Quinceañeras se suman a la actriz America Ferrera y a la activista Rosie Castro para llamar a los latinos en San Antonio a votar anticipadamente

America Ferrera visitó San Antonio el sábado. La actriz estuvo en la ciudad para movilizar a los votantes jóvenes de la ciudad a través del desfile "Quince to the Polls", un evento enfocado en aumentar la participación de jóvenes latinos que votarán por primera vez.

Miembros del equipo de Harness , una organización fundada en 2016 por America Ferrera, Wilmer Valderrama y el esposo de Ferrera, Ryan Piers Williams, se unieron a participantes en la Jolt Initiative y When We All Vote . El evento comenzó con una conferencia de prensa en La Veladora de Nuestra Señora de Guadalupe en el West Side de San Antonio y continuó como un festival en el Collins Garden Park. El desfile contó con una docena de adolescentes vestidas de quinceañera que usaron su celebración especial de cumpleaños para promover la participación electoral.

“¿Sabías que cada 30 segundos, cada 30 segundos, otro joven latino cumple 18 años y es elegible para votar? Es un poder increíble y tremendo en nuestra comunidad”, dijo Ferrera a la multitud.

Otros oradores en el evento incluyeron a la Directora Ejecutiva de la Jolt Initiative, Diana Maldonado, la Concejala del Distrito 5 de San Antonio, Teri Castillo, la activista Rosie Castro y una joven que celebraba su fiesta de quinceañera.

El ícono local y activista de los derechos civiles Rosie Castro habló sobre cómo votar hizo que sus dos hijos, Julian y Joaquin Castro, fueran elegidos para el cargo.

“Tenemos mucho de lo que estar orgullosos en San Antonio. Estoy orgullosa de que todos ustedes nos hayan hecho un gran honor al elegir a mis dos hijos”, explicó Castro. “Siempre lucharemos para asegurarnos de que esté bien representado. Pero eso solo puede suceder cuando votamos”.

Eulogia Rodriguez, de catorce años, una de las docenas de chicas que lucieron un vestido de quinceañera, explicó la importancia de que los jóvenes se eduquen sobre el voto.

“No muchos adolescentes saben lo que implica votar o cómo afectan los problemas en su vida diaria, así que solo es cuestión de educarlos para que en el futuro se sientan bien preparados y confiados para votar”, explicó Rodriguez.

También en el escenario estaba Maggie Soberanes, enfermera de 25 años y graduada universitaria, quien alentó a las personas a que sus amigos y familiares se comprometieran cívicamente.

“Me enorgullece decir que soy el sueño más grande de mis antepasados, y ustedes también pueden serlo”, compartió Soberanes. “Comienza votando y asegurándose de que sus amigos, sus vecinos, su tía y su abuela también voten”.

En el Collins Gardens Park, Ferrera les habló a los asistentes al festival sobre las jóvenes que celebraban sus quinceaños alentando a la gente a votar.

“Ni siquiera pueden votar. ¡No tienen la edad suficiente para votar! Y están aquí diciendo 'Vota por nosotros.

“Voten por nuestro futuro'”, invitó Ferrera.

La votación anticipada se llevará a cabo desde ahora hasta el 4 de noviembre. El día de las elecciones es el 8 de noviembre.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

