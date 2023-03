La muerte de un soldado de Fort Hood plantea dudas sobre la respuesta del ejército al acoso sexual

Lee esta historia en inglés.

Los funcionarios de Fort Hood están investigando las circunstancias que rodearon la muerte del soldado raso. Ana Basaldua Ruiz, una ingeniera de combate de 21 años con raíces mexicanas. La soldado murió el 13 de marzo, según un comunicado de la base.

Basaldua Ruiz, cuyo hogar registrado figura como Long Beach, California en los registros militares, se unió al Ejército en julio de 2021 después de convertirse en ciudadano naturalizado. Había sido asignada al 91 Batallón de Ingenieros, el 1 Equipo de Brigada de Combate Blindado, 1 División de Caballería desde diciembre de 2021.

“La pérdida de cualquiera de nuestros soldados es una tragedia y no es diferente a la muerte de la soldado Ana Baslduaruiz [sic]. Nuestros corazones y pensamientos están con la familia, amigos y colegas de Ana”, dijo el Coronel Christopher Dempsey, comandante del Equipo de Combate de la 1ra Brigada Blindada. “Nos hemos mantenido en contacto constante con ambos padres de Private Baslduaruiz [sic] y continuaremos manteniéndolos actualizados”.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de PV2 Ana Basldua Ruiz y extendemos nuestras condolencias a su padre, madre y hermana”, dijo el teniente coronel Patrick Sullivan, comandante del 91 Batallón de Ingenieros. “Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos durante este momento difícil. Fue una compañera de equipo excepcional a la que realmente extrañaremos”.

Familiares de Pvt. Basaldua Ruiz le dijo a Telemundo que su muerte parecía ser un suicidio, pero dijo que habían recibido poca información del Ejército. Funcionarios de la División de Investigación Criminal del Departamento del Ejército dijeron en un comunicado que no había indicios de juego sucio, pero no dieron detalles sobre la causa de la muerte del soldado.

Alejandra Ruiz Zarco, la madre de Basalda Ruiz, le dijo a Telemundo que su hija había sido acosada sexualmente por un superior en Fort Hood, y había sido objeto de numerosas insinuaciones sexuales por parte de otras personas en la instalación.

En una entrevista con Telemundo, el padre del soldado, Baldo Basaldua Ruiz, describió a su hija cada vez más angustiada en los días previos a su muerte. No está claro si la muerte de Basaldua Ruiz está relacionada con el presunto acoso, o si los incidentes alguna vez se informaron formalmente al Ejército. TPR no pudo comunicarse con la familia para obtener comentarios adicionales al momento de la publicación.

“El CID del Ejército continuará realizando una investigación exhaustiva y reunirá todas las pruebas y hechos para asegurarse de que descubren exactamente lo que ocurrió”, señalaron los funcionarios de la base. “La información relacionada con cualquier posible acoso será abordada e investigada a fondo”.

La muerte de Basaldua Ruiz tiene algunos paralelos con el fallecimiento en 2020 del Army Spc. Vanessa Guillen. Guillen desapareció de Fort Hood después de decirle a su familia que estaba siendo acosada sexualmente. Estuvo desaparecida durante 70 días hasta que un equipo de trabajo encontró su cuerpo en un área rural a unas 30 millas del puesto. El soldado sospechoso de su asesinato se quitó la vida poco después.

Posteriormente, un panel de revisión independiente encontró que Fort Hood era un “ambiente permisivo para la agresión sexual y el acoso sexual” y señaló fallas estructurales graves en el programa de prevención del Ejército. El caso de Guillen desencadenó una conversación nacional sobre la violencia sexual en el ejército y la legislación para cambiar la forma en que se maneja.

Ahora los defensores y los legisladores están presionando a la Administración Biden y al Congreso para que analicen la investigación de Fort Hood sobre la muerte de Basaldua Ruiz.

“La noticia de esta tragedia más reciente me llevó directamente al día en que me enteré del horrible asesinato de Vanessa Guillen. Lo que agravó esa tragedia fue una investigación de mala calidad, la mala comunicación con la familia, una respuesta incompetente de las fuerzas del orden público y un ambiente tóxico en Fort Hood que estaba más allá de lo imaginable”, señaló Josh Connolly, vicepresidente del grupo militar de protección legal Protect Our Defenders.

“La Administración y el Congreso de Biden... deben llegar al fondo de lo que le sucedió a Ana y por qué. También debemos asegurarnos de que no se repitan los mismos errores imperdonables cometidos antes y después de la muerte de Vanessa. El liderazgo en Fort Hood también debe informar a los padres de Ana y al público si fue víctima de acoso o agresión”, agregó.

“Envío mis más sinceras condolencias a la familia del Pvt. Ana Baslduaruiz [sic]”, dijo el congresista Joaquin Castro en un tuit. “A medida que aprendemos más, insto al Ejército a realizar una investigación completa y exhaustiva sobre su muerte, incluida una evaluación de por qué Ft. Hood todavía no logra mantener a salvo a los jóvenes soldados”.

El Congreso aprobó disposiciones de la Ley Soy Vanessa Guillen en ley en 2021 para abordar los problemas de agresión y acoso sexual en el ejército. Ahora se supone que la decisión de enjuiciar la agresión sexual y el acoso sexual se toma fuera de la cadena de mando de los miembros del servicio, y se han implementado más protecciones contra las represalias.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

