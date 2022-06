Una tejana tuvo abortos antes y después de la aprobación de Roe v. Wade. Ella se preocupa por el futuro si se anula

Read this story in English

En 1967, Maggie estaba en su primer año de universidad cuando quedó embarazada, a pesar de usar un método anticonceptivo. La noticia fue inesperada. Tenía solo 18 años y no se sentía preparada para la maternidad.

“Sabía que no podía manejar el estrés de ser una madre joven y soltera”, dijo.

Maggie accedió a contar su historia si TPR usó un seudónimo porque teme que los activistas contra el aborto la perjudiquen.

Ella optó por interrumpir su embarazo, a pesar de que el aborto era ilegal.

Maggie creció en un hogar progresista durante los años 50 y 60. Su familia se mudó entre pequeños pueblos del sur de Texas. En la escuela secundaria, la gente chismeaba sobre quién era sexualmente activo y sobre los embarazos no planeados de sus compañeros de clase.

“Hablábamos de sexo, como cualquier niño, pero en realidad no sabíamos mucho”, dijo.

Pero ella sabía más sobre sexo que la mayoría de sus compañeros porque sus padres dirigían el curso de educación sexual de su iglesia. Sin embargo, eso no la hizo inmune a la información errónea sobre el uso de protección.

“Aunque sabía cómo funcionaba todo, mis compañeros me influenciaron y me dijeron: 'Realmente no tienes que preocuparte por eso'”, dijo Maggie.

Mientras Maggie tomaba anticonceptivos, no fue diligente en tomarlos y tuvo que buscar abortar. A través de su prima, encontró un lugar donde se realizaba el procedimiento.

“Resultó que había obtenido información sobre una clínica en México al otro lado de la frontera”, dijo.

La Dra. Carole Joffe, profesora que se especializa en aborto en la Universidad de California en San Francisco, dijo que el boca a boca era una forma común de encontrar un proveedor de servicios de aborto.

“Lo primero que hacían las mujeres en esos días, si tenían un embarazo no deseado, era preguntarle a sus amigos si sentía que confiaba lo suficiente en ellos”, dijo Joffe.

Los padres de Maggie pagaron el aborto y la llevaron a la clínica. Se encontró en un pequeño edificio con camas separadas por cortinas. En lugar de un quirófano, tuvo el procedimiento en un pequeño cubículo. Usaron anestesia, así que no recuerda mucho más, pero sabe que sus padres la llevaron a casa.

“Ese mismo día, por la noche, comencé a tener una hemorragia”, dijo, y agregó que en ese momento no se dio cuenta de la gravedad de su estado. “Mi madre me dijo más tarde que solo oró toda la noche”.

Pero no buscaron atención médica. Dijo que su madre pudo haber temido que alguien denunciara el aborto y que Maggie podría haber enfrentado repercusiones legales. Joffe dijo que esto no era raro. Para muchas, los abortos se llevaban a cabo de forma solitaria y peligrosa.

“No era raro tener complicaciones. No era raro que algunas personas no tuvieran a quién acudir”, dijo Joffe.

Después de su aborto, los ciclos menstruales de Maggie se volvieron anormales y visitó a un médico. Aun así, no se sentía cómoda contándole al personal sobre su procedimiento.

A pesar del apoyo financiero y físico de sus padres, hubo poco respiro emocional. No aprobaban las relaciones sexuales prematrimoniales y el aborto de Maggie fue, para ellos y para gran parte de la sociedad de la época, vergonzoso. Esto la atormentaba.

“Hice esto sola, sin decírselo a nadie. Sin amigos. Mis padres claramente estaban tan avergonzados y sintieron tanto el estigma que me pidieron que no le dijera a nadie, ni siquiera a mis hermanos”, dijo.

Pero ella mantuvo su decisión. En secreto y plagada de confusión emocional, continuó su educación y luego su carrera.

En 1973, el fallo de la Corte Suprema en el caso Roe v. Wade legalizó el aborto. Para Maggie, la decisión reflejaba una sociedad cambiante.

“Nuestro mundo, finalmente, estaba reconociendo a las mujeres como personas responsables, dueñas de sus propios cuerpos y capaces de tomar sus propias decisiones”, dijo.

Fue en ese momento que aceptó que había tomado la decisión correcta, a pesar de la controversia en torno al aborto.

Más adelante en su vida, después de que terminó de tener hijos, Maggie interrumpió otro embarazo. Esta vez, un profesional médico realizó legalmente el procedimiento en una clínica legítima. Esto fue muy diferente a su primer aborto.

“Me di cuenta de que realmente era solo una experiencia tranquila y rutinaria en ese momento”, dijo.

Carole Joffe, profesora de la UCSF, enfatizó el impacto que tuvo Roe v. Wade en los resultados de salud.

“El cambio más grande después de Roe fue una caída dramática en la cantidad de muertes y lesiones, fue simplemente enorme”, dijo Joffe.

Maggie dijo que, para ella, el cambio en la aceptación social habría marcado la diferencia.

“En 1967, cuando tuve el mío, fue una aberración y algo de lo que avergonzarse y, por lo tanto, algo que me puso a mí, a mi salud, y a mi vida en riesgo”, dijo.

Según Joffe, inmediatamente después de Roe surgieron más clínicas, una tendencia que continuó hasta 1982. Pero el activismo y la legislación contra el aborto también se intensificaron.

“Desde entonces, hemos visto una caída constante en el número y varias clínicas han cerrado”, dijo Joffe.

Ella dijo que otro desarrollo preocupante es el panorama legal cambiante. Si bien los abortos ahora son significativamente más seguros, su penalización es más extrema que incluso antes de Roe debido a leyes como el Proyecto de Ley 8 del Senado, que permite a los civiles demandar a las personas que ayudan en los abortos.

Estos cambios también están ocurriendo a nivel constitucional. El mes pasado, un borrador filtrado en el caso de Dobbs v. Jackson indica que la Corte Suprema podría anular Roe v. Wade.

“Ya estamos en un período en el que el embarazo ha sido extremadamente criminalizado. Y si anulan Roe, lo será aún más”, dijo Joffe.

El fallo final de la Corte Suprema se espera para este verano y Maggie teme que un mundo posterior a Roe una vez más lleve a las personas a buscar abortos peligrosos e ilegales, o se vean obligadas a continuar con un embarazo no deseado.

“Habrá una mujer joven como yo, en algún lugar de Texas, que se encuentre sola. En una situación que no había planeado sin los medios para ir en una dirección u otra”, dijo Maggie.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín, Pamela Martinez, Ana Baehr, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom. Haga clic aquí para más cobertura de Uvalde en español.