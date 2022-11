El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, vence a Beto O'Rourke asegurando un tercer mandato

Read this story in English

AUSTIN, Texas - El gobernador republicano Greg Abbott fue reelecto este martes por la noche, según un conteo de votos realizado por la agencia de noticias The Associated Press, en lo que fue la elección más competitiva de su carrera política.

Loading...

Abbott, que ahora ejercerá un tercer mandato, venció al excongresista Beto O'Rourke , posiblemente el demócrata más conocido de Texas.

La victoria de Abbott no es una sorpresa: una encuesta tras otra mostraba que el republicano aventajaba a O'Rourke entre uno y once puntos. También tenía la ventaja de tener más dinero que O'Rourke. La última demócrata que ganó una elección por la gobernación de Texas fue Ann Richards en 1990.

Aun así, O'Rourke dio un empujón importante en el ciclo electoral , haciendo una gran campaña sobre el control de armas y la salud reproductiva.

Pero Abbott centró la mayor parte de su campaña en la economía del estado. Culpó al presidente Joe Biden de la alta inflación en Estados Unidos.

Abbott, exfiscal general del estado, también hizo de la inmigración el foco de su campaña, promoviendo sus múltiples iniciativas contra la inmigración en la frontera como una razón por la que los tejanos deberían reelegirlo.

Esta es la tercera pérdida importante para O'Rourke en casi seis años: en 2018 perdió contra el senador Ted Cruz, republicano de Texas, por un escaño en el Senado de Estados Unidos. En 2019 se postuló sin éxito a la presidencia.

Más sobre la cobertura de las elecciones de 2022

Resultados de las elecciones en Texas

Traducido por Maria Arce

Copyright 2022 KUT 90.5. To see more, visit KUT 90.5.