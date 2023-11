Los administradores de San Antonio ISD aprueban la recomendación de cerrar 15 escuelas

Lee esta historia en inglés.

Los administradores del Distrito Escolar Independiente de San Antonio se enfrentaron el lunes por la noche a una sala de juntas repleta de familias y personal molestos, reunidos para pedirle a la junta que reconsiderara una propuesta histórica para cerrar 15 escuelas.

Aunque el SAISD realizó docenas de reuniones comunitarias sobre el plan para consolidar escuelas entre agosto y noviembre, muchos de los casi 60 oradores indicaron que sentían que los administradores apresuraron el proceso y realmente no los escucharon.

Varios señalaron que habían perdido la confianza en el liderazgo del distrito. Esa desconfianza y frustración se exacerbaron el lunes cuando el SAISD dio a los oradores un minuto y medio para hablar y les cortó el micrófono cuando excedieron el límite de tiempo.

“La pregunta que tengo ahora en mente es si se trata de un tablero de sellos de caucho o no. Para decirlo de otra manera, ¿cree esta junta que la democracia termina en la boleta electoral o tiene la responsabilidad de responder a la indignación de la comunidad?”, expuso Jake Tucker, que vive en el vecindario de la escuela primaria Highland Park. "No hay manera concebible de que esta junta pueda votar a favor de un plan distrital creyendo que cuenta con el apoyo o la confianza de las comunidades a las que supuestamente sirve".

A la reunión asistieron padres de familia y miembros de la comunidad de muchas escuelas diferentes, pero el grupo más grande y visible provino de la escuela primaria Lamar.

Camille Phillips / TPR Si bien los padres de familia y miembros de la comunidad de muchas escuelas asistieron a la reunión, el grupo más grande y visible provino de la primaria Lamar en el vecindario de Mahnke Park.







“Si yo fuera usted y estuviera sentado aquí frente a este enorme grupo de personas sabiendo que estoy a punto de votar sí a esta propuesta, me sentiría avergonzado”, criticó Ronni Gura Sadovsky, padre perteneciente a Lamar. “¿Vienes aquí y cortas los micrófonos de la gente? Deberías quedarte hasta el final. Deberías escuchar a cada persona, cada palabra que quiera decirte antes de cerrar la escuela. Me daría vergüenza que la auditoría patrimonial que se solicitó al inicio de este proceso saliera días después sólo en inglés”.

Luego de dos horas de súplicas apasionadas, iracundas y a veces entre lágrimas para mantener abiertas las escuelas, y una discusión de tres horas entre administradores y fideicomisarios del distrito, la junta directiva del SAISD aprobó el paquete de consolidación final según lo recomendado por los líderes del distrito en una votación de 5 a 2.

Sarah Sorensen y Stephanie Torres votaron en contra de la medida. Las dos intentaron modificar el paquete dos veces para reducir el número de cierres de escuelas, pero ambas enmiendas fracasaron. Sorensen sugirió primero mantener abiertas seis escuelas primarias más: Lamar, Douglass, Miller, Highland Park, Storm y Baskin. Cuando eso fracasó en una votación de 5-2, sugirió retirar solo a Lamar y Storm, pero eso también fracasó.

“Siento que simplemente nos sentamos a escuchar un montón de preguntas que deberían haberse hecho en julio y no la noche de la votación, lo que simplemente reitera mi punto de que este proceso fue apresurado y se completó antes de que los datos clave estuvieran disponibles, como la auditoría de capital”, añadió Sorensen.

“Quiero señalar que los miembros de esta junta votaron para reabrir los campus cerrados con nuevos campus que han sacado a los estudiantes de nuestros vecindarios”, planteó. “Si esos campus hubieran permanecido cerrados, podríamos haber iniciado nuevos modelos escolares en los campus abiertos. No estaríamos teniendo esta situación”.

Camille Phillips / TPR El superintendente del SAISD, Jaime Aquino, y la junta electa escuchan los comentarios del público el 13 de noviembre de 2023.



La propuesta aprobada por la junta cerrará 15 de las 98 escuelas del distrito y reducirá el número de campus que el SAISD opera en un 16%. Trece de las 15 escuelas en la lista de cierre dejarán de operar al final del año escolar en curso. Las dos escuelas restantes, Baskin Elementary y Carroll Early Childhood Center, cerrarán una vez que se terminen las renovaciones en las escuelas seleccionadas para recibir a sus estudiantes.

En total, los cambios aprobados por la junta afectarán a más del 40% de las escuelas del distrito, incluidas las que aceptarán más estudiantes, se reubicarán o cambiarán su configuración de grados.

Los fideicomisarios del SAISD votaron por primera vez para explorar la consolidación de escuelas en junio para hacer un mejor uso de sus recursos financieros después de décadas de inscripción en declive.

En 2003, el SAISD tenía casi 57,000 estudiantes. Hoy tiene menos de 45,000. Según el análisis del distrito, las tasas de natalidad y los patrones de vivienda predicen que la inscripción seguirá disminuyendo en el futuro.

Otros tres distritos de San Antonio con inscripciones a la baja también han considerado cerrar escuelas este año. South San y Harlandale votaron a favor de cerrar las escuelas al final del año escolar pasado, y los administradores de Edgewood votarán sobre el cierre de escuelas propuesto el martes.

Alicia Sebastian representa el distrito uninominal 2 en el históricamente Black East Side, que tiene más escuelas cerrando que cualquier otra parte del distrito. Dijo que apoyaba la propuesta de cerrar 15 escuelas, incluidas 5 en su distrito uninominal, porque cree que dará a las escuelas restantes los recursos que necesitan para que los estudiantes sobresalgan académicamente.

“No es ningún secreto que represento a un distrito, el distrito 2, que ha estado subrepresentado, tergiversado y francamente dejado de lado durante décadas”, afirmó Sebastian. “Mis escuelas son las escuelas de los estudiantes que viven en pobreza. Son a ellos a quienes la gente menosprecia y dice que nunca enviarán a sus hijos aquí.

“Para mí, se trata de equidad. Cada estudiante en cada una de nuestras escuelas debe ser valorado y apoyado como igual. Y la realidad es que no lo son”, añadió Sebastian. “No necesitamos otro estudio, no necesitamos otra encuesta. No necesitamos que un demógrafo nos diga que los estudiantes afroamericanos están fracasando y lo han estado haciendo durante décadas”.

Los administradores del SAISD recomendaron originalmente cerrar 19 escuelas en septiembre, pero después de escuchar los comentarios de la comunidad, redujeron a 15 el número de escuelas recomendadas para el cierre.

Cuatro primarias que originalmente estaban en la lista de cierre (Pershing, Collins Garden, Riverside Park y Ogden) ahora permanecerán abiertas. Dependiendo del resultado de las discusiones comunitarias con Rodriguez Montessori, la escuela Montessori podría trasladarse a Ogden, donde Ogden y Rodriguez operarían como instituciones separadas compartiendo un edificio.

Un tema planteado por muchos de los oradores públicos fue la falta de tiempo permitido para que la comunidad y el distrito absorbieran y respondieran a un informe de patrimonio externo publicado en el sitio web del SAISD hace tres días. El informe, compilado en menos de un mes por un equipo dirigido por el profesor Terrance Green de UT-Austin, encontró que los cierres de escuelas anteriores del SAISD no mejoraron los resultados de los estudiantes y podrían crear una zona de “desierto escolar”.

Lista final de consolidación escolar:

Cierre:

Lamar Elementary Carroll Early Childhood Center (retrasado) Douglass Elementary Gates Elementary Miller Elementary Tynan Early Childhood Center Forbes Elementary Foster Elementary Highland Park Elementary Knox Early Childhood Center Lowell Middle School Storm Elementary Baskin Elementary (retrasado) Huppertz Elementary Nelson Early Childhood Center

Co-ubicar:

1. Primaria Ogden (pendiente del resultado de la discusión comunitaria)

2. Rodriguez Montessori (pendiente del resultado de la discusión comunitaria)

3. CAST Med (con otra escuela CAST indefinida)

Trasladar:

1. Steele Montessori (a un lugar indefinido)

Fusionar:

Gonzales Early Childhood Center Green Elementary Beacon Hill Academy

Rediseñar:

Washington Elementary Japhet Academy

Escuelas que reciben estudiantes de escuelas cerradas:

1. M.L. King Academy

2. Smith Elementary

3. Riverside Park Elementary

4. Bonham Academy

5. Maverick Elementary

6. Schenck Elementary

7. Ball Elementary

8. Highland Hills Elementary

9. Cotton Academy

10. Twain Dual Language Academy

11. Herff Elementary

12. Woodlawn Hills Elementary

13. Fenwick Academy

14. Hot Wells Middle School

15. Kelly Elementary

16. Hawthorne Academy

17. Sarah King Elementary

18. Barkley-Ruiz Elementary

19. Davis Middle School

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

