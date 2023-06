Líderes de Transporte y de la Ciudad acuerdan el plan definitivo para el metro ligero de Austin

Read this story in English

El martes, funcionarios de Austin dieron el visto bueno oficial al proyecto de la gran línea ferroviaria de la ciudad, tan sólo dos semanas después de que el plan se diera a conocer al público.

La votación final del Consejo de la Ciudad de Austin, el consejo de Capital Metro y la Asociación de Tránsito de Austin (ATP, por sus siglas en inglés) pone en marcha la siguiente fase del plan, que incluye el trabajo de diseño e inicia el proceso de financiación. ATP es el grupo encargado de construir la línea ferroviaria del Proyecto Connect.

El Consejo de la Ciudad y el consejo de CapMetro aprobaron el plan por separado la semana pasada. Este es el voto final y acumulativo de los tres consejos de administración.

La votación se produce después de la reacción política en el Capitolio de Texas ante el plan de financiación. El proyecto de ley 3899 de la Cámara de Representantes habría requerido un segundo voto de Austin antes de que se pudiera emitir la deuda, pero ese proyecto de ley murió.

El alcalde Kirk Watson dijo la semana pasada que, aunque esta era una oportunidad para respirar hondo, la ciudad esperaba algún tipo de litigio.

Aún así, los líderes de la ciudad y de transporte aprobaron el plan en una reunión conjunta el martes, llamando a la medida una oportunidad emocionante para los residentes, los visitantes y las generaciones futuras.

Verónica Castro de Barrera, presidenta de la junta de ATP, dijo que el proyecto era una oportunidad para traer una opción de transporte alternativo muy necesaria para Austin y la región.

"El metro ligero es sólo una parte de la visión y mi esperanza más profunda es que se convierta en una herramienta unificadora que construya un ecosistema de tránsito resistente que todos podamos estar orgullosos de dejar a las generaciones venideras", dijo Castro de Barrera.

"El Proyecto Connect es algo más que trenes", declaró Vanessa Fuentes, miembro del Consejo. "Se trata de conectar a nuestra comunidad y de abordar la asequibilidad. ... Tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles en esta fase inicial para mantenernos dentro del presupuesto, y hay más trabajo por hacer."

En noviembre de 2020, los votantes de Austin aprobaron un aumento del impuesto a la propiedad para financiar el proyecto de $7.1 mil millones.

Los planes incluyen una línea de metro ligero en la calle de casi 10 millas a través del centro de Austin. La línea comenzará en la calle 38 y la calle Guadalupe y viajará hacia el sur antes de dividirse al otro lado del lago Lady Bird. Una línea irá hacia el este por Riverside Drive hasta Yellow Jacket Lane, justo antes del aeropuerto; la otra continuará por South Congress Avenue hasta Oltorf Street. Hay 15 estaciones a lo largo del recorrido. Los costos se estiman en unos 5,000 millones de dólares, que se financiarán en parte mediante subvenciones federales.

Las posibilidades de ampliar la línea hacia el norte hasta el MetroRail de Crestview y hacia el este hasta el aeropuerto internacional Austin-Bergstrom dependerán de la financiación.

Por ejemplo, ampliar el ferrocarril hasta Crestview costaría unos 600 millones de dólares, a los que habría que sumar otros 250 millones para sacar el tren del tráfico vehicular, según explicaron la semana pasada al Consejo de la Ciudad los responsables de ATP.

El nuevo plan se ha reducido respecto a un diseño inicial que casi habría duplicado el precio del proyecto. Los planes iniciales incluían dos rutas de tren ligero, un túnel de metro en el centro de la ciudad, una nueva línea de tren de cercanías hasta Colony Park, en el este de Austin, y la ampliación de varias rutas de autobús rápido. Los votantes de 2020 también aprobaron fondos para la vivienda, una planificación equitativa del desarrollo y más opciones de estacionamiento disuasorio en la ciudad.

Para que el proyecto volviera a ajustarse al presupuesto, ATP sopesó en marzo cinco opciones que incluían una combinación de líneas en la calle, parcialmente elevadas y subterráneas.

Los funcionarios dijeron que la opción recién aprobada era la mejor porque proporciona un fácil acceso al centro de la ciudad, donde se encuentran muchos puestos de trabajo y la Universidad de Texas, y proporciona acceso a los residentes de bajos ingresos que viven en complejos de viviendas asequibles a lo largo de la ruta.

No se espera que el proyecto esté terminado hasta dentro de varios años. El comisario del condado de Travis, Jeff Travillion, presidente del consejo de CapMetro, aplaudió el trabajo en equipo y la paciencia que ha hecho falta para llegar hasta aquí.

