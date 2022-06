La Cámara de Representantes de Texas entrevista a funcionarios del DPS en privado como parte de la investigación sobre el tiroteo de Uvalde

Read this story in English

Un comité de la Cámara de Representantes de Texas encargado de investigar la respuesta policial al tiroteo de Uvalde se reunió por primera vez el jueves por la mañana para escuchar el testimonio de testigos clave en privado.

El comité, presidido por el representante republicano de Lubbock, Dustin Burrows, se reunió alrededor de las 9:03 a.m.

"Todo el estado de Texas merece los hechos y las respuestas sobre lo que sucedió antes, durante y después de esta tragedia", dijo Burrows en su discurso de apertura. "Y este comité hará todo lo que esté a su alcance para llegar al fondo de esto".

Pero Burrows explicó que, debido a que el comité es de naturaleza cuasi judicial, los testigos testificarán en sesiones ejecutivas cerradas.

"El comité puede producir un informe preliminar para acomodar la necesidad de darle alguna información al público antes de que se haya llevado a cabo una investigación completa y exhaustiva", dijo Burrows.

El comité no proporcionó una lista específica de testigos. Sin embargo, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, estaba dentro de la sala, sentado en la primera fila.

El comité de investigación formado por tres personas también está compuesto por el representante demócrata de El Paso, Joe Moody, y Eva Guzmán, una republicana que anteriormente se desempeñó como miembro de la Corte Suprema de Texas.

Moody también habló sobre la necesidad de reunir todos los hechos.

"Cuando los problemas son tan complejos y lo que está en juego es extremadamente importante, primero necesitamos hechos", dijo Moody. "No podemos desarrollar políticas sólidas basadas en los informes contradictorios que hemos recibido, especialmente cuando algunos de ellos son narrativas impulsadas por la agenda. Tenemos que disminuir el ruido".

El comité entró en sesión ejecutiva a las 9:10 a.m.

Diecinueve estudiantes y dos maestros murieron el 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb cuando un pistolero de 18 años ingresó a la escuela y les disparó con un rifle semiautomático, dijeron las autoridades policiales.

Después del tiroteo, el Departamento de Seguridad Pública de Texas fue objeto de fuertes críticas por parte de los padres y residentes de Uvalde por retirar algunos de los detalles iniciales proporcionados al público, incluidos los detalles clave sobre la respuesta policial.

Según la última información proporcionada por DPS en algún momento durante el tiroteo, había 19 agentes de la ley, de diferentes agencias, en el pasillo de la escuela primaria quienes esperaron más de 70 minutos para enfrentarse al tirador.

La información más reciente contradice los relatos anteriores del gobernador Greg Abbott y DPS, que primero dijeron que un oficial de recursos escolares enfrentó al tirador de 18 años antes de su entrada. También dijeron inicialmente que la policía tardó unos 60 minutos en matar al sospechoso, ahora identificado como Salvador Ramos.

DPS también dijo que la información más reciente que tienen demuestra que los niños dentro del aula llamaron al 911 mientras el tirador estaba adentro y pidieron que enviaran ayuda.

Una de las principales preguntas es si el comandante del incidente dentro de la escuela, el jefe de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Pete Arredondo, sabía que todavía había niños vivos cuando les dijo a sus oficiales que no confrontaran al tirador.

Según The New York Times, Arredondo no tenía una radio policial cuando entró en la escuela.

Se están llevando a cabo múltiples investigaciones sobre el tiroteo, además de la que está siendo encabezada por la Cámara.

DPS estuvo a cargo de la investigación inicial, pero ahora es el Fiscal de Distrito de Uvalde quien se ha hecho cargo.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos también está investigando el tiroteo a petición del alcalde de Uvalde, Don McLaughlin.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín, Pamela Martinez, Ana Baehr, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom. Haga clic aquí para más cobertura de Uvalde en español.