el funcionamiento del programa y las agencias no habían solicitado esa financiación, dijo Wilson. Sin embargo, el gobernador y la Junta Legislativa de Presupuestos pueden transferir fondos entre programas de un mismo organismo o entre distintos organismos.

En última instancia, dijo Wilson, las tres agencias de Texas que tendrían un papel en la aplicación del programa determinaron que no sería posible participar en 2024. El Departamento de Agricultura de Texas (TDA, en inglés), por su parte, sería responsable de trabajar con la Agencia de Educación de Texas (TEA, en inglés) para identificar a los estudiantes que podrían ser elegibles para el programa. La mayor parte del trabajo para ejecutar el programa recaería en la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés).

La oficial de Prensa de la HHSC, Tiffany Young, dijo a KUT en un comunicado que el USDA no dio a conocer información clave y orientación sobre el funcionamiento del programa EBT de verano hasta el mes pasado.

"Debido a que los estados acaban de recibir las Reglas Finales Interinas el 29 de diciembre de 2023 y la orientación adicional del Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) con respecto al programa, las limitaciones actuales de recursos en las agencias estatales, el nivel de esfuerzo necesario para implementar un nuevo programa y la necesidad de nuevas asignaciones de la Legislatura, no es factible que Texas lance con éxito el EBT de verano en 2024", escribió la portavoz en un correo electrónico.

La agencia dijo que planea seguir trabajando con TDA, TEA y otras partes interesadas para averiguar si Texas puede participar en el programa EBT de verano en el futuro.

Uno de los desafíos que enfrenta ahora mismo la HHSC es que lleva retraso en la tramitación de solicitudes para otro programa de asistencia alimentaria.

Según datos de la agencia, hasta el 29 de diciembre de 2023, el 62% de las solicitudes de SNAP se procesaron a tiempo, incluyendo tanto las solicitudes aceleradas como las no aceleradas. El gobierno federal exige que menos del 5% de las solicitudes de SNAP se retrasen en un momento dado.

Every Texan dijo que el SNAP se enfrenta a retrasos porque la HHSC está en el proceso de volver a comprobar la elegibilidad de los tejanos para Medicaid después de una pausa en las desafiliaciones durante la pandemia que terminó. El grupo dice que el proceso de reestructuración de Medicaid no ha contado con fondos ni personal suficientes y tiene un calendario demasiado apretado.

Alrededor de 1.7 millones de personas en el estado han perdido la cobertura de atención de salud, incluyendo cientos de miles de niños, principalmente por razones de procedimiento no porque no eran elegibles. Sólo un tercio de las personas que fueron retiradas de Medicaid el año pasado se confirmó que no eran elegibles.

Young dijo en un correo electrónico a KUT que HHSC está tomando medidas para proporcionar beneficios a los tejanos elegibles lo más rápido posible y ha reducido el tiempo que se tarda en procesar las solicitudes.

"HHSC también está trabajando con nuestros socios federales para implementar estrategias inmediatas para reducir el número de solicitudes de SNAP y Medicaid en espera y asegurar que el proceso de redeterminación funciona tan bien como sea posible", escribió.

Cooper dijo que si bien es demasiado tarde para que Texas participe en el programa EBT de verano este año, el estado debería poder prepararse para implementarlo en 2025.

"Se necesita que las agencias estatales tengan los procesos en marcha y el apoyo de la legislatura, y con eso, realmente esperamos que 2025 sea el punto de inflexión para las familias", dijo.

Traducido por Maria Arce