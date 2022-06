3 conclusiones de la convención del Partido Republicano de Texas de este año

Read this story in English

El Partido Republicano de Texas concluyó su convención bienal el sábado, después de que miles de delegados votaran sobre las prioridades legislativas del partido, así como su última plataforma - aunque varios de sus principios causaron fricción entre algunos republicanos.

A pesar de eso, los líderes del partido dicen que la convención de este año muestra que el partido está listo para vencer a los demócratas, solidificar la mayoría del GOP (Gran Viejo Partido, en español) en el estado y ayudar a recuperar el Congreso.

"En noviembre, una ola roja barrerá Texas y esta nación y comenzará una nueva era", dijo Matt Rinaldi, presidente del Partido Republicano de Texas, a los asistentes a la convención.

Prioridades legislativas

Rinaldi y otros altos dirigentes del GOP subrayaron que el partido debe mantenerse firme en cuanto a las políticas que mejor representan sus valores.

"No podemos transigir con los demócratas que tienen una visión diferente e incompatible para nuestro futuro", dijo Rinaldi. "Tenemos que ser un partido conservador audaz y sin complejos, listo para pasar a la ofensiva y ganar la lucha por nuestro país".

El sábado, los delegados votaron sobre lo que creen que deberían ser las prioridades legislativas del partido cuando los legisladores de Texas vuelvan a reunirse en 2023.

En esa lista, la prioridad "Proteger nuestras elecciones" recibió el mayor apoyo.

Ese punto pide que se limite la distribución de boletas por correo, que se establezcan primarias cerradas en el estado y que se aumente el restablecimiento de los delitos graves para quienes violen el código electoral. Esto se produce después de que el año pasado entrara en vigencia una controvertida ley respaldada por los republicanos que creó nuevas penalidades en torno a las elecciones.

Otra prioridad legislativa es evitar la elección de presidentes demócratas de los comités en la Cámara de Representantes de Texas. Los comités desempeñan un papel importante en el análisis de la legislación presentada por los legisladores y en determinar los proyectos de ley que avanzan.

Durante la sesión legislativa de Texas del año pasado, el presidente de la Cámara, Dade Phelan, nombró a 14 demócratas como presidentes de comités permanentes.

Terri Hall, delegada de San Antonio, acusó a los presidentes de las comisiones demócratas de "matar" los proyectos de ley de los republicanos.

"Cualquiera que, como yo, haya estado haciendo esto durante 20 años sabe que ese es el método que utilizan para matar nuestras prioridades", dijo Hall. "Esto debería estar entre sus tres prioridades, amigos".

Otras prioridades legislativas consideradas por los delegados fueron la defensa del derecho a las armas y la abolición del aborto. Los resultados sobre esos temas se darán a conocer más adelante.

División sobre los líderes republicanos

Uno de los momentos más importantes de la convención fue la fuerte reprimenda que los delegados dieron al senador estadounidense John Cornyn.

El senador más veterano ha representado a los republicanos del Congreso en un posible acuerdo sobre el control de armas.

Cuando Cornyn apareció en el escenario principal de la convención el viernes, fue recibido con fuertes abucheos y solbidos, que continuaron durante su discurso.

Aunque la propuesta final aún está en proceso de elaboración, Cornyn dijo que había varias opciones sobre la mesa: recursos de salud mental, apoyo a las escuelas y asegurar que las personas con una condición de salud mental o un pasado violento no tengan acceso a un arma de fuego.

Sin embargo, para muchos, Cornyn considera que estas leyes lo convierten en un “RINO”, unas siglas que en inglés significan republicano sólo en los papeles.

"Habló mucho, y habló bien, y demostró ser un mentiroso también", dijo Jessica Steels, una delegada de College Station, a The Texas Newsroom.

Otro que fue abucheado fue el representante Dan Crenshaw, republicano de Houston. Según Mediate, a Crenshaw lo siguió un grupo de republicanos que lo llamaron "(John) McCain con un parche en el ojo" y "traidor".

Crenshaw perdió un ojo durante la explosión de un artefacto explosivo improvisado en Afganistán como parte de su tercer despliegue de combate.

"Esto es lo que pasa cuando los niñitos enojados como @alexstein99 no crecen y no pueden conseguir novias", dijo Crenshaw en un tuit, refiriéndose a Alex Stein, un provocador de extrema derecha, que lo abucheó.

Todas estas diferencias han creado algunas preocupaciones entre los políticos del GOP.

"Acabamos de tener unas primarias muy animadas", dijo el vicegobernador Dan Patrick. "Pero al final del día, tenemos que unirnos en noviembre y tenemos que vencer a los demócratas".

Donald Trump

Algo que la convención del GOP de Texas dejó clara es que los miembros más activos del partido todavía tienen una buena opinión del expresidente Donald Trump.

Muchos delegados lucieron sombreros y el eslogan "Make America Great Again".

Muchos de ellos también siguen creyendo que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

Jessica Steels dijo que espera que Trump se presente de nuevo.

"Sé que volverá a ganar", dijo Steels, "¿Es perfecto? No. ¿Lo es cualquiera de nosotros? No".

Copyright 2022 KUT 90.5. To see more, visit KUT 90.5.