Las nuevas placas temporales para vehículos en Texas planean acabar con el fraude generalizado

Concesionarios de autos en Texas van a empezar a emitir placas temporales rediseñadas por parte del último esfuerzo del estado para acabar con el fraude.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés) anunció la semana pasada que las nuevas placas incluyen información adicional y características de seguridad para ayudar a las fuerzas del orden a identificar las placas falsas. Incluyen datos y texto incrustados, marcas de agua e identificación basada en el tipo de placa.

"Las placas falsas son producidas por los delincuentes utilizando varias herramientas fuera de los sistemas de TxDMV. El departamento ha pasado los últimos meses rediseñando el aspecto y las características de seguridad incrustadas de las matrículas temporales oficiales", dijeron funcionarios del departamento en un comunicado . "Los concesionarios comenzarán a emitir las placas rediseñadas el 9 de diciembre”.

El cambio de las placas temporales se anunció el mismo día en que la Policía de Grand Prairie arrestó a un hombre que, según dicen, condujo al oficial de policía, Brandon Tsai, en una persecución mortal a principios de este mes. Los agentes arrestaron a Colbie Hoffman, de 22 años, que, según las autoridades, conducía un vehículo con matrículas falsas.

"Sólo te diré que estoy frustrado de que estemos en esta posición, ¿qué te parece? Estoy frustrado. Ni siquiera deberíamos estar aquí. Así que me alegro de que estemos haciendo algo, tenemos más trabajo que hacer", dijo el jefe de policía de Grand Prairie, Daniel Scesney. Hoffman fue acusado de evadir el arresto y la detención, de causar la muerte y de manipular pruebas físicas, informó KERA.

Darren Whitehurst, el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Texas, dijo a The Texas Newsroom que apoya la medida y que se basa en lo que los legisladores aprobaron el año pasado. El proyecto de ley 3927 limita el número de placas temporales que un concesionario puede imprimir y también puede revocar la capacidad de un concesionario para imprimir los permisos temporales si están "obteniendo fraudulentamente matrículas temporales de la base de datos de placas temporales [del estado]", según el proyecto de ley.

"Ellos quieren asegurarse de que capturemos las placas falsas y a los malos actores", dijo Whitehurst. "Las placas que se están utilizando para cosas como el tráfico de personas y los delitos. Absolutamente, queremos sacar a esa gente de la calle".

Whitehurst dijo que anticipa que se debatirán más cambios en las leyes de licencias cuando los legisladores vuelvan a reunirse en Austin el próximo año.

"Uno de los desafíos en la Legislatura es ... que avanzan con una propuesta y la implementan. Y luego te enfrentas a la siguiente Legislatura. Y muchas veces las propuestas no tienen la oportunidad de funcionar antes de que llegue la siguiente Legislatura. Y hacen cambios y modificaciones adicionales y nuevas ideas y nuevas propuestas para abordar el mismo tema".

Al menos una medida, el proyecto de ley de la Cámara 718, del representante estatal Craig Goldman, republicano de Fort Worth, ya ha sido presentada. La propuesta entregaría una gran cantidad de matrículas a los concesionarios de autos para que cada vehículo vendido pueda estar vinculado a una placa específica a medida que avanza el proceso de registro, informó el Houston Chronicle.

El Houston Chronicle también informó que desde 2016, se han emitido alrededor de 6.7 millones de placas temporales en el condado de Harris. Eso es a pesar de que sólo alrededor de la mitad de esa cantidad, o 3.2 millones, en el título y las transacciones de registro se llevaron a cabo.

Whitehurst dijo que es difícil determinar de dónde provienen las placas falsas: ¿Son impresas a través de medios oficiales por malhechores? ¿O son fotocopiadas o replicadas con la última tecnología?

"No sé cómo llegan al público en general, pero aparentemente hay sitios web que venden placas de papel o metálicas, pero están vendiendo placas fraudulentas", dijo. "Así que al menos lo que el DMV detuvo o al menos limitó es a los actores fraudulentos que los estaban imprimiendo fuera de la base de datos".

