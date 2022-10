Austin FC y sus fans están listos para enfrentar a LAFC en la final de la Conferencia Oeste de la MLS

Read this story in English

Austin FC juega este Domingo contra LAFC por un puesto en la final de la Major League Soccer Cup.

Austin FC es un equipo joven con sólo dos temporadas en los libros. El equipo ni siquiera ha tenido tiempo suficiente para forjar verdaderos rivales en el campo de fútbol. Por supuesto, está Houston cerca de aquí, y se podría suponer que Columbus, dada la propiedad del equipo y las raíces de la administración que dirige ese club.

Desde el punto de vista competitivo, Austin acaba de vencer a FC Dallas por primera vez para llegar a la final de la Conferencia Oeste, lo que fue un gran acontecimiento para los fanáticos.

"Haber vencido a Dallas todavía se siente como un sueño para todos nosotros," dijo Carlos Treviño-Frank, un gran aficionado del Austin FC que se hizo famoso por manejar a todos los partidos de Austin en el 2021 desde Arkansas.

"Pero poder hacerlo en los playoffs en nuestro campo fue increíble," el dijo. "Y la emoción que me recorrió a mí y a todos los demás fanáticos que conozco: no podría decirte cuántos de nosotros lloramos. Fue increíble."

Sí, las cosas se pueden poner un poco emotivas entre Dallas y Austin, pero quizás el verdadero rival del equipo sea el oponente de este fin de semana: LAFC.

El entrenador de Austin, Josh Wolff, recordó en una reciente conferencia de prensa que LA tiene el mejor récord de la liga.

"Creo que es una conversación natural que seamos los menos favorecidos," el dijo. "Esta es nuestra segunda temporada. Hemos progresado mucho, y hemos sido un buen equipo, un equipo muy consistente durante todo el año."

Wolff sabe que, aunque tal vez no sean los favoritos, su equipo no se está tomando por sorpresa a nadie.

"Les hemos ganado dos veces 6-2 en dos partidos," el dijo. "No van a ser demasiado amables con nosotros si vamos a su casa y tratamos de derrotarlos por tercera vez; es muy difícil vencer a un equipo tres veces."

Toda gran rivalidad parte de algún punto en común. Tanto si compites por ser el mejor de la orquesta, un ascenso en la oficina o simplemente por el mejor ugly sweater en la fiesta de Navidad, la persona contra la que compites es casi siempre la que te resulta más irritante. O peor aún: es como tú.

Austin y LA son franquicias de reciente expansión de la MLS. LA también llegó a la final de la Conferencia Oeste en su segundo año. Cuando el arquitecto principal terminó el campo de LA, el estadio Banc of California, trasladó a su familia a Austin para diseñar y construir el estadio Q2. Además, ambos tienen grandes personalidades que forman parte de sus equipos: Matthew McConaughey, de Austin, y Will Ferrell, de LA.

Pero las rivalidades también se construyen con grandes momentos, y LAFC ha estado presente en muchos de los más grandes momentos de Austin.

¿Cuál fue el primer partido de Austin en 2021? Contra LAFC.

¿La primera vez que Austin está en la cima de la clasificación de la conferencia? Tras una victoria en Los Ángeles contra LAFC a principios de esta temporada.

¿La mayor victoria de Austin en su campo local en la temporada regular de 2022? Contra el LAFC en Agosto.

"Fue un gran, gran momento," dijo Wolff. "Salimos y los pusimos bajo mucha presión. Mantuvimos esa presión. Fue una de nuestras actuaciones más dominantes. ¿Espero que el domingo sea igual? Probablemente, en algunos aspectos, pero más difícil en otros. Son un buen equipo. Vamos a Los Ángeles a jugar contra el mejor equipo, y para ganar un campeonato hay que ganar al mejor equipo."

Y, ahora, les espera el Domingo.

Stephanie Dempsey está preparada. Es una de las líderes de La Murga de Austin, la banda que mantiene el pulso del Q2 durante sus partidos en casa.

"Houston y Dallas están en el estado, así que creo que se siente más personal," ella dijo. "Pero con LA, es más como una broma divertida, ya sabes, como cuando juegas al baloncesto en la calle con tus amigos o algo así. Es como: 'Quiero ganar, pero respeto lo que haces en el campo y en las gradas.’"

Y al igual que LAFC, la sección de fanáticos de Austin tienen pocos rivales. Austin se ha forjado una reputación en la liga con sus fans. El equipo ha jugado con 36 juegos completamente vendidos consecutivamente, la racha más larga de la MLS.

Treviño-Frank, el hombre que conducía a todos los partidos de Austin desde Arkansas, vio interrumpida su racha por el nacimiento de su segundo hijo en el verano. Pero pronto volvió a la carretera para iniciar otra racha en Agosto. Dice que no está preparado para contar el millaje que ha añadido a su camioneta esta temporada.

"Eso fue algo que miré la temporada pasada al final del año," el dijo. "Sé que puse 16,000 (millas) el año pasado. Esta temporada, sé que puse un poco más."

