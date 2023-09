Conservadores temerosos de que estadounidenses post-Dobbs podrían ser 'aliados', dijo Stacey Abrams a Planned Parenthood del sur de Texas

Lee esta historia en inglés.

La política y activista Demócrata Stacey Abrams de Georgia visitó San Antonio el martes para ser la oradora principal del almuerzo anual de Planned Parenthood del sur de Texas.

Abrams dijo a la multitud que más de un año después del derrocamiento de Roe V. Wade, los activistas pro aborto se han estado alineando con algunos conservadores que temen las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema en estados como Texas.

"Tenemos más amigos de los que creemos", aseguró. "Y a veces esos amigos se parecen a nuestros oponentes porque entienden que si esto tiene éxito, esta misma teoría del derecho puede usarse en su contra".

El fallo Dobbs de la Corte Suprema el verano pasado impulsó la recaudación de fondos para los Demócratas y reforzó su desempeño en las elecciones intermedias de 2022.

Se espera que Planned Parenthood del Sur de Texas recaude cerca de $1 millón de dólares en el almuerzo del martes.

Jia Chen / Texas Public Radio La ex Senadora y activista del estado de Texas Wendy Davis entrevistando a Stacey Abrams el martes 12 de septiembre de 2023.





"Planned Parenthood ha estado bajo ataque desde sus inicios. Han intentado formas novedosas de desmantelar, destruir y socavar", dijo. "Pero lo que sucede cada vez, no por astucia sino por pura intención, es que agregas nuevos aliados, encuentras nuevos amigos: personas que tal vez no estén de acuerdo con cada faceta de lo que haces, pero que entienden que sin ti, no les irá bien".

Cuando se le preguntó en torno al pesimismo local sobre las leyes estatales de Texas con respecto al aborto, Abrams respondió: "Mire a su alrededor cuántas personas llenaron esta sala este martes. Y piense en todas las personas que estarían aquí si lo hubieran sabido, si pudieran pagar el billete para venir aquí", agregó.

Una encuesta NPR/PBS NewsHour /Marist de 2023 encontró que una mayoría cada vez más numerosa de estadounidenses apoya el derecho al aborto, con algunas restricciones.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

