Austin podría contratar a un quiropterólogo. Esa es una palabra elegante para un científico de murciélagos

La emblemática población de murciélagos de Austin se enfrenta a muchos retos. Heladas. Hongos. Futuro desarrollo.

Por eso, la Comisión Asesora de Animales de la ciudad quiere contratar a un biólogo de murciélagos, conocido en la jerga de los murciélagos como quiropterólogo, para asegurarse de que la mayor población de murciélagos urbanos del mundo no desaparezca.

La comisión votó por unanimidad la semana pasada recomendar la contratación de un quiropterólogo a tiempo completo con la esperanza de preservar la población de 1.5 millones de murciélagos bajo el puente Ann Richards de Congress Avenue.

Los murciélagos mexicanos de cola libre son migratorios, pero viven en Austin la mayor parte del año. Según Dianne Odegard, directora ejecutiva del Refugio de Murciélagos de Austin, se enfrentan a una serie de retos únicos. Cree que un biólogo de la ciudad podría ayudar a coordinar los esfuerzos para preservar la población frente a "algunas de las inevitabilidades" a las que se enfrentan.

"Esperamos que así sea", afirma.

Las heladas de Texas, especialmente duras y a menudo impredecibles, pueden acabar con los murciélagos. También está el síndrome de la nariz blanca, una enfermedad fúngica que ha asolado las poblaciones más al sur de Austin.

Además, se enfrentan a la urbanización de la antigua sede del diario Austin American-Statesman, que, según Odegard, podría molestar a los murciélagos que viven en el puente de al lado.

"Va a haber una enorme cantidad de ruido, conmoción e iluminación", dice, "ya que están demoliendo ese edificio y construyendo nuevos edificios y un estacionamiento subterráneo".

Odegard afirma que un biólogo especializado con recursos municipales podría ayudar a resolver allí el "conflicto murciélago-humano". Por ejemplo, si los murciélagos empiezan a posarse en el estacionamiento (pensando que es una cueva) o si los edificios del lugar les quitan el sol (y el calor) durante las olas de frío.

La construcción podría interrumpir su descanso, dice. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas calcula que los murciélagos suelen tener más de 750,000 crías al año.

Odegard afirma que el gran tamaño de la población de murciélagos de Austin exige un experto local, como el contratado por la agencia estatal de parques.

Pero el puesto local no es seguro; está sujeto a la aprobación del Consejo de la Ciudad de Austin.

Poco antes de la votación unánime de la Comisión Asesora de Animales, Don Bland, jefe de servicios de animales de la ciudad, dijo que apoyaba la creación del puesto a tiempo completo. El biólogo podría trabajar con el personal del Servicio de Animales de Austin para llenar los vacíos y abordar más directamente la población, dijo.

"Mi opinión personal es que esto es algo que beneficiaría a la ciudad", dijo.

