Los CDC advierten sobre un hongo potencialmente mortal y la creciente amenaza de la resistencia a los antimicrobianos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten sobre la rápida propagación de un hongo potencialmente mortal en los hospitales, lo que destaca la creciente amenaza de microbios resistentes a los antimicrobianos.

Candida auris, uno de cientos de hongos en la familia Candida, generalmente es inofensivo, pero es nuevo para los humanos, según Jose Lopez-Ribot, profesor de microbiología en la Universidad de Texas en San Antonio, quien también es el director asociado del Centro del Sur de Texas para Enfermedades Infecciosas Emergentes.

"Este organismo surgió de la nada en 2009", dijo Lopez-Ribot. "Nunca se había informado como un agente causal de la infección [y] se ha extendido por todo el mundo en cuestión de cinco a 10 años".

Esto es preocupante para los CDC y para quienes estudian los hongos, como Lopez-Ribot, porque la Candida Auris ha matado a entre el 30 y el 60% de las personas infectadas, según los CDC. Ese porcentaje se basa en un número limitado de pacientes, muchos de los cuales ya estaban bastante enfermos. Pero está claro que para quienes están inmunocomprometidos o médicamente comprometidos, la C. Auris representa una grave amenaza.

"En este tipo de pacientes, las tasas de mortalidad son muy, muy altas, y eso se debe a que casi tenemos la tormenta perfecta; difícil de diagnosticar, difícil de tratar y un desarrollo con resistencia", detalló Lopez-Ribot.

Explicó que algunas cepas de C. Auris son panrresistentes, lo que significa que son resistentes a los tres antibióticos antimicóticos que se usan actualmente para tratar las infecciones fúngicas invasivas.

Nuevos datos compilados por un equipo de investigación de los CDC encontraron que en 2021, los casos informados por los hospitales aumentaron en un 95%. Los investigadores especulan que el aumento puede estar relacionado con la pandemia, con sus hospitales superpoblados y la escasez de personal y equipo médico. Lopez-Ribot agregó que en condiciones como esas, este hongo oportunista se propagará fácilmente.

“La Candida auris contamina no solo la piel de los pacientes, sino que contamina los dispositivos médicos y las camas, las sábanas. Y la hace altamente transmisible”.

El primer caso documentado de infección por C. auris en los EE. UU. fue en 2016. Desde entonces, se ha encontrado en 28 estados, incluidos Texas y el Distrito de Columbia.

A pesar de estas asombrosas estadísticas, las cifras reales siguen siendo relativamente pequeñas. Entre 2016 y fines de 2021, hubo 3,270 casos clínicos de infección por C. auris en los Estados Unidos. Ha habido 7,413 casos en los que la C. auris estuvo presente en pacientes pero no causó una infección.

Sin embargo, la rápida propagación y el mal pronóstico de los infectados significa que se deben tomar medidas inmediatas para contener el hongo.

"Lo que debemos hacer es invertir más dinero en el desarrollo de nuevos antimicóticos", advirtió Lopez-Ribot, "y realmente trabajar con los médicos para aumentar la concientización sobre las infecciones por hongos".

Aunque C. auris también es resistente a la mayoría de los desinfectantes, los CDC dijeron que la propagación podría reducirse manteniendo adecuadamente los entornos hospitalarios estériles y los procedimientos de limpieza.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

