El jefe de policía de Austin, Joseph Chacon, anuncia su jubilación

El jefe de la Policía, Joseph Chacon, dejará el Departamento de Policía de Austin (APD, por sus siglas en inglés), el próximo mes. Chacon le informó oficialmente al administrador interino de la ciudad, Jesús Garza, sus planes de retirarse este lunes por la mañana, según un comunicado de la ciudad.

Mientras la ciudad busca un nuevo jefe permanente, Garza nombró al jefe de personal de APD Robin Henderson como jefe interino de la policía.

"Hace unos meses, empecé a considerar seriamente mi retiro y después de largas conversaciones con mi esposa y mi familia, y la oración reflexiva, ahora he tomado la decisión de que es el momento adecuado para dejar en una carrera de 25 años con el APD", dijo Chacón en un tweet.

Chacón se quedará para asistir con la transición durante las próximas semanas y dejar el cargo durante la primera semana de septiembre, dijo la ciudad.

"Trabajar en APD ha sido el privilegio de mi vida", dijo Chacón en un comunicado de prensa. "Ser el Jefe de Policía es algo que nunca pensé que hubiera sido posible, y ha sido el pináculo de mi carrera".

Chacón se convirtió en jefe en 2021 en un momento en que el departamento se enfrentó a acusaciones de racismo entre su personal. La ciudad también tuvo un número récord de asesinatos ese año. En los últimos años, Chacon ha abordado problemas con la dotación de personal en el Departamento de Policía y ha respaldado la iniciativa de la ciudad de traer policías estatales para ayudar.

Chacon lleva 25 años en el APD y antes de eso fue subjefe durante casi cinco años.

El alcalde Kirk Watson dijo que Chacon dirigió el APD con "integridad y un profundo compromiso" con la comunidad. "Aprecio su trabajo para cultivar el respeto mutuo y la confianza durante un tiempo difícil en el que todos estamos tratando de encontrar el equilibrio adecuado en la policía", dijo Watson.

Mackenzie Kelly, miembro del Consejo de la Ciudad de Austin, celebró su retiro en un tweet el lunes por la mañana. "La partida del jefe Chacon deja grandes zapatos para llenar, pero ha preparado un fuerte equipo de liderazgo, incluido su jefe de personal, Robin Henderson", dijo. "Emocionado de ver a la Jefa Henderson ser Interina después de su ratificación el 8/31 en nuestra reunión del Consejo".

La Asociación de Policía de Austin, el sindicato policial de la ciudad, también agradeció a Chacón sus años de servicio como jefe y su paso por la junta directiva del sindicato.

Los defensores de justicia racial exigen cambios en el APD

Chris Harris, director de políticas de la Austin Justice Coalition, dice que espera que el próximo jefe de policía adopte las "reformas necesarias" para mejorar la seguridad pública.

"Chacon rara vez responsabilizó a los oficiales por malas acciones, se resistió a importantes reformas del fiscal de distrito y en la academia de policía y dio la bienvenida y dirigió los desastrosos primeros meses de las patrullas del DPS que vieron disparidades raciales extremas en todas sus actividades", dijo Harris.

Instó al Consejo de la Ciudad a no permitir que el administrador municipal interino elija al próximo jefe permanente. "La oposición [de Garza] a la supervisión y la falta de voluntad para aplicar la reforma policial aprobada por los votantes debería hacer que todos tomen una pausa para ver a quién elegiría", dijo Harris.

Esta es una noticia en desarrollo. Regresa para más detalles.

Luz Moreno-Lozano de KUT contribuyó con esta historia.

