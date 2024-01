Consejos de expertos para lidiar con cerdos salvajes: cercarlos y no intentar asustarlos, mojarlos o dispararles

Lee esta historia en inglés.

Recientemente, los cerdos salvajes atacaron nuevamente en las subdivisiones externas de San Antonio. Residentes informaron que los animales destrozaron jardines en un vecindario a unas tres millas al sur de SeaWorld en el extremo oeste.

Las cámaras de seguridad del domicilio los captaron en acción.

John Tomecek, profesor y especialista en vida silvestre del Servicio de Extensión AgriLife de Texas A&M, dijo que cree saber por qué están tan activos ahora.

A medida que la vegetación en áreas no incorporadas del condado se seca cada vez más y deja de crecer por completo este invierno, hay menos comida para que los cerdos salvajes se alimenten.

Una sequía prolongada los tiene también buscando agua. Tomecek agregó que la búsqueda los saca de pastos abiertos o áreas boscosas y los lleva a subdivisiones cercanas.

Tomecek, quien en 2021 dirigió un grupo de trabajo a nivel nacional sobre cerdos salvajes para combatir los daños ambientales y a la propiedad que causan, expuso que el agua es especialmente un gran atractivo para los animales.

"El agua es un gran factor porque tienen un requerimiento de agua bastante alto, por lo que cuando llueve aquí, allá y en todas partes, se distribuyen bastante bien. En la sequía, en realidad se agrupan mucho para beber"

Los jardines y campos cubiertos de flores bien regados y fertilizados en subdivisiones son como una barra de ensaladas para un cerdo salvaje, a quien le encanta ararlos para masticar raíces, bellotas e insectos (el video de arriba los muestra trabajando en esto por el mes de febrero de 2023).

Tomecek explicó que a los cerdos les encantan los ambientes donde hay muchas calorías para comer, que no les cueste mucho esfuerzo llegar a ellos. Tomecek detalló que los cerdos pueden protegerse del hambre mejor que muchos otros animales salvajes.

"He visto la vida silvestre nativa en muy mal estado", señaló. "He visto animales salvajes nativos morir de hambre. Nunca he visto a un cerdo morir de hambre".

¿Cómo puede una persona proteger su jardín de los cerdos que atacan a altas horas de la noche o temprano en la mañana? Tomecek detalló que sólo un obstáculo puede realmente solucionar el problema.

"Para ser honesto, lo más eficaz es cercar", recomendó. "Si tienes vallas buenas y resistentes, puedes mantenerlos alejadas".

Paul Flahive / TPR Un cerdo capturado

Agregó que antes de ir a la guerra contra los cerdos, consulte con las autoridades locales y con su Asociación de Propietarios sobre lo que puede y no puede hacer para deshacerse de la plaga de cerdos.

"Una vez que descubres qué puedes hacer legalmente, entonces es cuestión de encontrar a alguien que pueda venir y hacerlo", agregó Tomecek. "Por lo tanto, es posible que no puedas atraparlos y dispararles en un vecindario porque disparar armas de fuego es complicado. Es posible que puedas atraparlos y hacer que alguien los lleve en un remolque a un centro aprobado".

En las instalaciones, los cerdos terminarán en manos de productores de carne profesionales para convertirlos en carne certificada por el USDA para consumo humano.

Tomecek detalló que muchos productos que los consumidores pueden comprar (luces automáticas, matracas e incluso rociadores) solo funcionan hasta que el cerdo se da cuenta de que tienen un patrón y se acostumbra a ello.

También comentó que enfrentarse para ahuyentar a un cerdo puede ser contraproducente, a veces peligroso.

"Sabes, si tienes coyotes o algo así en tu vecindario, está bien ahuyentarlos, asustarlos", explicó, "pero con los cerdos, después de hacer eso por un tiempo, es posible que descubran que "no los lastimas y, de hecho, es posible que descubran que tu comportamiento ya no les divierte y puede crear cierto riesgo para las personas".

Esos riesgos incluyen lesiones por ataques de cerdos y, en algunos casos poco comunes, la muerte.

Los cerdos pueden ser aún más peligrosos si se sienten atrapados. Las cerdas con lechones pueden ser muy bravas a la hora de defender a sus crías. También pueden tener colmillos afilados con los que herir a sus presas.

El Servicio de Extensión AgriLife de Texas A&M informa que hay casi 2 millones de cerdos en todo Texas, que llegaron al estado por primera vez por los colonos españoles como fuente de alimento hace cientos de años.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

