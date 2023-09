Distritos escolares demandan al Comisionado de Educación estatal por cambios las calificaciones A-F

Read this story in English

Siete distritos escolares (ISD, en inglés) de Texas presentaron una demanda el jueves desafiando la puesta en marcha de los funcionarios de educación del estado de los cambios en el sistema de calificación A-F, que califica su rendimiento cada año. El Comisario de Educación de Texas, Mike Morath, figura como demandado.

Nick Maddox, abogado que representa a los demandantes, dijo que hay mucho en juego para los distritos escolares que no obtienen buenas calificaciones. El Estado puede intervenir si un distrito escolar o uno de sus campus obtiene una calificación de suspenso durante cinco años consecutivos.

"Si su rendimiento no es bueno, el Estado de Texas tiene la opción de intervenir y ejercer una especie de control local sobre su distrito", dijo.

Eso es lo que está ocurriendo actualmente en el mayor distrito escolar del estado. La Agencia de Educación de Texas tomó el control de ISD de Houston en junio, después de que una escuela secundaria obtuviera repetidamente una calificación de suspenso. La agencia instaló un nuevo superintendente y sustituyó el consejo escolar por un consejo de administración.

Maddox dijo que los cambios que la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) hará que su sistema de calificación afecte negativamente a las calificaciones de los distritos.

"TEA ha declarado por escrito que, debido sólo al cambio de las rúbricas, los distritos escolares pueden esperar bajar una letra o más", dijo. "Pueden esperar ver una peor calificación incluso si su distrito, en realidad, se ha desempeñado mejor".

La demanda alega que si los distritos reciben calificaciones más bajas eso también repercutirá negativamente en la matriculación. Eso, a su vez, reducirá la cantidad de fondos que reciben del Estado.

"Además, las calificaciones de rendimiento más bajas pueden afectar negativamente a los valores de propiedad en los distritos escolares", afirma la demanda.

KUT se puso en contacto con TEA sobre la demanda, y un portavoz dijo que la agencia no hace comentarios sobre asuntos legales en curso.

¿Por qué van a bajar las calificaciones?

El cambio principal que se espera que baje las calificaciones de los distritos tiene que ver con la forma en que la TEA evalúa si las escuelas secundarias están preparando a los estudiantes para la vida después de la graduación.

TEA está aumentando significativamente el umbral que los distritos deben cumplir para ganar una A cuando se trata de la carrera, la universidad y la preparación militar. Antes, los distritos podían obtener la máxima calificación si el 60% de los estudiantes eran considerados listos para empezar una carrera y la universidad. TEA ahora está elevando ese umbral al 88% y lo aplicará a los estudiantes que se graduaron en 2022.

La superintendente del ISD de Del Valle, uno de los distritos demandantes, dijo que no tiene ningún problema con cumplir con estándares más altos, pero le preocupa que la agencia esté aplicando los estándares actualizados de manera retroactiva.

"Hace tiempo que se graduaron. No tenemos capacidad para hacer que cumplan este umbral. Y estos son, por cierto, también los mismos estudiantes que se vieron más afectados por el COVID", dijo Annette Tielle. "Así que habían interrumpido la instrucción para [su carrera y educación técnica], doble crédito, y sólo había un montón de problemas".

El ISD de Del Valle es uno de los casi 250 distritos escolares que enviaron una carta al Comisionado Morath a principios de este año pidiendo al estado pausar su plan para la "A-F Accountability Refresh" como se llama a los cambios en el sistema de calificación.

Los distritos dijeron que aplicar los nuevos criterios a estudiantes que ya se han graduado creará una "narrativa falsa".

"Ninguna campaña de relaciones públicas de la TEA será suficiente para combatir la percepción errónea de que nuestras escuelas son de repente peor de lo que eran el año pasado", dice la carta.

La representante estatal demócrata Gina Hinojosa, de Austin, también envió una carta en mayo en nombre de un grupo bipartidista de legisladores preocupados por los cambios en el sistema de calificación. Ella dijo que era como cambiar las reglas del juego una vez que ha terminado.

"Esto es como mover el poste de la portería una vez que el juego ha comenzado -tal vez incluso después de que el juego ha terminado- diciendo en realidad esto no era la puntuación, vamos a decidir que esta era la forma en que debería haber jugado el juego", dijo. "Y esta es la nueva puntuación".

Dijo que los distritos escolares están legítimamente preocupados por los cambios que TEA está haciendo "y con razón esperan que tengamos un sistema de rendición de cuentas más justo y más transparente".

Preocupaciones sobre los vales

Hinojosa dijo que TEA está haciendo cambios en el sistema A-F, al mismo tiempo que el liderazgo estatal está presionando a favor de los vales escolares, que dan a las familias dinero de los contribuyentes para enviar a sus hijos a escuelas privadas.

Se espera que el gobernador Greg Abbott convoque a una sesión especial este otoño, con el objetivo de aprobar la legislación de vales escolares. Un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Texas bloqueó este tipo de programa durante la sesión ordinaria.

"Sí creo que esto está preparando a nuestros distritos escolares para quedar mal justo antes de que entremos en una sesión especial sobre vales", dijo Hinojosa. "Y nuestros distritos escolares y sus líderes me están expresando que creen lo mismo".

Tielle dijo que también le preocupa que las nuevas calificaciones salgan durante el impulso de los vales escolares.

"Nos enfrentamos a un sistema de rendición de cuentas que sabemos que va a afectar negativamente a la forma en que los distritos son percibidos por la comunidad", dijo. "Por lo tanto, esta es una gran preocupación".

Tielle añadió que la TEA está cambiando los criterios A-F al mismo tiempo que ha hecho cambios importantes en las Evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica o pruebas STAAR. Las pruebas juegan un papel importante en la calificación de los distritos y los campus individuales reciben. Durante el curso pasado, TEA introdujo una nueva versión del examen y obligó a casi todos los alumnos a realizarlo por Internet.

Pero el Comisionado Morath ha promocionado los cambios en el sistema de calificación en un mensaje en vídeo a los miembros del consejo escolar publicado el 31 de mayo. Dijo que era importante actualizar los criterios, que se han mantenido en gran medida iguales desde 2017.

"Queremos asegurarnos de que estamos estableciendo metas cada vez más altas", dijo.

Lo que quieren los distritos

Maddox dijo que ninguno de los distritos escolares que su firma está representando se opone a los nuevos estándares más altos.

"Todos los distritos escolares que se han unido a nuestra coalición, y todos los distritos con los que he hablado, están preparados, dispuestos y son capaces de cumplir con todos y cada uno de los sistemas de calificación emitidos por el Estado", dijo.

Más bien, dijo, los distritos están argumentando que no recibieron una notificación adecuada de TEA sobre los cambios en el sistema A-F.

"El Código de Educación de Texas establece que cada año escolar, el Comisionado debe proporcionar un documento sencillo y accesible que explique 'las medidas de rendimiento de calificación, métodos y procedimientos que se aplicarán para ese año escolar'", señaló la demanda.

En última instancia, la demanda, alega que Morath está violando esta ley al publicar las nuevas normas demasiado tarde - y aplicarlas con carácter retroactivo.

"Estamos pidiendo ... al juez que interprete el estatuto para decir: 'TEA no puede hacer esto'", dijo. "Pueden cambiar los criterios, pero no pueden hacerlo ahora. Tienes que revelarlo al comienzo del año escolar'".

Maddox dijo que los distritos están pidiendo a TEA mantener sus calificaciones igual por un año más antes de implementar los nuevos criterios.

"Eso es todo lo que los distritos están tratando de hacer, es cumplir de manera justa los criterios de calificación en los que están siendo juzgados", dijo.

Maddox añadió que espera que más distritos escolares se unan a la demanda.

