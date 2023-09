Texas planeaba intervenir el departamento de educación especial del ISD de Austin. Ahora hay otra opción.

Read this story in English

Funcionarios de educación del estado están cambiando el curso de los planes para instalar un equipo para administrar el departamento de educación especial del Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD, por sus siglas en inglés).

El superintendente interino de AISD, Matías Segura, dijo el miércoles que la Agencia de Educación de Texas (TEA, en inglés) ha presentado al distrito un plan alternativo a una intervención de educación especial, pero compartió pocos detalles.

"Apreciamos que TEA reconozca nuestro progreso hacia la implementación de mejoras sostenibles y transformadoras en torno a la educación especial", dijo Segura durante una conferencia de prensa.

El anuncio se produce meses después de que el AISD apeló el plan de TEA para nombrar interventores que habrían tenido la supervisión directa sobre el departamento de educación especial. Una investigación de TEA encontró que el AISD violó las leyes estatales y federales, ya que en repetidas ocasiones falló en satisfacer las necesidades de los estudiantes con discapacidad. La agencia dijo que el distrito no evaluó a los estudiantes para los servicios de educación especial dentro del plazo requerido por la ley. En marzo, el distrito dijo que tenía alrededor de 1.800 evaluaciones atrasadas.

La investigación de TEA también encontró que el AISD no proporcionó los servicios a los que los estudiantes tenían derecho legal después de que fueron evaluados.

El superintendente Segura dijo que el distrito ha hecho progresos en la reducción de las evaluaciones atrasadas mediante la aplicación de nuevas estrategias y la inversión de más recursos en educación especial. Señaló, por ejemplo, que las evaluaciones pendientes han disminuido en un 35% desde enero y que el distrito ha triplicado con creces el personal que puede realizar evaluaciones. Sin embargo, no proporcionó las últimas cifras sobre las evaluaciones atrasadas.

"A medida que revisemos la propuesta de TEA y tomemos una decisión sobre nuestro camino a seguir, seguiré manteniendo a nuestra comunidad involucrada y asesorada sobre este importante trabajo", dijo.

Segura dijo que los funcionarios del distrito y la junta escolar revisarán la propuesta en los próximos días. Dijo que muchas de las estrategias que funcionarios del AISD hicieron se reflejan en las recomendaciones de TEA.

"A partir de ahora, algunos de esos detalles y requisitos son específicamente en torno al desarrollo profesional, a disminuir nuestro retraso hasta un punto en el que sea cero en un lapso determinado, y realmente ser sensible a todas las necesidades de nuestros estudiantes", dijo.

La presidenta del Consejo Escolar, Arati Singh, que se unió a Segura en la conferencia de prensa del miércoles, dijo que la junta debe decidir si aprueba la nueva propuesta de TEA antes del 29 de septiembre. Ella espera que los síndicos voten durante su reunión del 21 de septiembre.

"Nuestro objetivo compartido sigue siendo el mismo: todos apoyamos resultados sólidos para nuestros estudiantes, garantizando que todos los estudiantes del AISD reciban lo que necesitan y a lo que tienen derecho en virtud de las leyes federales y estatales", dijo.

Singh también señaló que la junta aumentó la financiación de la educación especial en $30.2 millones en el presupuesto actual, con lo que el gasto total es de $156 millones.

Singh dijo que los síndicos planean proporcionar una actualización sobre la propuesta de TEA durante la reunión de la junta del jueves.

Un portavoz de TEA dijo a KUT que la agencia no podía hacer comentarios sobre la propuesta hasta que haya un acuerdo final.

Defensores de la educación especial reaccionan a la propuesta

Steven Aleman, un especialista en políticas de alto rango en Disability Rights Texas, dijo que el grupo apoyaría la nueva propuesta de TEA, siempre y cuando garantice que los estudiantes con discapacidades reciban los servicios que necesitan.

"Lo que entendemos es que habrá un enfoque continuo y el compromiso de TEA con el AISD independientemente de que haya un interventor formal", dijo. "Por lo tanto, creemos que el estado seguirá participando en el distrito escolar y asegurará que todas las violaciones del pasado se corrijan".

Disability Rights Texas previamente pidió a TEA investigar al AISD y demandó al distrito sobre las evaluaciones retrasadas.

Aleman dijo que si bien es importante para el distrito completar las evaluaciones atrasadas, el proceso no debe ser apresurado.

"No sirve a los intereses de un estudiante con discapacidad que se haga una evaluación al azar sólo en aras de conseguir que se haga", dijo.

Aleman añadió que las mejoras de los servicios de educación especial no pueden detenerse con la conclusión de las evaluaciones.

"Cuando se hacen suficientes pruebas, también tiene que haber una evaluación secundaria de cuál ha sido el daño para cada estudiante individual", dijo.

Y, dijo, el distrito tiene que elaborar un plan para proporcionar a los estudiantes lo que se conoce como servicios compensatorios que tratan de resarcir lo que los estudiantes perdieron mientras que sus evaluaciones se retrasaron.

Reacción de los padres

Leah Kelly, que tiene un hijo que recibe servicios de educación especial, dijo que la decisión de TEA de proponer una alternativa a la intervención es descorazonadora.

"Estoy muy decepcionada de que TEA no va a cumplir con su deber de garantizar que nuestros niños reciban una educación pública gratuita y apropiada", dijo.

Kelly dijo que no tiene confianza en que la administración del AISD tomará las medidas necesarias para mejorar la educación especial, que va mucho más allá de terminar las evaluaciones atrasadas.

"Creo que les gustaría, pero no creo que tengan la capacidad de hacerlo", dijo.

Kelly dijo, por ejemplo, que el distrito accedió a proporcionar servicios compensatorios a su hijo durante el verano, pero ya han pasado "tres semanas del curso escolar y todavía estamos esperando".

Kelly dijo que no cree que una alternativa a una intervención vaya a beneficiar a los estudiantes del AISD.

"Han hecho algunas mejoras, pero todavía hay cientos y cientos de niños, porque son sólo un número, en los que no se piensa o considera sobre cómo esto les afecta", dijo.

