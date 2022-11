El número de votantes inmigrantes está creciendo - y eso significa un electorado más diverso en Texas

Read this story in English

La composición de los votantes de Texas es mucho más diversa hoy que durante las elecciones de 2016. Y parte de ese crecimiento es el resultado de un aumento de casi dos puntos porcentuales en el número de inmigrantes elegibles para votar.

Eso es según un análisis de los datos de la Encuesta de Población Actual por el Consejo Americano de Inmigración , un grupo de investigación y defensa no partidista. Su informe concluye que los votantes inmigrantes con derecho a voto representan el 11% del electorado.

Jeremy Robbins, director ejecutivo del grupo, dijo que el rápido crecimiento de los diferentes grupos demográficos tendrá un impacto en las urnas y en los dos principales partidos políticos.

"La población votante es cada vez más inmigrante. Son votantes Hispanos... votantes negros... votantes Asiático-Americanos," dijo Robbins. "Todos esos grupos están aumentando drásticamente su porcentaje de votos."

En Texas, el porcentaje de votantes inmigrantes Asiáticos con derecho a voto aumentó en 1.2 puntos porcentuales, lo que significa que ahora representan el 4.7% del electorado.

Robbins dijo que los políticos deben prestar más atención a este grupo demográfico, que históricamente ha sido ignorado. Ahora, sin embargo, el público está viendo más anuncios en diferentes idiomas y con más alcance para los inmigrantes Asiáticos en las grandes áreas metropolitanas.

"Como todos los bloques de votantes, el bloque de votantes Asiático-Americanos es increíblemente heterogéneo," el dijo. "Hay sectores muy conservadores. Hay sectores muy progresistas. Pero hay algunas preocupaciones reales que se acumulan en los votantes Asiático-Americanos."

Traducido por Maria Arce

