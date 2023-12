El gobernador Greg Abbott firma una ley que tipifica como delito estatal el cruce ilegal de la frontera

Read this story in English

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó este lunes por la tarde una controvertida ley de inmigración que tipifica como delito estatal el cruce no autorizado de la frontera. Cuando la nueva ley estatal entre en vigencia en marzo de 2024, los agentes del orden de Texas tendrán autoridad para detener a las personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera mexicana hacia el Estado de la Estrella Solitaria.

Una primera condena conlleva una pena de hasta seis meses de cárcel. Para los reincidentes, las penas son mucho más severas: hasta 20 años de cárcel. Después de que los infractores cumplan sus condenas, un juez deberá emitir una orden para que la policía los transporte a un puesto de entrada. Podrían ser acusados de un delito grave por negarse a regresar a México.

A los condenados se les puede eximir de la pena si aceptan ser deportados a México, independientemente de si emigraron o no de México originalmente.

La legislación prohíbe a las fuerzas del orden detener a migrantes en escuelas, lugares de culto y centros de salud. No prohíbe las detenciones en los campus universitarios.

La ley, aprobada por ambas cámaras de la legislatura de Texas en noviembre, será probablemente impugnada. Una ley federal ya prohíbe entrar en Estados Unidos sin permiso.

El representante estatal republicano David Spiller, promotor del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, afirmó que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para detener la inmigración ilegal, lo que hace necesaria esta ley estatal.

"Es un proyecto de ley histórico que permite a Texas proteger a los tejanos y devolver a los inmigrantes ilegales, y procesar y encarcelar a los que se niegan a irse", dijo durante el debate sobre el proyecto de ley.

Los opositores afirman que la ley dará lugar a la elaboración de perfiles raciales por parte de la policía.

Preparativos para la entrada en vigencia de la ley

Una semana antes de que se promulgara la ley, dos docenas de personas se reunieron en un edificio de oficinas de los suburbios de Dallas para asistir a una reunión informativa organizada por abogados de inmigración locales. Muchos de los asistentes, entre ellos Gustavo Caballero, son inmigrantes preocupados por cómo podría afectarles la nueva ley.

Caballero, originario de Honduras, ha vivido en el norte de Texas durante dos décadas, pero dijo que la ley provoca miedo.

"Los inmigrantes van a tener miedo de salir", dijo. "Si no conocen sus derechos, podrían meterse en más problemas o correr riesgos innecesarios".

Para Luis Hernández, de 22 años, es un doloroso recordatorio de que se perdió por poco la ventana para solicitar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, por sus siglas en inglés, un estatus que le habría permitido temporalmente permanecer y trabajar legalmente en el país.

"Esto me hace sentir como que ahora tengo que preocuparme diariamente de que todo lo que construí, todo por lo que trabajé, está siendo amenazado de nuevo", dijo Hernández.

El abogado Haim Vásquez dijo al grupo que no firmaran nada sin la presencia de un abogado si un agente de policía les paraba en el auto y les detenía.

Dice que la ley no tiene en cuenta los matices de la situación migratoria de una persona.

"Esta ley está escrita de forma horrible. Es terrible", dijo Vásquez, que publica regularmente actualizaciones sobre las nuevas leyes de inmigración en sus cuentas de redes sociales. "La ley no está tomando en consideración el proceso actual o el proceso futuro que un inmigrante indocumentado podría tener en una corte de inmigración o a través de trabajo afirmativo, ya sea matrimonio, posible asilo, autorización de trabajo bajo libertad condicional, o una petición familiar ya sea por un hermano o un hijo o un cónyuge".

Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los agentes federales se encontraron con unos2.5 millones de migrantes en la frontera sur en 2023. Esa cifra incluye a los migrantes que acudieron a los puertos de entrada en busca de asilo.

Un guardia nacional de Texas observa cómo los migrantes se abren paso a través de la alambrada tras cruzar el Río Grande hacia Estados Unidos el 17 de diciembre en Eagle Pass.

Defensores advierten del riesgo de discriminación racial

Ruby Powers, abogada de inmigración en Houston y miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, dijo que tiene dudas sobre cómo se aplicará la ley. Dijo que no está claro cuándo un oficial sabrá si alguien ha solicitado asilo y tiene una cita programada en corte, y si los oficiales pasarán por el largo proceso de investigar los antecedentes de cada migrante.

"Creo que vamos a ver mucha falta de causa probable", dijo. "Pero en el momento en que un individuo es detenido y potencialmente deportado, puede que no tenga los recursos para impugnar el hallazgo de causa probable".

Priscilla Olivarez, abogada política del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes de San Antonio, dijo que le preocupa la amplia discreción concedida a las fuerzas del orden para detener e interrogar a cualquier persona sospechosa de entrada no autorizada. Dijo que la ley podría afectar de forma desproporcionada a personas negras y morenas, incluso lejos de la frontera entre Estados Unidos y México.

"Estamos hablando de tejanos que tienen un estatus legal", dijo Olivarez. "Estamos hablando de tejanos que son ciudadanos de Estados Unidos que estarán en peligro de ser perfilados racialmente y arrestados".

Powers dijo que el mejor curso de acción para cualquier persona insegura de su estatus migratorio es consultar a un abogado.

"Todo el mundo debe tener un plan ... un lugar donde tener sus documentos, certificados de nacimiento, matrimonio, todo en un solo lugar", dijo. "Estén preparados. Tengan un plan por si pasara algo".

Inminentes desafíos legales

La legislación ya ha recibido el rechazo de México.

"El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales detener y devolver a nacionales mexicanos o extranjeros a territorio mexicano", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado en noviembre. "El Gobierno de México continuará sus esfuerzos con el gobierno de Estados Unidos para atender el tema migratorio, y reitera su compromiso de proteger los derechos de todos los mexicanos en el exterior".

En noviembre, un grupo de más de dos docenas de antiguos jueces de inmigración, nombrados tanto por demócratas como por republicanos, calificó el proyecto de ley de "no legal".

"La inmigración es claramente una función federal", escribió entonces el grupo. "Los legisladores estatales no pueden promulgar leyes de inmigración por las mismas razones por las que el Congreso de Estados Unidos no puede promulgar la legislación del estado de Texas".

Los tribunales federales han dictaminado que las leyes de inmigración sólo pueden ser aplicadas por el gobierno federal. En 2012, el Tribunal Supremo de Estados Unidosanuló disposiciones centrales de una ley de Arizona que establecía la aplicación de las leyes de inmigración a nivel estatal.

Pero el fiscal general adjunto de Texas, el republicano Brent Webster, ha dicho que "da la bienvenida a las leyes" que llevarían a un desafío judicial.

"Les pedimos que consideren leyes que nos permitan ir y desafiar de nuevo ese fallo [de 2012]", dijo el año pasado.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y otros grupos dicen que planean demandar a Texas para impugnar esta nueva ley, lo que podría atascarla en los tribunales y posiblemente retrasar la entrada en vigencia de la ley.

