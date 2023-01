Los legisladores de Texas van tras la atención de la afirmación de género. ¿Tendrán éxito?

Read this story in English

Los legisladores de Texas ya han presentado docenas de proyectos de ley que apuntan a la atención médica de afirmación de género, a los niños transgénero y a sus padres.

Las propuestas las llevan legisladores republicanos como el senador Bob Hall, de Edgewood.

"Esto es un cuidado de amor", dijo Hall a The Texas Newsroom el jueves. "(Expresa) nuestro amor y preocupación por los niños, para darles la oportunidad de alcanzar una madurez en la que puedan tomar una decisión por sí mismos".

Los proyectos de ley como el del senador Hall forman parte de un esfuerzo cada vez mayor por aprobar leyes que prohíban la atención que afirme el género en los estados liderados por el Partido Republicano.

Según un análisis de NPR, los legisladores estatales de todo el país presentaron 306 proyectos de ley antitransgénero en 2020 y 2021. Una abrumadora mayoría se dirigía a los jóvenes trans.

Si bien los republicanos tienen mayoría en la Cámara y el Senado de Texas, los defensores de la comunidad LGBT en el estado dicen que eso no significa que sus propuestas estén destinadas a convertirse en ley.

Legislación antitransgénero

Los proyectos de ley de Hall van desde prohibir que las compañías de seguros cubran la atención médica de afirmación de género hasta revocar la licencia de un médico que realice una cirugía de afirmación de género a un menor. Su legislación se aplicaría a los menores de 18 años, aunque Hall dijo que se está hablando de ampliarla a los menores de 21 años.

También es el autor de una Resolución del Senado que pide que se "ponga fin" a la atención médica de afirmación de género en Texas.

"No dejamos que los niños se hagan tatuajes, beban alcohol, ni siquiera compren medicamentos para la tos en una farmacia, o fumen", dijo Hall. "Entonces, ¿por qué demonios les dejaríamos cortarse partes del cuerpo, partes sanas del cuerpo?".

Aunque argumentos como éste puedan tener sentido para algunos, las investigaciones respaldan la importancia de permitir a los niños trans acceder a una atención que afirme su género.

Según la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, "las cirugías de reafirmación de género se asocian a numerosos beneficios positivos para la salud, como menores tasas de angustia psicológica e ideación suicida, así como menores tasas de tabaquismo".

Por su parte, el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia señaló que los menores transgénero y no binarios sin acceso a esta atención experimentan mayores tasas de depresión, ansiedad e ideación suicida que sus compañeros cisgénero. Los que tienen acceso tienden a ver una disminución de la disforia de género, la depresión y la ansiedad.

Otros proyectos de ley presentados ante la Asamblea Legislativa de Texas persiguen los espectáculos de drags o travestis, designándolos como negocios de orientación sexual.

Esto significaría que no se permitiría a los menores asistir a eventos con drag queens, y los locales estarían sujetos a investigaciones de la Contraloría de Texas.

En total, los legisladores del estado están estudiando más de 40 proyectos de ley de este tipo.

"Creo que es alarmante ver cuántos se han presentado", dijo Johnathan Gooch, director de comunicaciones de Equality Texas. "Estos proyectos de ley apuntan a todos los aspectos de la vida de los tejanos LGBTQ".

Gooch dijo a The Texas Newsroom que las propuestas son parte de una pizarra de legislación "invasiva" presentada por los republicanos en el gobierno estatal.

Según dijo, hay una tendencia por parte de los legisladores a fetichizar la vida de las personas LGBTQ y que sus percepciones difieren marcadamente de cómo viven realmente estos tejanos.

"La mayoría de los tejanos LGBTQ, para ser franco, son aburridos", dijo Gooch. "Sólo quieren seguir con sus vidas, y disfrutar de nuestro hermoso estado, y comer una buena barbacoa".

Gooch dijo que las personas que presionan por políticas restrictivas están fuera de contacto con lo que los tejanos realmente quieren y que hay algunos datos que lo respaldan.

Según una encuesta realizada en 2022 por el grupo de defensa LGBT The Trevor Project y Morning Consult, el 45 por ciento de los votantes de Texas apoyan que los menores transexuales tengan acceso a la atención de afirmación de género.

Mientras tanto, el 31 por ciento se opone a la prestación de esos servicios.

El representante estatal James Talarico, demócrata de Round Rock, dijo que los legisladores republicanos se están centrando en las prioridades equivocadas.

"Hablamos del impacto en los niños trans y sus familias, que es horrible", dijo Talarico. "Pero también hay un costo de oportunidad porque sólo tenemos cinco meses cada dos años para tratar de resolver todos los enormes problemas que enfrenta nuestro estado".

Para Talarico, los tejanos que apoyan los derechos LGBT no deben sentirse derrotados después de ver qué proyectos de ley se han presentado, y recuerda al 2021.

Ese año, durante la última sesión legislativa de Texas y las sesiones especiales que siguieron, se presentaron más de 70 proyectos de ley anti-LGBT. Sin embargo, solo uno -un proyecto de ley que prohibía a los atletas transexuales competir en equipos deportivos escolares que coincidieran con su identidad de género- se convirtió en ley.

"No debemos rendirnos, porque se puede luchar aquí, en este edificio", afirmó Talarico. "Es una Legislatura dominada por los republicanos, van a pasar cosas malas, pero hay absolutamente espacio para debilitar proyectos de ley, matar proyectos de ley, ralentizar proyectos de ley, y hay espacio para cambiar los corazones y las mentes".

Traducido por María Arce

