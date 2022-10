Dónde, cuándo y cómo votar en las elecciones de noviembre en San Antonio

Read this voter guide in English

CUÁNDO

Votación anticipada: lunes 24 de octubre a viernes 4 de noviembre

DÓNDE

Los votantes pueden enviar sus boletas a cualquier lugar de votación designado durante los días de votación anticipada y el día de las elecciones.

Horarios y lugares de votación anticipada

Mapa de los Centros de Votación Anticipada

Con su Smartphone: encuentre un mapa de los lugares de votación anticipada escaneando este código QR.

QUÉ LLEVAR

Una identificación válida. Las formas aceptables de identificación incluyen:



Licencia de conducir de Texas emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS son sus siglas en inglés)

Tarjeta de identificación personal de Texas emitida por el DPS

Certificado de identificación electoral de Texas emitido por el DPS

Licencia de Texas para Armas de Fuego emitida por el DPS

Tarjeta de identificación militar de los Estados Unidos con la fotografía de la persona

Certificado de ciudadanía de los Estados Unidos que contenga la fotografía de la persona

Pasaporte de los Estados Unidos (libro o tarjeta)

Si no tiene una identificación válida con foto, estas son otras opciones .

QUIÉN ESTARÁ Y QUÉ HABRÁ EN LA BOLETA ELECTORAL

Revise una boleta genérica de muestra del 8 de noviembre para el condado de Bexar aquí .

Para generar una boleta personalizada, consulte la página de la Guía del voto 411 de la Liga de Mujeres Votantes. Simplemente ingrese su dirección a continuación y verá una lista de candidatos y propuestas que aparecerán en su boleta, junto con información sobre cada uno de ellos.

A continuación, hay más información sobre las principales contiendas y los candidatos.

GOBERNADOR DE TEXAS

El retador Beto O'Rourke (D) a la izquierda y el gobernador Greg Abbott (R) a la derecha.

Greg Abbott (R)

Abbott busca su tercer mandato en el puesto de gobernador, cargo que ocupa desde 2015. El nativo de Wichita Falls se desempeñó anteriormente como Fiscal General de Texas de 2002 a 2015. Sus prioridades incluyen la seguridad fronteriza y el crecimiento de la economía de Texas.

Beto O'Rourke (D)

El ex congresista de El Paso fue un gran retador para el senador estadounidense Ted Cruz en 2018, perdiendo sólo por 3 puntos porcentuales. Desde entonces, O'Rourke buscó sin éxito la nominación Demócrata a la presidencia antes de seguir reconstruyendo una base Demócrata en todo el estado. Ha criticado el controvertido programa de seguridad fronteriza del gobernador Abbott y ha defendido los derechos reproductivos, el derecho al voto y la reforma de la red eléctrica de Texas.

Mark Tippets (L)

Tippets, un consultor legal y de negocios internacionales con un enfoque en México, es un ex concejal de la ciudad de Lago Vista en el Hill Country. Tippets ha abogado por una reforma migratoria que incluya un programa de visas de trabajo para inmigrantes y la expansión de vales escolares.

Delilah Barrios (G)

Barrios es una técnica quirúrgica de Brownsville. Como candidata del Green Party, aboga por una política que tome en serio el cambio climático, la justicia ambiental y la protección de los derechos civiles.

Análisis

El actual gobernador Republicano Greg Abbott busca su tercer mandato y, posiblemente, experimenta su carrera más dura hasta el momento contra el ex Representante estadounidense Beto O'Rourke.

Abbott pasó los últimos años apuntalando su base al promulgar leyes referentes a algunas de las medidas de aborto más restrictivas de la nación, expandir la posesión de armas y desplegar la guardia nacional estatal en la frontera entre Texas y México. Abbott ha criticado a O'Rourke por la inmigración, intentando vincularlo con las políticas de la administración Biden. También atacó a O'Rourke por los comentarios que hizo durante la candidatura presidencial fallida del Demócrata, en la que prometió promulgar restricciones de armas e incautar los AK-47.

O'Rourke ha pasado la mayor parte de la campaña criticando a Abbott por la falla de la red eléctrica durante la tormenta invernal de 2021.

Muchos texanos estuvieron a oscuras y sin calefacción durante días y se estima que 246 personas fallecieron. También criticó la respuesta de Abbott a los tiroteos masivos en el estado, sobre todo después de la balacera de Uvalde en mayo que dejó 19 estudiantes y 2 maestras muertos. O'Rourke también dice que trabajará para relajar las estrictas leyes contra el aborto en el estado tras la anulación de Roe v. Wade.

Abbott siempre ha liderado a O'Rourke en las encuestas, pero los resultados del referéndum sobre el aborto en Kansas sugieren que la anulación de Roe v. Wade podría hacer que esta carrera sea más reñida de lo previsto.

VICEGOBERNADOR DE TEXAS

El retador Mike Collier (D) a la izquierda y el vicegobernador Dan Patrick (R) a la derecha.



Dan Patrick (R)

Patrick busca un tercer mandato en el cargo. Es un ex presentador de un programa radiofónico de entrevistas que primero se dedicó a la política como senador estatal y luego como vicegobernador. Tiene el respaldo del expresidente Donald Trump y es conocido por encabezar algunas de las leyes más conservadoras, desde la prohibición del aborto en el estado hasta su iniciativa de seguridad electoral.

Mike Collier (D)

Collier vuelve a desafiar a Patrick después de perder en 2018 por 5 puntos. Collier es un ex contador de Houston que trabajó en el sector del petróleo y el gas. También es un ex Republicano, defensor de los derechos reproductivos, aborda el cambio climático y la reforma de la red eléctrica del estado.

Shanna Steele (L)

Steele es un consultor de seguridad en Houston. Sus prioridades incluyen la legalización de la marihuana y la eliminación de los impuestos a la propiedad privada.

Análisis

Este año la carrera por el cargo de vicegobernador es la revancha de un duelo inesperadamente cerrado en 2018 entre el titular Republicano Dan Patrick y el retador Demócrata Mike Collier.

Patrick difundió anuncios de televisión negativos por primera vez en casi una década, acusando a Collier de estar demasiado cerca del presidente Biden y de buscar una política de "fronteras abiertas", una acusación que Collier niega. Collier fue asesor principal de Biden en el estado durante su carrera presidencial de 2020. Patrick está haciendo campaña a favor de restricciones más estrictas en la frontera entre Texas y México y potencialmente promulgando sentencias obligatorias más duras para las personas que usan armas mientras cometen delitos. Pasó la mayor parte del otoño recorriendo en autobús la zona rural de Texas, donde espera aumentar los números a favor de los Republicanos en la votación.

Collier ha atacado a Patrick por su papel en la falla de la red eléctrica de 2021 y dice que no hizo lo suficiente para promulgar cambios durante la última sesión legislativa. Collier también ha acumulado numerosos respaldos de funcionarios Republicanos actuales y anteriores en todo el estado que dicen que el estilo de gobierno de Patrick es demasiado extremo e intransigente. Collier reside en Kingwood y no ha ocupado ningún cargo público. Ha trabajado en la industria energética como CPA.

FISCAL GENERAL DE TEXAS

La retadora Rochelle Garza (D) a la izquierda y el Fiscal General Ken Paxton (R) a la derecha.





Ken Paxton (R)

Paxton busca un tercer mandato en el cargo. Es conocido por demandar a las administraciones de Obama y Biden, y presentó la demanda fallida que buscó anular las elecciones de 2020. Paxton cuenta con el respaldo del expresidente Donald Trump. Paxton también ha sido acusado de fraude de valores durante los últimos siete años y enfrenta otra investigación federal por corrupción.

Rochelle Garza (D)

Garza es una ex abogada de planta de la ACLU. Esta es la primera candidatura para un cargo de la nativa de Brownsville. Su campaña ha defendido la rendición de cuentas del gobierno, los derechos reproductivos, el acceso a la atención médica y la protección del derecho al voto.

Mark Ash (L)

Ash es un abogado en Houston que se especializa en derecho penal. Ash cree en la importancia de la anulación por fallo del jurado, el principio según el cual los jurados pueden declarar a un acusado "no culpable" si consideran que la ley en cuestión es injusta, inhumana o inconstitucional.

Análisis

Esta es la carrera estatal más competitiva.

El titular de dos mandatos ha acumulado un extenso historial de demandas a las administraciones Demócratas, primero del entonces presidente Barack Obama, y ahora del presidente Joe Biden, particularmente en temas relacionados con la inmigración y la seguridad fronteriza. En medio de todo esto, Paxton se posicionó como un firme partidario del entonces presidente Donald Trump, llegando incluso a presentar una demanda fallida ante la Corte Suprema para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en nombre de Trump.

Desde 2015, Paxton ha estado bajo acusación formal por cargos de fraude de valores estatales. También ha estado bajo investigación federal desde 2020 por supuestamente usar su oficina para ayudar a un donante político.

La retadora Demócrata de Paxton es Rochelle Garza, ex abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Antes de anunciar su candidatura, Garza era quizás mejor conocida por demandar con éxito a la administración Trump para así defender el derecho de una adolescente detenida por inmigración a abortar. Los principales temas de campaña de Garza incluyen la protección de los derechos reproductivos y de voto y la oposición a las políticas anti-inmigrantes del gobernador Greg Abbott.

COMISIONADO DE AGRICULTURA DE TEXAS

La aspirante Susan Hays (D) a la izquierda y el Comisionado de Agricultura Sid Miller (R) a la derecha.





Sid Miller (R)

Miller busca un tercer mandato como Comisionado de Agricultura. El ex representante estatal y empresario que cría y entrena caballos cuarto de milla es un firme partidario del ex presidente Donald Trump. Se ha enfrentado a cierta controversia este año, ya que un amigo cercano de Miller y asesor político fue acusado de delitos graves de robo y soborno comercial relacionados con la aceptación de dinero a cambio de licencias estatales de cáñamo emitidas por el Departamento de Agricultura de Miller.

Susan Hays (D)

Hays es una ganadera del condado de Brown y abogada especialista en derechos civiles. Sus principales prioridades incluyen la legalización de la marihuana, la ampliación del acceso a la atención médica rural y la transparencia en el sector público. Hays trabajó en la ley de 2019 que legaliza el cáñamo.

Análisis

En las contiendas para gobernador de Texas, vicegobernador, fiscal general y otros cargos estatales en la votación, quizás los votos más impactantes provengan de las zonas rurales de Texas.

El candidato Demócrata a gobernador Beto O'Rourke ha estado haciendo una dura campaña en las zonas rurales de Texas donde predomina el rojo, buscando convertir a los votantes en azules. Está pronunciando discursos sobre la prestación de atención médica, el internet de banda ancha y otros servicios vitales para el corazón agrícola del estado.

Esto refleja lo que también está sucediendo con la contienda por el cargo de Comisionado de Agricultura de Texas. Los dos candidatos, el Republicano titular Sid Miller y la aspirante Demócrata Susan Hays, se postulan para representar y servir a las partes pastorales del estado. Pero cada uno ofrece diferentes visiones sobre cómo lograrlo.

Hays ha hecho de la transparencia un elemento central de su campaña, ya que Miller enfrenta cuestionamientos legales y éticas.

COMISIONADO DE FERROCARRILES DE TEXAS

El retador Luke Warford (D) a la izquierda y Wayne Christian (R) a la derecha.

Wayne Christian (R)

Christian, ex representante estatal y planificador financiero, busca un segundo mandato como Comisionado de Ferrocarriles. Se opone a la reforma energética en respuesta al cambio climático, incluidas las propuestas y regulaciones de energía alternativa, para mantener bajos los precios de la energía.

Luke Warford (D)

Warford fue director de estrategia del Partido Demócrata de Texas y su estrategia para la oficina incluye una investigación sobre los proveedores de gas natural que se beneficiaron con la falla eléctrica de la mortífera tormenta invernal del año pasado y con una expansión regulada de la industria del gas natural licuado (GNL).

Hunter Crow (G)

Crow se postuló anteriormente para el Concejo Municipal de Arlington. El nativo de Grand Prairie quiere promulgar límites de mandato para la Comisión de Ferrocarriles.

Jaime Andres Diez (L)

Diez trabaja en logística y es miembro de la Rio Grande Valley Blockchain Initiative. Diez critica a la comisión por proteger a los perforadores y operadores de petróleo y gas a expensas del pueblo.

Análisis

Uno de los tres lugares en la Comisión de Ferrocarriles de Texas está en juego este año. A pesar de su nombre, la comisión ferroviaria no regula los ferrocarriles; su función principal es regular el sector del petróleo y el gas de Texas.

Los retadores de Christian han enfrascado la carrera en torno al desempeño de la comisión durante la falla en la red eléctrica de la fatal tormenta invernal del año pasado.

Comisionado de Tierras de Texas

Jay Kleberg (D) a la izquierda y Dawn Buckingham (R) a la derecha.





Dawn Buckingham (R)

Buckingham es una doctora y propietaria de un negocio que ha servido en el Senado estatal desde 2017. Dejará vacante su trabajo para postularse para Comisionada de Tierras. Buckingham, que cuenta con el respaldo del ex presidente Donald Trump, quiere luchar contra lo que ella llama la "legislación Green New Deal que acabará con el empleo" mientras explota los recursos de Texas para llevar a los EE. UU. a la "verdadera independencia energética".

Jay Kleberg (D)

Kleberg es un ex director asociado de la Fundación de Parques y Vida Silvestre de Texas. También es miembro de la familia propietaria del King Ranch en el sur de Texas. El ex Republicano se postula con una plataforma de conservación.

Alfred Molison Jr. (G)

Molison se postuló previamente como candidato del Green Party para un escaño en la Cámara de Representantes de Texas en 2012 y para el Concejo Municipal de Houston.

Análisis

El comisionado de Tierras administra los intereses de las tierras, el petróleo y el gas que son propiedad estatal, y también supervisa los programas para los veteranos de Texas.

Los candidatos compiten por el escaño que ocupó George P. Bush, quien asumió el cargo en 2015 y desafió sin éxito al fiscal general Ken Paxton en las primarias de marzo de 2022.

Texas Comptroller

Janet Dudding (D) a la izquierda y Glenn Hegar (R) a la derecha.





Glenn Hegar (R)

Hegar busca un tercer mandato en el cargo. Antes de asumir el cargo de Contralor en 2015, Hegar pasó más de una década en la Cámara y el Senado de Texas. Es conocido por su conservadurismo fiscal y su apoyo a algunas de las políticas más conservadoras del estado, incluida la legislación y las acciones ejecutivas antiaborto y anti-LGBTQ.

Janet Dudding (D)

Dudding es una contadora pública certificada que se jubiló anticipadamente de su puesto en Texas A&M para postularse para el cargo. Ha pedido la legalización de la marihuana y la expansión de Medicaid.

V. Alonzo Echevarria-Garza (L)

Echevarria-Garza es la administradora de la ciudad de Hearne en el este de Texas y anteriormente trabajó como directora financiera de la ciudad.

Análisis

El Contralor es el principal contador del estado, responsable de la recaudación de impuestos y la proyección de ingresos. La carrera abarca tanto las finanzas del estado como de la política nacional.

U.S. CONGRESS

D15

Michelle Vallejo (D) a la izquierda y Monica De La Cruz (R) a la derecha.





Monica De La Cruz (R)

De La Cruz dirige una agencia de seguros. Su plataforma incluye duras políticas de inmigración, como concluir el muro fronterizo. De ser elegida, buscará acabar con las regulaciones que aumentan el costo de la energía.

Michelle Vallejo (D)

Vallejo administra un mercado familiar y también cofundó una conferencia anual de mujeres emprendedoras que brinda recursos y apoyo a minorías en el sur de Texas. Si es elegida, Vallejo ampliará el acceso a la atención médica y también quiere aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora.

Ross Lynn Leone Jr. (L)

Leone trabajó anteriormente para el IRS y ahora está jubilado. Se ha postulado para el Congreso como Libertario durante los últimos cuatro ciclos electorales.

Análisis

El D-15 representa una carrera competitiva que se inclina por los Republicanos, según el Cook Political Report. El congresista Demócrata Vicente Gonzalez actualmente representa el distrito que se extiende desde el Rio Grande Valley hasta las afueras de San Antonio. Dejó vacante su escaño para postularse para el Distrito Electoral 34 recientemente rediseñado en el sur de Texas.

D20

El congresista Joaquin Castro (D) a la izquierda y el retador Kyle Sinclair (R) a la derecha.





Kyle Sinclair (R)

El retador es nativo de Texas y ex miembro de la Guardia Nacional del Ejército con experiencia en administración de salud. En una entrevista reciente con el Partido Republicano del condado de Bexar, Sinclair dijo que, de ser elegido, uno de sus objetivos principales será estar "presente y disponible" para los electores. También está a favor de una mayor seguridad fronteriza y una reforma migratoria.

Joaquin Castro (D)

El titular es un nativo de San Antonio que ocupa este puesto desde 2013. Castro también ha trabajado como abogado y sirvió cinco mandatos como representante del distrito 125 en la Cámara de Representantes de Texas. Durante este ciclo electoral, ha hecho campaña sobre el cultivo de lo que él llama la "Infraestructura de la Oportunidad", que incluye excelentes escuelas y universidades públicas, un sistema de salud sólido y empleos bien remunerados.

Adam Jonasz (I)

El candidato por escrito tiene experiencia trabajando como abogado e investigador con el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas. También sirvió en el ejército de los EE. UU. de 2001 a 2015. Según una encuesta de candidatos elaborada por Ballotpedia, Jonasz apoya a las fuerzas del orden público y a una oficina de defensa pública independiente.

Análisis

La carrera por el D20 no está muy disputada. El distrito es sólidamente Demócrata y nunca ha enviado a un Republicano al Congreso.

D21

La retadora Claudia Andreana Zapata (D) a la izquierda y el congresista Chip Roy (R) a la derecha.



Chip Roy (R)

Roy busca un tercer mandato en representación del distrito 21 del Congreso. El ex miembro del personal de Ted Cruz en Austin es conocido por su estilo conservador. Es miembro del Comité Judicial de la Cámara y del Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara.

Claudia Zapata (D)

Zapata, un activista progresista de Austin, se desempeñó anteriormente como analista de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas y como asistente legislativo en la Cámara de Representantes de Texas.

Análisis

El distrito 21 rediseñado, que cubre una amplia muestra de Hill Country desde Austin hasta San Antonio, tiene un escaño más inclinado a los Republicanos que en elecciones anteriores.

D23

El retador John Lira (D) a la izquierda y el congresista Tony Gonzales (R) a la derecha.

Tony Gonzales (R)

El titular se desempeñó como primer contramaestre en la Marina. Sus prioridades son la seguridad fronteriza y los problemas económicos que enfrenta el distrito.

Juan Lira (D)

El retador, un ministro ordenado, se desempeñó como analista militar en el Cuerpo de Marines y agente de la Patrulla Fronteriza. Sus prioridades incluyen reducir la inflación y la reforma migratoria.

Frank Lopez Jr. (I)

Sus prioridades son sólidamente conservadoras, incluida la finalización del muro fronterizo, la lucha contra los llamados intentos de toma de poder socialistas y mantener la "teoría crítica de la raza" fuera de las escuelas.

Análisis

El Distrito 23 es enorme y se extiende desde las afueras de San Antonio hasta el este de El Paso. El distrito ha cambiado de manos entre Republicanos y Demócratas durante la última década, con los Republicanos manteniendo una ligera ventaja en los últimos años.

D28

El congresista Henry Cuellar (D) a la izquierda y la retadora Cassy Garcia (R) a la derecha.

Cassy Garcia (R)

La retadora trabajó anteriormente como subdirector estatal del senador estadounidense Ted Cruz y fue la representante de campo regional del comisionado de agricultura de Texas. Si es elegida, espera reducir la inflación, reducir las primas de atención médica y contratar más agentes de la Patrulla Fronteriza. Ella cree que Cuellar no ha hecho lo suficiente para asegurar la frontera sur.

Henry Cuellar (D)

El titular centrista ha servido en el Congreso desde 2005. Fue el único Demócrata de la Cámara de Representantes que votó en contra de un proyecto de ley en 2021 que habría codificado el derecho al aborto en la ley federal. Cuellar se ha postulado en su historial en el Congreso y argumentó que ha ayudado a financiar programas de educación, atención médica, pequeñas empresas, veteranos y servicios de inmigración en este distrito.

Análisis

Un Demócrata ha representado el distrito 28 del Congreso desde su creación en 1993. El resultado de esta contienda afectaría el equilibrio partidista de la Cámara de Representantes de los EE. UU. en el Congreso 118. En octubre, los Demócratas tenían una mayoría de 220 a 212 en la Cámara de Representantes de EE. UU. con tres vacantes. Los Republicanos necesitan obtener una red de cinco distritos para ganar la mayoría en la cámara.

D34

El congresista Vicente Gonzalez (D) a la izquierda y la congresista Mayra Flores (R) a la derecha.

Mayra Flores (R)

Ha ocupado el Distrito 34 durante algunos meses, luego de ganar una elección especial con el 50.9% de los votos.

Vicente González (D)

Él participa en esta carrera como un recién llegado después de salir del Distrito 15, donde ocupó el cargo durante 5 años.

Análisis

El Distrito Electoral 34 de Texas ha visto muchos cambios en el último año. La redistribución de distritos ha concentrado el bloque de votantes en el sur de Texas, eliminando las áreas metropolitanas exteriores de San Antonio y Victoria. Los analistas políticos consideran que la contienda es una apuesta al azar, ya que los votantes del Rio Grande Valley tienen que decidir entre la política de extrema derecha de Flores o el liderazgo Demócrata moderado de Gonzalez.

D35

Greg Casar (D) a la izquierda y Dan McQueen (R) a la derecha.



Dan McQueen (R)

McQueen se desempeñó brevemente como alcalde de Corpus Christi. El veterano e ingeniero de la Marina también hizo recientemente una breve campaña para un escaño en el Senado de los EE. UU. en Missouri.

Greg Casar (D)

Casar es un ex concejal de la ciudad de Austin, quien renunció a su escaño que ocupaba desde 2014 para postularse para el Congreso. Es conocido por sus políticas progresistas y cuenta con el respaldo de varios progresistas de peso, incluidos el Senador de Vermont Bernie Sanders, la Senadora de Massachusetts Elizabeth Warren y la Congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez.

Análisis

El escaño vacante, que se extiende desde Austin hasta San Antonio a lo largo de la I-35, quedó libre cuando el congresista Demócrata Lloyd Doggett decidió postularse para el Distrito Electoral 37 de Texas en el condado de Travis debido a la redistribución de distritos. Es un distrito fuertemente Demócrata.

JUEZ DEL CONDADO DE BEXAR

El juez Peter Sakai (D) a la izquierda y la ex comisionada del condado Trish DeBerry (R) a la derecha.

Trish DeBerry (R)

Ella es una profesional de relaciones públicas que se convirtió en comisionada del condado después de postularse para el Distrito Electoral 3 como comisionada en 2020. Su mandato duró menos de un año después de que dejó vacante el puesto para postularse para juez del condado cuando Nelson Wolff anunció su retiro. DeBerry adoptó una postura fiscal conservadora sobre el presupuesto del condado, los impuestos prediales y los gastos de la oficina del alguacil.

Peter Sakai (D)

Es mejor conocido por su trabajo como juez de distrito estatal prominente dentro de la corte de menores en el condado de Bexar durante más de 25 años. Sakai también ha liderado el cargo en el Tribunal Familiar de Drogas y en los Tribunales de Primera Infancia del condado. Durante los últimos tres años, ha servido en la Comisión Colaborativa sobre Violencia Doméstica de San Antonio y el condado de Bexar. Sakai se vio obligado a participar en una segunda vuelta después de las elecciones primarias de marzo y ganó el 60% de los votos.

Análisis

Por primera vez en dos décadas, el puesto de juez del condado de Bexar está vacante. El titular Nelson Wolff anunció su retiro de la política al no buscar otro mandato después de haber sido designado para el cargo en 2001. Eso abrió las puertas a los candidatos Republicanos y Demócratas. El juez del condado de Bexar, a pesar del nombre judicial, es de carácter ejecutivo y se desempeña como el principal funcionario electo y la figura pública más destacada del gobierno del condado.

FISCAL DE DISTRITO

El fiscal de distrito del condado de Bexar, Joe Gonzales (D) a la izquierda y el retador Mark LaHood (R) a la derecha.



Marc LaHood (R)

El retador es un abogado de defensa criminal en el condado de Bexar y hermano de Nico LaHood. LaHood cuenta con el respaldo de la Asociación de Oficiales de Policía de San Antonio, la Asociación de Alguaciles Adjuntos del Condado de Bexar, el sindicato de policía estatal CLEAT y el Sindicato de Oficiales de Libertad Condicional del Condado de Bexar. Si es elegido, LaHood se comprometió a hacer cumplir la prohibición del aborto en Texas.

Joe Gonzalez (D)

El titular derrotó a Nico LaHood, el hermano de Mark LaHood, en las primarias Demócratas de 2018. Gonzales se postula nuevamente en una plataforma de responsabilidad policial, reforma de fianzas y penalización reducida por posesión de marihuana. Supervisó la implementación de un programa de citación y liberación que permite a la policía multar en lugar de arrestar a las personas por posesión de marihuana. Su oficina estima que ha ayudado a 6,200 personas a mantenerse fuera de la cárcel. Gonzales se ha comprometido a no procesar a las personas que buscan abortar después de Roe v. Wade.

Análisis

LaHood ha atacado la plataforma de reforma de Gonzales, culpándola de la inseguridad. No está claro que una campaña que destaque que "la criminalidad es demasiado alta" resuene en el condado tanto como temas como el acceso al aborto y el control de las armas.

COMISIONADOS DEL CONDADO DE BEXAR

Comisionado Distrito 3

Susan Korbel (D) a la izquierda y Grant Moody (R) a la derecha.

Grant Moody (R)

El ex piloto de combate de la Marina y actual ejecutivo de Valero Energy busca mantener teñido de rojo el recinto históricamente Republicano. Moody también fue designado dos veces por el gobernador Greg Abbott para servir en la Junta de Tierras de Veteranos de Texas.

Susan Korbel (D)

Es propietaria de Core Research, una pequeña empresa, y tiene un doctorado en Administración Pública.

Análisis

Ambos candidatos apoyan algún tipo de alivio del impuesto predial para los residentes del condado. Y acordaron que reforzar los recursos del departamento del alguacil para proteger las áreas no incorporadas del condado es una prioridad presupuestaria. Los dos candidatos buscan reemplazar a la titular Marialyn Bernard, quien fue nombrada para cumplir el mandato inconcluso de Trish DeBerry, quien se postula para juez del condado.

CÁMARA BAJA DE TEXAS

D118

El retador Frank Ramirez (D) a la derecha y el representante estatal John Lujan (R) a la derecha.

John Lujan (R)

Lujan nació y creció en San Antonio, donde fue ayudante del alguacil y bombero antes de convertirse en miembro de la Cámara de Representantes de Texas en 2016. En 2021, Lujan arrebató el escaño del lado sur y este de San Antonio del control Demócrata después de que el presidente Joe Biden tuvo un mal desempeño con los latinos del sur de Texas.

Frank Ramirez (D)

Ramirez es un viejo residente de San Antonio y ex miembro del personal de la Legislatura de Texas y del Concejo Municipal de San Antonio. Se postuló para este escaño en las elecciones especiales de 2021 contra Lujan y perdió por 2.5 puntos.

Análisis

La revancha del D118 está recibiendo mucha atención y financiamiento de ambos partidos, quienes ven el escaño como un indicador de en qué partido confiarán los votantes latinos del sur de Texas en el futuro. Anteriormente este curul azul, se ha enrojecido ligeramente desde la redistribución de distritos más reciente.

D121

Steve Allison (R)

Allison, uno de los pocos Republicanos moderados en Texas, ha ocupado el puesto desde 2019. La abogada comercial también sirvió en la Junta Escolar del Distrito Escolar Independiente de Alamo Heights durante 12 años.

Becca De Felice (D)

DeFelice es una consultora sin fines de lucro y una defensora de la reforma de las armas.

Análisis

Se espera que el distrito 121 en el norte de San Antonio sea competitivo. Alison derrotó a Celina Montoya por 7 puntos porcentuales en 2020.

D122

Angi Aramburu (D)

Aramburu es una empresaria y propietaria de una pequeña empresa. Aramburu fundó Go Fetch Run, una clase de entrenamiento personal para personas y sus mascotas caninas. Se ha desempeñado en el Consejo de Fitness del alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg.

Marcos Dorazio (R)

Mark Dorazio ha sido presidente de Distrito del Partido Republicano durante décadas y se desempeñó como presidente del Partido Republicano del Condado de Bexar de 2017 a 2018. Él y su esposa son dueños de una empresa constructora.

Stephanie Berlin (L)

Berlin es una formadora profesional y corporativa de recursos humanos. Ha sido Libertaria durante más de 25 años. Se ha postulado sin éxito para el Congreso y la Junta de Educación del estado.

AnálisisEl escaño 122, ocupado durante más de una década por el representante Republicano moderado Lyle Larson, se ha vuelto más competitivo luego de la redistribución de distritos.

D123

Diego Bernal (D)

Bernal ha ocupado el cargo desde 2015. Es ex concejal de la ciudad de San Antonio y abogado de derechos civiles.

Carlota Valdez (R)

La candidata no respondió a la solicitud de TPR de información sobre la campaña o su plataforma.

Análisis

El escaño 123, que incluye el centro de San Antonio, se considera un distrito Demócrata seguro.

D124

Josey Garcia (D)

Garcia es una veterana de la Fuerza Aérea que fundó una organización sin fines de lucro que ayuda a los inmigrantes en su viaje a través de México hacia los EE. UU.

Johnny Arredondo (R)

Arredondo es un profesional minorista jubilado que arbitra partidos de baloncesto de la NCAA. Se postuló sin éxito para este escaño en 2018 y para un escaño en el concejo municipal en 2019.

Análisis

El escaño 124 se considera seguro para los Demócratas. Estuvo a cargo de la Representación estatal cuando Ina Minjares dejó vacante el puesto para postularse en las primarias para juez del condado de Bexar.

D125

Ray Lopez (D)

Lopez ha ocupado el puesto desde 2019. El ejecutivo de AT&T se desempeñó anteriormente como concejal de la ciudad de San Antonio y en la junta de Northside ISD.

Carlos Antonio Raimundo (R)

Raymond es un veterano del ejército y agente inmobiliario. Se postuló sin éxito para otro escaño del Distrito de la Cámara de Representantes de Texas, el 117, en 2020.

Análisis

Considerado un distrito de tendencia Demócrata que da ventaja al titular.

SENADO DE TEXAS

SD19

Roland Gutierrez (D)

Busca su segundo mandato en el Senado de Texas. Recibió atención nacional en los meses posteriores a la masacre de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, que está en su distrito, por ser un crítico abierto del gobernador Greg Abbott y sus políticas relacionadas con la seguridad de las armas. Gutierrez también sirvió en la Cámara de Representantes de Texas, a partir de 2008, después de participar en el Concejo Municipal de San Antonio.

Roberto Garza (R)

Garza creció en el condado de Kinney y ejerció la abogacía en Del Río durante décadas después de graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad St. Mary's en San Antonio. Se desempeñó como alcalde de Del Río de 2014 a 2018. Garza dice que apoya la aplicación estricta de las leyes de inmigración y la extracción nacional de combustibles fósiles.

Análisis

El Distrito 19 es uno de los distritos legislativos más grandes de los Estados Unidos, contiene la totalidad o parte de 17 condados y cubre más de 35,000 millas cuadradas. Aproximadamente 400 millas de la frontera entre Texas y México forman parte del distrito, incluido el Parque Nacional Big Bend, Del Río y Eagle Pass. El distrito del Senado es 66% latino.

SD21

Judith Zaffirini (D)

Zaffirini es una de los miembros del Senado de Texas con más años de servicio, ya que asumió el cargo por primera vez en 1987. Es vicepresidenta del Comité Senatorial de Recursos Naturales y Desarrollo Económico.

Julie Dahlbeg (R)

Dahlberg, una profesional de las comunicaciones, dirigió la campaña del candidato Republicano anterior para este escaño: Frank Pomeroy y otra campaña fallida para el Distrito 31 de la Cámara. Se desempeñó como presidenta del distrito electoral Republicano y como delegada a la convención del Partido Republicano de Texas.

Arthur DiBianca (L)

DiBianca es un residente jubilado de Austin que se postuló sin éxito para el Congreso contra el Republicano Chip Roy en 2020 y dos veces antes para el Distrito 51 de la Cámara.

Análisis

Zaffirini se ha mantenido en el escaño Demócrata desde 1987. El extenso distrito se extiende desde Laredo a lo largo de la frontera hasta el área de Austin. Se considera que es un distrito firmemente Demócrata.

SD24

Kathy Jones-Hospod (D)

Jones-Hospod es ingeniera desde hace mucho tiempo. Su plataforma incluye la reconstrucción de la infraestructura, incluida la red eléctrica del estado, y la protección de los derechos civiles.

Pete Flores (R)

Flores ocupó anteriormente otro escaño en el Senado estatal desde 2018 hasta el año pasado, antes de ser derrocado por Roland Gutierrez. La casa del residente de Pleasanton ahora pertenece al Distrito 24. El guardabosques jubilado de Texas tenía el respaldo del expresidente Donald Trump.

Análisis

El Distrito 24 del Senado Estatal se convirtió en un escaño vacante cuando la Senadora estatal Republicana Dawn Buckingham lanzó su campaña para Comisionada de Tierras. El distrito se considera seguro para los Republicanos.

SD26

Jose Menendez (D)

Menendez se ha desempeñado en el puesto desde 2015. Anteriormente, participó en la Cámara de Representantes de Texas durante 14 años y como concejal de la ciudad de San Antonio de 1994 a 1997.

Ashton Murray (R)

Murray es un hombre de negocios que sirvió en la Guardia Nacional del Ejército.

Análisis

El distrito 26 del Senado estatal de San Antonio se considera una carrera segura para los Demócratas.

Screen Grap 2020 Map /

Screen grab / 2022 map

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

D1

Michael “Travis” Stevens (R)

El graduado de la Universidad de Texas en San Antonio vive en Helotes. Es profesor en el Distrito Escolar Independiente de Northside. Él apoya las escuelas chárter y cree que las escuelas deberían ser “lugares de educación, no de adoctrinamiento”.

Melissa Ortega (D)

Nació y creció en El Paso. Se graduó de la Universidad de El Paso y es docente en el Departamento de Estudios de la Mujer y Género de UTEP. Anteriormente trabajó como coordinadora del programa Master Teacher en un distrito escolar local y ha recibido el respaldo de Georgina Perez, miembro saliente de la junta del Distrito 1.

D3

Ken Morrow (R)

Morrow es un agente de seguros que nació en San Antonio y asistió a la Universidad de Texas en Austin. Se mudó de Austin a Gonzales, a 90 minutos al este de San Antonio, en 2002. Está "interesado en revisar el dinero de los impuestos públicos que se comparte con la educación privada electiva".

Marisa Perez-Diaz (D)

Perez-Diaz ha representado al Distrito 3 en la Junta de Educación del Estado desde 2012, donde defendió la adición de cursos de Estudios México-Americanos. Es egresada de la Universidad de Texas en Austin y de la Universidad de Texas en San Antonio. Ha trabajado para varios distritos escolares de San Antonio. Actualmente trabaja como directora ejecutiva de Firstmark Credit Union Foundation.

Análisis de ambas contiendas

Esta será la primera elección desde que la redistribución de distritos reorganizó los distritos de la Junta Estatal de Educación. Vea los mapas del distrito aquí . Anteriormente, partes del norte y oeste del condado de Bexar estaban en el Distrito 5, que incluía gran parte de Hill Country y parte del condado de Travis. Ahora, una franja del oeste del condado de Bexar está en el Distrito 1, que se extiende hacia el oeste hasta la frontera y también incluye a El Paso. El resto del condado de Bexar permanece en el Distrito 3, que se extiende hacia el sur hasta el Rio Grande Valley.

JUNTAS ESCOLARES

Tres distritos escolares del condado de Bexar tienen elecciones de fideicomisarios en la boleta este noviembre.

Distrito escolar independiente del este central

Los cuatro puestos de fideicomisario de East Central que se presentaron para elección fueron ocupados por titulares que se postularon sin oposición y han sido declarados electos.

Distrito escolar independiente de Somerset

La Fideicomisario Lugar No. 1, Titular Sandra Rosales, está siendo desafiada por Michael Lujan. La Síndico Lugar No. 3, Titular Elizabeth Hansen, está siendo desafiada por Omar Pachecano. Síndico Lugar No. 7, Titular y Presidente de la Junta Don Green, está siendo desafiado por Johnny Salazar.

Distrito escolar independiente del sur de San Antonio

Esta es la primera elección de la junta directiva de South San desde que Connie Prado, fideicomisaria durante mucho tiempo, se retiró en junio. Podría determinar si South San continúa con su historia de agitación o avanza hacia la estabilidad.

En el Distrito 1 de Fideicomisarios, Greg Flores se postula contra Manuel Lopez. En el Distrito 4 de Fideicomisarios, la titular Shirley Ibarra se postula sin oposición y será debidamente elegida. En el Distrito 5 de Fideicomisarios, Gina Rovello se postula contra Abel “Chillidogg” Martinez Jr. Y en el Distrito 6 de Fideicomisarios, Cyndi Ramirez se postula contra Gilbert Rodriguez.

Gina Rovello y Cyndi Ramirez fueron nombradas miembros de la junta en julio para reemplazar a Connie Prado y Gilbert Rodriguez. Según los informes, Rodriguez renunció en febrero, pero su renuncia nunca fue votada ni discutida hasta la votación para reemplazarlo en julio.

Cuatro de los miembros actuales de la junta del distrito votaron a favor de solicitar la destitución de Shirley Ibarra de la junta en septiembre por “incompetencia y mala conducta”. Ibarra le dijo a The Mesquite que creía que la votación se debió a sus frecuentes ausencias a las reuniones debido a sus batallas con la salud mental. Afirmó que no se retiraría de la reelección.

Three Bexar County school districts have trustee elections on the ballot this November.

BONOS ESCOLARES

El año pasado, los distritos escolares de Texas vieron un gran aumento en la cantidad de elecciones fallidas de bonos. East Central y Judson ISD estaban entre esos distritos. Así que regresaron nuevamente para pedirles a los votantes que aprueben medidas de seguridad y nuevas escuelas para ayudarlos a prepararse para la creciente inscripción de alumnos.

Propuesta A del Distrito Escolar Independiente de East Central

Una solicitud para emitir $240 millones en bonos para pagar las medidas de seguridad, dos nuevas escuelas primarias, una secundaria, un centro profesional y técnico, y la conversión del edificio de transporte en un almacén y cuartel de policía. El distrito espera que los bonos requieran un aumento de la tasa impositiva del 0.06% a partir de 2024.

Idioma de la boleta:

"LA EMISIÓN DE $240,000,000 EN BONOS POR PARTE DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE EAST CENTRAL PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DANDO PRIORIDAD A DOS NUEVAS ESCUELAS PRIMARIAS, UNA NUEVA ESCUELA SECUNDARIA, UN NUEVO CENTRO TÉCNICO Y PROFESIONAL DE USOS MÚLTIPLES, UNA NUEVA INSTALACIÓN DE TRANSPORTE, RENOVACIONES A HIGHLAND FOREST Y ESCUELAS PRIMARIAS DE OAK CREST, ESCUELAS INTERMEDIAS HERITAGE Y LEGACY, Y CONVERSIÓN DE LA INSTALACIÓN DE TRANSPORTE EN UN ALMACÉN Y CUARTEL DE POLICÍA, Y MEJORAS DE SEGURIDAD EN TODO EL DISTRITO) Y LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO PARA EL PAGO DE LOS MISMOS. ESTE ES UN AUMENTO DEL IMPUESTO PREDIAL".



A favor

En contra

Prop A de Judson ISD

Una solicitud para emitir $172 millones en bonos para pagar las medidas de seguridad en todo el distrito, incluidas las actualizaciones tecnológicas necesarias para operarlas.

Idioma de la boleta:

“LA EMISIÓN DE $172,034,900 EN BONOS POR PARTE DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE JUDSON CON EL FIN DE DISEÑAR, CONSTRUIR, RENOVAR, MEJORAR, ACTUALIZAR, ACTUALIZAR, ADQUIRIR Y EQUIPAR LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DANDO PRIORIDAD A LA SEGURIDAD EN TODOS LOS CAMPUS DEL DISTRITO Y LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO EN PAGO DEL MISMO. ESTE ES UN AUMENTO DEL IMPUESTO PREDIAL”.



A favor

En contra

Judson ISD Prop B

Una solicitud para emitir $173 millones en bonos para pagar una nueva escuela primaria y una nueva escuela intermedia, y para comprar nuevos autobuses escolares. El paquete total de bonos de Judson es de $345 millones. El distrito espera que los bonos requieran un aumento de la tasa impositiva del 0.01 %.

Idioma de la boleta:

“LA EMISIÓN DE $173,265,000 EN BONOS POR PARTE DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE JUDSON CON EL FIN DE DISEÑAR, CONSTRUIR, RENOVAR, MEJORAR, ACTUALIZAR, ACTUALIZAR, ADQUIRIR Y EQUIPAR INSTALACIONES ESCOLARES, LA COMPRA DE CUALQUIER SITIO NECESARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Y LA COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES ESCOLARES, DANDO PRIORIDAD A UNA NUEVA ESCUELA SECUNDARIA Y NUEVA ESCUELA PRIMARIA, Y LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS. ESTE ES UN AUMENTO DEL IMPUESTO PREDIAL”.



A favor

En contra



