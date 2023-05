Un año después, la confianza en la policía sigue frágil en Uvalde

Lee esta historia en inglés.

Un año después del tiroteo en la escuela de Uvalde, la confianza de la comunidad en la policía y los funcionarios públicos no ha mejorado.

Recientemente, un padre de familia que reside en Uvalde llamado Adam Martínez fue expulsado de la propiedad del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde (UCISD son sus siglas en inglés) en febrero por cuestionar a un nuevo policía que habían contratado. Su hijo, Zayon, que ahora tiene 9 años, sobrevivió al tiroteo en Robb Elementary. Estaba en segundo grado en ese momento.

“Él no estaba en ese edificio en particular, pero estaba encerrado, y algunos de los niños que estaban jugando en el patio de recreo, cuando el pistolero llegó por primera vez, creo que disparó hacia el área de juegos, así que algunos de esos niños entraron a su grupo, y estuvieron allí por un tiempo”, explicó Martínez.

Martínez dijo que después del tiroteo no podía soportar estar cerca de la policía.

“Bueno, cuando sucedió por primera vez, es casi como si ni siquiera pudieras estar cerca de ellos”, dijo. Los ves como si fueran unos cobardes".

David Thomas, profesor de estudios forenses en la Universidad de la Costa del Golfo de Florida, explicó que esta es una respuesta comprensible de los miembros de la comunidad de Uvalde. Thomas también es un oficial veterano de la policía y un consejero de salud mental con licencia (LMHC son sus siglas en inglés) que se especializa en tiradores activos y relaciones entre la policía y las comunidades de minorías.

Dijo que la relación entre la policía local y los latinos ha sido históricamente tensa, y después de un evento como el tiroteo en Robb Elementary, la confianza en la policía local se ve aún más tensa.

“Seamos realistas, las comunidades minoritarias no tienen la mayor confianza en las autoridades”, afirmó Thomas. “Cuando ese sistema no hace lo que se supone que debe hacer, entonces no hay confianza. Si yo viviera en esa comunidad, no confiaría en el [poder judicial] local. Y si dejara mi comunidad, [para] salir de mi comunidad para hacer algo, me sentiría mucho más cómodo”.

El sentimiento fue compartido por Brett Cross, padre de Uziyah "Uzi" García, uno de los 19 niños que fallecieron el 24 de mayo. Cross comentó que "no es anti-policía", pero cuando se trata de las fuerzas del orden a nivel local, su confianza en ellos ha sido destrozada.

“No tengo ningún respeto o confianza en el poder judicial en esta área. No confío en la policía de nuestra ciudad. No confío en el DPS que estaba aquí. No confío en nuestros alguaciles. Pero fuera de eso, no tengo ningún reparo con los policías, per se. Creo que el sistema está mal y hay que ajustarlo”, explicó.

Los padres de familia no son los únicos miembros de la comunidad que desconfían de la seguridad. El hijo de Martínez, Zayon, actualmente asiste a la escuela de forma remota porque no está listo para regresar a clases presenciales.

“Especialmente con todos los fracasos que sucedieron. Queremos tener más confianza en el distrito escolar antes de hacer eso, pero en última instancia, se lo dejaremos a él”, detalló Martínez.

Martínez agregó: “Creo que una de las veces que le dije que iban a tener más policías tratando de hacerlo sentir mejor. Y él dijo: 'No importa. No van a entrar. Eso es lo que él dijo. Tiene todas las razones para pensar eso”.

Kayla Padilla / TPR Adam Martinez (a la derecha) y su hijo Zayon, sobreviviente del tiroteo en Robb Elementary.





La prohibición de Martínez de ingresar al plantel escolar también representó una desconfianza más amplia en los funcionarios locales. Asistió a las reuniones del Concejo Municipal de Uvalde para obtener respuestas sobre lo ocurrido el 24 de mayo.

En febrero de 2023, Martínez se enteró de la recontratación que la Oficina del Sheriff del Condado de Uvalde consideró no elegible. En la reunión, se acercó al jefe de policía de UCISD, Joshua Gutiérrez, para externarle sus inquietudes y, como resultado, se le prohibió la entrada al plantel escolar durante dos años.

“Realmente quería asegurarme de que supieran que este tipo no era elegible para ser recontratado, de acuerdo con los estándares del alguacil. Y me pidió que me sentara, y no me senté, y me terminó prohibiendo”, expuso Martínez.

Thomas añadió que esta respuesta a las preocupaciones de Martínez solo debilita la confianza en los funcionarios públicos y pinta a este padre de familia como un antagonista.

“A diferencia de ser un defensor, esto lo convierte en alguien que se convierte en un antagonista. Cada vez que tiene la oportunidad de decir algo negativo en público sobre la agencia, sobre la capacitación o sobre el conjunto de habilidades, se convierte en esa persona”, agregó Thomas.

Precisó que una respuesta adecuada a una comunidad desconfiada y herida como Uvalde no es tomar represalias sino escuchar los comentarios de sus miembros.

“Para mí, significaría que un jefe se sentara con una comunidad y sostenga una conversación. '¿Qué necesitan para sentirse seguros? ¿Cómo recuperamos su confianza?' Nunca nos sentamos y le preguntamos a la gente, '¿qué necesitan? ¿Cuáles son sus expectativas de nosotros?'" cuestionó Thomas.

Atormentado por la respuesta fallida de la policía

Uvalde es una ciudad pequeña con una fuerte presencia policial, incluido el Departamento de Seguridad Pública (DPS son sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP son sus siglas en inglés), el Departamento de Policía de Uvalde (UVD son sus siglas en inglés) y el Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde (UCISDPD son sus siglas en inglés).

En los meses posteriores al tiroteo en Robb Elementary, las fuerzas del orden público de Uvalde generaron críticas e ira a nivel internacional después de que se hicieron públicas las imágenes de su respuesta tardía. Pete Arredondo, jefe de la policía de UCISD, se llevó la peor parte de las críticas por dar órdenes de esperar a que llegara más apoyo.

Dentro de la escuela, un pistolero de 18 años masacró a estudiantes y maestras con un rifle AR-15 e hirió a muchos otros. Setenta y siete minutos después de ingresar a la escuela, el pistolero finalmente fue abatido por un equipo táctico de CBP.

El informe provisional de julio de 2022 de la Cámara de Representantes de Texas explicó que había 376 oficiales presentes en la escuela el 24 de mayo, incluidos 149 agentes de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU., 91 oficiales del DPS y agentes de los condados vecinos.

Kayla Padilla / TPR Un memorial a Uziyah "Uzi" García en la casa de su familia.





El protocolo policial requiere acercarse a un tirador activo, incluso si hay un oficial en el lugar de los hechos. Según la Asociación Internacional de Jefes de Policía, “la acción inmediata en el lugar es necesaria cuando tales acciones se consideren razonables para evitar más lesiones o la pérdida de vidas humanas”.

Setenta y siete minutos para someter a un tirador activo es una cantidad de tiempo inusual, admitió Katherine Schweit, ex agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI son sus siglas en inglés) que creó el entrenamiento para lidiar con tiradores activos del FBI.

“El tiroteo en la escuela primaria Robb fue una anomalía porque realmente no tenemos otro registro de una situación de tiroteo en la que un tirador esté estático en un lugar con víctimas dentro de esa habitación. Y, sin embargo, la policía, por alguna razón, no puede entrar allí, excepto que vimos actividades similares en el tiroteo en el club nocturno Orlando Pulse”, explicó.

Thomas dijo que, como ex oficial de policía, ver el tiempo de respuesta al tiroteo fue discordante. Enfatizó que la falta de comunicación entre las fuerzas del orden no importaba porque estaban entrenados para acabar con el tirador activo sin importar la situación.

“Pero tácticamente, si he sido entrenado, entonces debería saber cómo proceder. Entonces... vas a trabajar todos los días con la idea en el fondo de tu mente de que puedes lesionarte y no regresar”, compartió. "Pero esa es la elección que has hecho, y otras personas no deberían perecer como resultado de tu inacción".

Schweit puntualizó que la policía estaba debidamente entrenada y preparada, pero su ejecución fracasó.

“Todos los oficiales están preparados y se están entrenando para todo tipo de cosas que son increíblemente poco comunes. Y ese es su trabajo, estar listos, tener su equipo listo e ir a responder. Y ellos hicieron justamente eso. Simplemente se detuvieron en la puerta”, ilustró.

Martínez describió que cuando llegó a la escena el día del tiroteo, parecía “caótica”.

“Parecía que muchos de los policías estaban preocupados por asegurar el perímetro en lugar de entrar. Recuerdo haberle dicho a uno de ellos: 'Oye, ¿por qué no entras?' Y dijeron: 'Es porque estamos tratando de lidiar con todos ustedes'”, recordó.

Cross dijo que ver imágenes de la respuesta de la policía le molestó.

“No me importa que haya órdenes de Pete Arredondo de quedarse abajo y no entrar. ¿Cómo haces como persona, sabiendo que hay niños muriendo, no haces nada? Desafortunadamente, deberíamos haber tenido desfiles para los héroes caídos en lugar de funerales para nuestros hijos”, detalló.

Martínez planteó que la policía puso muchas excusas.

“Pero luego ese otro tipo que vino de fuera de la ciudad, entró allí. Después de unos minutos, se ocupó del negocio. Y creo que eso es lo que deberían haber hecho. Así que sentimos que no nos van a proteger y servir como dice el lema”, señaló.

Cross estuvo de acuerdo con Martínez.

“En esta zona es todo lo mismo. Una vez que salimos de estos condados vecinos donde estaba el DPS y hay más unidades de la Patrulla Fronteriza, desaparece un poco. Pero en esta área, no confío para nada”, confesó.

Thomas dijo que internamente, una respuesta inadecuada de la policía suele afectar a un departamento de policía de varias maneras: 1) algunos oficiales se irán porque se dan cuenta de que este trabajo no es para ellos, o sufren de trastorno de estrés postraumático (PTSD son sus siglas en inglés) y no pueden para llevar a cabo sus trabajos; 2) otros funcionarios seguirán con sus funciones como de costumbre; y 3) la capacitación adicional debe ocurrir incesantemente hasta que la policía se sienta cómoda con sus habilidades para cumplir con su papel como protectores de la comunidad.

“Pero la policía necesita entender que la confianza se gana. No es un derecho de paso”, explicó. “No es porque tengas una placa y un arma, sino que es algo que se gana, y eso lo han arruinado”.

Tensiones entre la policía y la comunidad

El 15 de mayo, la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE son sus siglas en inglés) exigió que UCISD levantara la prohibición contra Martínez. Solo se le permite recoger a su hija de la escuela. Le dijeron que después de un año, la decisión será revisada.

FIRE aseguró que procederá con el litigio si no se levanta la prohibición. El distrito escolar no respondió a la solicitud de comentarios de TPR.

“El distrito no puede expulsar a la gente de la propiedad pública porque no le gusta lo que tienen que decir. Si UCISD no hace lo correcto y levanta la prohibición, los veremos en la corte”, reiteró el abogado de FIRE Josh Bleisch en un comunicado.

Martinez said that he’s served as a voice for the community, and other parents have asked him to bring their concerns to the table.

“I think about the history of the brown people and African-Americans that were oppressed, what they went through, what my parents went through, not being able to go places. And you just get a little taste of that,” he explained.

Kayla Padilla / TPR Un monumento en el centro de la ciudad para los diecinueve alumnos y dos maestras que fallecieron el 24 de mayo.



En 1970, Uvalde fue noticia después una huelga estudiantil y un boicot estudiantil de una semana . Estaban molestos porque un director blanco no renovó el contrato de un maestro bilingüe. Esto se produjo después de años de que el personal de la escuela castigara a los estudiantes por hablar español.

Aunque las relaciones entre la policía y las comunidades latinas pueden no estar escritas explícitamente en los libros de historia, afirmó Thomas, generaciones de desconfianza se han transmitido de boca en boca.

“Pero lo único que les puedo asegurar es esa relación que se ha discutido de generación en generación y se ha transmitido de generación en generación sobre por qué no confiar en la policía”, agregó.

Martínez aclaró que el jefe de policía Danny Rodríguez le dijo que las fuerzas del orden de Uvalde “tienen todo lo que necesitan ahora” para reaccionar ante otra crisis, refiriéndose a escudos, armas y equipos.

Pero en cuanto a si confía en su capacidad para cumplir con su deber, Martínez dijo que espera que la reacción de la comunidad a la respuesta del tiroteo en la escuela primaria Robb genere un resultado diferente.

“Uno esperaría que hicieran lo correcto y esto les hiciera cambiar de opinión”, cuestionó. Pero no creo que haya un 100% de confianza para decir 'Sí, creo que entrarían allí la próxima vez'”.

En octubre, las familias Cross y Uvalde celebraron la suspensión de todo el Departamento de Policía de UCISD después de que los esfuerzos para hacerlos responsables finalmente dieron resultado.

Homer Delgado fue nombrado recientemente subjefe de policía. Cross respondió que aún no ha interactuado con él.

“Diré que se necesita una gran cantidad de agallas para ingresar a esta comunidad después de lo que sucedió y tratar de cambiar las cosas. Así que los aplaudo por eso. Pero espero que cambie las cosas. Espero que no caiga en el mismo sistema viejo que ha estado controlando a Uvalde desde siempre”.

En una conferencia de prensa realizada el 22 de mayo de 2023, dos días antes de la conmemoración de un año del tiroteo en Robb Elementary, el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, se disculpó con las familias por la falta de respuestas.

“Esta semana es una semana difícil. Ni siquiera podemos imaginar el dolor que las familias están sintiendo [después] de un año, y nos damos cuenta que todavía no tienen las respuestas que necesitan. Y es frustrante para todos nosotros. Por eso pido disculpas”, reiteró.

Thomas dijo que, como hombre negro, entendía cómo se puede percibir la búsqueda de ayuda profesional en la comunidad latina, pero alentó a todos, tanto residentes como oficiales, afectados por la tragedia a pedir ayuda cuando la necesiten.

“Creo que habrá una nueva normalidad en sus vidas con esa pérdida. La única forma de funcionar con esa nueva normalidad será a través de la terapia, pararse allí y golpearse el pecho”, indicó.

Thomas reiteró que la respuesta fallida de las fuerzas del orden nunca debería haber ocurrido, y ahora, las fuerzas del orden le debían a la comunidad ayudarlos a sanar.

“Ese departamento tiene algo que demostrarle a esa comunidad y ayudar a la comunidad a sanar”, enfatizó. “Que tenga consejeros listos para sentarse con las personas y hablar con ellos, de lo contrario probablemente no se confiará en ese departamento y [será] infravalorado durante años".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

