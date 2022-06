Muchas texanas ya buscan abortos en Nuevo México

Read this story in English

Si encontró valiosa la información anterior, considere hacer una donación para apoyar este medio aquí . Su regalo ayudará a pagar todo lo que encuentre en texasstandard.org y KUT.org . Gracias por donar hoy.

Incluso antes de la Sentencia de la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade las restricciones al aborto en Texas tenían un acceso tan limitado que muchas personas que las buscan han tenido que viajar fuera del estado.

Madlin Mekelburg formó parte de un equipo de reporteros del Austin American-Statesman y USA Today que viajaron con más de una docena de texanas que recibieron asistencia para abortar en Nuevo México. Madlin habló con Texas Standard sobre esta experiencia.

Escuche la entrevista anterior o lea la transcripción a continuación.

» The Texas Standard quiere saber: Comparta su reacción a la decisión del aborto de la Corte Suprema

Esta transcripción se ha editado ligeramente para mayor claridad:

Texas Standard: ¿Podría decir un poco más sobre lo que escuchó de las mujeres que conoció cuando viajaban a Nuevo México para abortar?

Madlin Mekelburgo: Yo puedo contarles un poco de los antecedentes. Primero, este grupo de 15 mujeres con las que viajé buscaban abortos legales a través de una asociación con la Coalición Religiosa para la Elección Reproductiva de Nuevo México y la Primera Iglesia Unitaria de Dallas. Y estaban participando en este programa porque están por debajo de la línea federal de pobreza. Y así, este programa les permite viajar fuera del estado para buscar abortos sin cargo. Todas ellas tenían más de seis semanas de embarazo y tenían antecedentes e historias realmente diferentes que compartieron con nosotros sobre por qué decidieron tomar esta decisión de viajar.

¿Qué tipo de historias escuchó?

Todas las mujeres tenían experiencias realmente diferentes de las que estaban hablando. Hablé con una mujer, Keyara, que tiene 25 años y ya tiene tres hijos menores de 5 años cuando descubrió que estaba embarazada nuevamente. Habló de sentir que esa era una opción imposible para ella en este momento, dada su situación financiera. Por eso decidió viajar con este programa y abortar.

También hablé con una joven de 22 años llamada Desiree que dijo que se enteró que estaba embarazada el mismo día que supo que la aceptaron en la universidad en el otoño y que tener un bebé no formaba parte de sus planes. Y por eso tomó la decisión de viajar. Pero todos tenían una historia diferente y una experiencia diferente con la que llegaban a este punto.

¿Qué tipo de sacrificios hicieron las mujeres con las que habló para hacer este viaje?

Todo sucedió en un día. Eran alrededor de las 17 horas. Tenían que llegar a la iglesia en Dallas a las 5 a.m. para prepararse para abordar un vuelo a Nuevo México, donde pasaron todo el día viajando de ida y vuelta a la clínica. Volando a casa, aterrizamos alrededor de las 10 p.m. en Dallas.

Pero el objetivo de este programa es que sea más fácil para las mujeres no tener que tomar esta decisión por sí mismas. Entonces, esto fue algo que escuchamos de los defensores del derecho al aborto cuando los legisladores estaban considerando aprobar la prohibición del aborto después de seis semanas, que solo las mujeres que tienen los medios económicos podrían viajar fuera del estado. Y entonces, para estas mujeres, esta era realmente su única opción. Y escuché eso de algunas de ellas que dijeron: 'Si no hubiera podido tomar este vuelo en este grupo, me habría visto obligada a llevar este embarazo y simplemente resolver las cosas'.

¿Altera la anulación de Roe v. Wade dónde las texanas podrán realizarse abortos?

Ciertamente hemos visto una afluencia de personas de Texas que viajan a Nuevo México a Luisiana a Oklahoma hasta hace poco cuando ellos [Oklahoma] aprobaron su propia prohibición del aborto …

Sabemos que hay 26 estados, incluido Texas, que planean prohibir o restringir severamente el acceso al aborto si se anula Roe. Nuevo México no es uno de ellos, pero quedan dudas sobre si las clínicas en estos estados que aún permitirán el aborto después de que se anuló Roe, si pueden manejar el aumento potencial de la capacidad porque hay cientos de miles de mujeres en esos 26 estados que buscan abortos cada año.

Los suscriptores de Austin American-Statesman pueden leer la entrevista de Mekelburg en statesman.com .

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín, Pamela Martinez, Ana Baehr, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom. Haga clic aquí para más cobertura de Uvalde en español.