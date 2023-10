'Wemby' convierte el día de prensa de los Spurs en nota internacional

Lee esta historia en inglés.

Reciba las mejores noticias de TPR y comience el fin de semana con el boletín 321, directamente en su bandeja de entrada todos los días. Regístrese aquí.

Reporteros de todo el país y del extranjero asistieron al Día de los Medios de los Spurs el lunes. La pregunta más importante es qué papel exacto desempeñará Victor Wembanyama.

Los periodistas se agolparon en las instalaciones de práctica del área médica de los Spurs para hacer preguntas sobre la tan esperada temporada que se avecina. El entrenador Gregg Popovich y el propio "Wemby" dijeron que se sabrá más sobre su rol después de lo que suceda en la cancha en la fase de entrenamiento.

"¿Quién es él?" cuestionó Popovich a los periodistas. "'¿Con quién encaja mejor? ¿Cuáles deberían ser las rotaciones?' Muchas preguntas interesantes que podremos responder", señaló sobre los entrenadores de los equipos.

Pero lo que sí se sabe es que San Antonio ha abrazado a Wemby y él ha recibido a San Antonio con los brazos abiertos.

Wembanyama, que tiene grandes talentos en ataque y defensa y ha sido descrito como un jugador generacional de la talla de Lebron James, ha sido pintado en murales locales y algunos platillos ya llevan su nombre.

"Es muy, muy divertido, ya sabes, caminar o conducir y ver mi cara a veces, pero me encanta, ¿saben? Aquí siempre es de la misma manera saludable. Me tratan como de la familia, aunque no me conocen personalmente, me tratan como de la familia. Así que es muy cómodo. Sí, es un lugar realmente bueno".

Brian Kirkpatrick / Texas Public Radio Wembanyama posa para el fotógrafo del equipo y la prensa en el Día de los Medios de los Spurs el 2 de octubre de 2023.



Wembanyama ha levantado el ánimo de los fanáticos de los Spurs, cansados de las pérdidas, con respecto a la próxima temporada. Sin embargo, lo más importante es que sus compañeros dicen que ha levantado el ánimo de todo el equipo.

Dijo que pese a que la "Wembymania" en ocasiones ha eclipsado al resto del equipo, todos se llevan bien.

"Todos nosotros tenemos buenas relaciones", destacó Wembanyama, quien mide más de dos metros y medio. "A menudo tenemos cenas y reuniones de equipo, así que estoy muy contento de que todo esté sucediendo como está sucediendo. Y sí, me siento muy afortunado. Sé que estoy en un buen ambiente en todos los aspectos".

Dijo que al final del día todo el equipo sabe que se trata de baloncesto y de construir un equipo ganador.

Wembanyama agregó que vive el mejor momento de su carrera y que ha subido entre 15 y 20 libras en masa muscular, pero que no está tratando de agregar demasiado ni demasiado rápido.

El ex profesional francés fue bombardeado con preguntas en inglés y francés por parte de los medios extranjeros.

Resumió que agradece la tutoría que ha recibido de los ex grandes jugadores de los Spurs, Tony Parker y Manu Ginóbili.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.