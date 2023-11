El distrito escolar de San Antonio aprobará el cierre de escuelas en 2023

Lee esta historia en inglés.

Los administradores del Distrito Escolar Independiente de Edgewood aprobaron una recomendación del distrito para cerrar dos escuelas el martes por la noche en una votación de 5 a 1. Winston Elementary y Wrenn Middle School dejarán de operar al final del año escolar.

Las familias y el personal de las escuelas afectadas abarrotaron el salón para ver cómo la junta decidía su destino y pedían que lo reconsideraran.

Kristen Cortez señaló que al menos uno de sus hijos ha estado matriculado en Winston durante casi una década.

“Nuestra escuela es la mejor para nuestra comunidad”, aseguró Cortez. "Tengo dos hijos que han estado en clases para alumnos con necesidades especiales y estos maestros tienen mucha paciencia con estos estudiantes en comparación con estas escuelas charter".

“Tuve que [inscribir a mis hijos en] tres escuelas diferentes cuando los pasaron del jardín de niños al segundo grado”, explicó Cortez. “Fue difícil ser madre soltera, pero lo hice y aun así traje a mis hijos de vuelta”.

Camille Phillips / TPR Alma Lopez, madre de un alumno en Winston Elementary, habla ante la junta escolar de Edgewood el 14 de noviembre de 2023.





Winston es la única primaria de Edgewood al sur de la autopista 90, y muchos de los oradores públicos expresaron su preocupación de que trasladar las escuelas haría más difícil para los padres sin automóviles participar en la educación de sus hijos. Varios oradores también mencionaron que los cambios en la configuración de grados y modelos educativos en los últimos años ya habían afectado a los estudiantes de Winston.

Edgewood se asoció con Pre-K 4 SA para operar el Programa de Aprendizaje Temprano de Gardendale en 2019. Dos años después, Edgewood se asoció con la Universidad Texas A&M-San Antonio para operar Winston y la convirtió de una primaria tradicional a una escuela intermedia de tercer a quinto grado.

Recuerdos perdidos

Edgewood también se asoció con el Consejo de Estudios Internacionales de Texas en 2021 para operar Las Palmas y Roy Cisneros, convirtiéndolos en colegios de un solo género que cursan el modelo de Bachillerato Internacional.

“Mi hijo Ryan asistió al jardín de niños en Las Palmas. Al año siguiente, el distrito nos dijo que iban a convertir Las Palmas en una escuela solo para niñas, por lo que mis hijos tuvieron que asistir a Winston. Asistieron a Winston durante el primer grado, pero EISD nuevamente le dijo que tenían que ir a Gardendale porque Winston se estaba convirtiendo en una escuela de tercer a quinto grado”, narró Valerie Lozano ante la junta.

“Entiendo que el cierre de escuelas es inevitable. ¿Pero la comunidad alrededor de Winston no ha batallado lo suficiente? Ella cuestionó. “Como muchos de nosotros, ex alumnos de EISD, podemos decirles, hemos hecho amigos para toda la vida desde niños con los que asistimos a la escuela desde la primaria hasta la secundaria. Pero, desafortunadamente, es posible que mi hijo Ryan no tenga esos mismos recuerdos”.

Camille Phillips / TPR Valerie Lozano habla con la junta sobre cuántas veces su hijo Ryan ya ha tenido que mudarse de escuela.



Originalmente surgió un grupo de trabajo formado por padres de familia, personal y miembros de la junta directiva con 11 ideas para consolidar escuelas. Pero después de celebrar tres reuniones públicas, el distrito anunció la recomendación final: cerrar Winston y Wrenn.

Miguel Valdez, el síndico más joven de la junta, tuvo varias preguntas el martes por la noche sobre cómo el distrito llegó a la recomendación final y de qué manera los cierres afectarían a las comunidades de Winston y Wrenn.

Los líderes de Edgewood respondieron algunas de las preguntas, pero el superintendente Eduardo Hernandez le dijo a Valdez que algunas de las respuestas a sus preguntas podría haberlas descubierto por sí mismo o que tomaría más tiempo responderlas.

“Entonces, lo que escucho es que no tienes ninguna respuesta en este momento”, concluyó Valdez. “Y realmente me alarma porque el superintendente, el alto ejecutivo que contrata la junta escolar, no tiene ninguna respuesta hoy”.

"Creo que, para ser justos, no creo que haya ningún individuo que pueda recordar toda la información", respondió Hernandez. “Nuevamente, señoras y señores, les pido que recuerden la información que tenemos disponible en nuestro sitio web. Y ha estado disponible para la junta directiva y los fideicomisarios”.

Camille Phillips / TPR De izquierda a derecha, los fideicomisarios Richard Santoyo y Michael Valdez y el superintendente Eduardo Hernandez escuchan los comentarios del público durante la reunión de la junta escolar del 14 de noviembre de 2023. No estuvo presente la presidenta del consejo, Martha Castilla, única mujer en el consejo.







'Empezamos demasiado tarde'

Los líderes del distrito presentaron los motivos del cierre de las escuelas en las tres reuniones comunitarias, pero no hicieron una presentación final sobre las recomendaciones en la junta del martes, lo que dejó a las familias buscando los hechos por su cuenta si solo participarían en la votación final.

Según el distrito, la inscripción ha caído un 22% en los últimos cinco años y se proyecta que baje a 7,300 estudiantes para 2033. Al igual que otros distritos de San Antonio que han cerrado escuelas recientemente, Edgewood está reduciendo la cantidad de centros educativos que opera para hacer un mejor uso de sus recursos financieros frente a la disminución de la matrícula. San Antonio ISD votó a favor de cerrar 15 escuelas el lunes, y Harlandale y South San Antonio cerraron escuelas al final del año escolar pasado.

La superintendente adjunta Myrna Martinez advirtió el martes que Edgewood tiene actualmente un déficit presupuestario de $13 millones de dólares.

“La ley estatal nos exige mantener al menos dos meses y medio de gastos operativos, lo que equivale aproximadamente a $21.7 millones. Al ritmo que operamos, podemos sostener las operaciones como de costumbre por sólo un año”, argumentó Martinez.

Una de las preguntas que Valdez quería que se respondiera era cuántos padres del grupo de trabajo participaron en la reunión que hizo las recomendaciones finales de cierre.

Hernandez precisó que no lo sabía, pero el síndico Richard Santoyo, quien copresidió el grupo de trabajo, sí lo sabía.

“Cincuenta personas se presentaron en la primera reunión. Después de eso, empezó a disminuir. No puedo decirles cuántos asistieron a la segunda reunión, tercera reunión, cuarta reunión. La quinta reunión [cuando se hizo la recomendación final] fue principalmente de personal”, enfatizó Santoyo.

“Para aquellos que creen que este proceso iba demasiado rápido, personalmente creo que empezamos demasiado tarde”, añadió Santoyo.

"Honestamente, a menos que las cosas cambien muy pronto, este puede ser un proceso continuo en el futuro cercano".

Camille Phillips / TPR Jacob Gallegos, estudiante de la secundaria Wrenn, dice que la mayoría de sus compañeros de clase viven a poca distancia de Wrenn.







'Un proceso de duelo'

Valdez intentó enmendar la propuesta para consolidar otras escuelas que estaban en la lista original de 11 ideas propuestas por el grupo de trabajo, pero ningún otro administrador apoyó la enmienda.

Dijo que fusionar Gardendale con Winston para devolver a Winston a una escuela primaria tradicional y ubicar las escuelas de un solo género en un solo edificio tendría un impacto menor en los estudiantes.

Sin embargo, Hernandez discrepó con la forma en que Valdez habló sobre la asociación de Gardendale con Pre-K 4 SA.

“No necesitamos perdernos el respeto unos a otros en esta conversación”, indicó Hernandez.

“En conversaciones como ésta, no damos prioridad a los socios. Damos prioridad a los estudiantes porque somos defensores de todos nuestros estudiantes”, respondió Valdez entre aplausos de la audiencia.

Hernandez también admitió que entendía la emoción causada por el cierre de escuelas y prometió que las personas que hacen que las escuelas sean excelentes (maestros, directores y demás personal) no perderían sus empleos.

“Este es el comienzo de un proceso de duelo. Respetamos completamente eso porque la gente está perdiendo algo en la comunidad”, reconoció Hernandez. "Pero también asegurémonos de cuidar a las personas que están en la escuela: los estudiantes".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

