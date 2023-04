Una clínica de abortos que cerró en Texas abre sus puertas en Nuevo México y hace correr la voz en Austin

Read this story in English

A partir del jueves, las personas en las áreas de Austin y Fort Worth verán anuncios con este mensaje en las redes sociales: "¿Crees que el acceso al aborto legal y seguro es cosa del pasado? Piénsalo otra vez".

Whole Woman's Health -una red de clínicas que ofrece atención sanitaria ginecológica, incluidos abortos- está dirigiendo estos breves y llamativos vídeos a las ciudades de Texas donde tuvo que cerrar.

Amy Hagstrom Miller, la fundadora de Whole Woman's Health, dijo que quiere que estas comunidades sepan que los abortos son legales y están disponibles en la nueva clínica en Albuquerque, Nuevo México.

"Queremos ser muy audaces y muy claros sobre que los tejanos todavía pueden tener abortos donde el aborto es legal", dijo a KUT. "No se puede discriminar a alguien por ser de Texas".

Whole Woman's Health cerró sus cuatro clínicas de Texas el pasado mes de junio, tras la anulación del caso Roe vs Wade y la prohibición efectiva del aborto en el estado. Sin embargo, la demanda por los abortos se mantuvo. Según Miller, los tejanos siguieron llamando a las clínicas en busca de información.

En los últimos nueve meses, Whole Woman's Health ha ayudado a personas de estados en los que el aborto es ilegal a tener citas en otros estados, ayudándolos también con el costo de los procedimientos y los viajes cuando ha sido necesario. Miller recuerda un caso en el que una menor de edad y su familia condujeron desde McAllen hasta la clínica de Whole Woman's Health en Alexandria (Virginia), un viaje de 26 horas.

"Le practicaron el aborto, se montaron en el auto y emprendieron el viaje de vuelta inmediatamente, de un día para otro, porque sus padres... no podían conseguir tiempo libre en el trabajo ni para el cuidado de los niños", explicó.

Situaciones como ésta influyeron en la decisión de abrir las puertas de una nueva clínica Whole Woman's Health. Nuevo México es el estado más cercano a Texas que permite el procedimiento, aunque la clínica está a más de 700 millas de Austin. Tanto el aborto farmacológico como el quirúrgico son legales hasta la semana 24 de embarazo. Albuquerque es una gran ciudad, lo que facilita que las clientas de fuera del estado puedan fundirse entre la gente y eviten el miedo a la vigilancia, según Miller. También alberga el aeropuerto más grande de Nuevo México.

Los primeros datos sugieren que los tejanos constituirán una parte significativa de la clientela de la clínica de Albuquerque. El dispensario abrió sus puertas el 23 de marzo. Durante su fin de semana de apertura, tenía 23 citas programadas, 21 de las cuales eran para tejanos, dijo Miller. Las demás eran de Luisiana, que también ha restringido el aborto.

Miller ha observado que muchas personas de estados como Texas siguen sin estar seguras respecto de sus derechos y están nerviosas por las repercusiones legales de concertar una cita en otro estado. Una avalancha de proyectos de ley en Texas y otros estados que restringen el aborto ha contribuido a esta confusión; por ejemplo, un reciente proyecto de ley de Idaho impondría penas de prisión a cualquiera que ayude a una menor a cruzar las fronteras estatales para someterse a un aborto sin el consentimiento de sus padres.

En los últimos nueve meses, incluso los defensores profesionales del aborto se han topado con la confusión jurídica. Algunas organizaciones sin ánimo de lucro con sede en Texas interrumpieron el verano pasado su labor de financiación de procedimientos abortivos a la espera de que se aclararan las repercusiones de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar el caso Roe. Algunos de estos grupos, como Lilith Fund y Texas Choice, han anunciado que reanudarán la financiación de abortos, tras una orden preliminar de un juez de distrito estadounidense. La decisión impide a los fiscales de varios condados de Texas presentar cargos contra quienes ayuden a alguien a abortar fuera del estado.

Según Miller, muchas tejanas necesitan ayuda con el costo y la logística para viajar a otro estado para abortar.

"A menudo se trata de personas que nunca han salido del estado de Texas", explica. "Nunca han salido de su comunidad. Nunca han volado en avión ni han conducido tan lejos".

Traducido por María Arce

Copyright 2023 KUT 90.5. To see more, visit KUT 90.5.