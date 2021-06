Las Celebraciones Del Juneteenth En San Antonio Incluyen Fiestas, Música En Vivo Y Una Mirada A La Historia De La Ciudad

Read this story in English.

El Juneteenth – celebrado por más de 150 años – podría ser una festividad pública legal próximamente, luego de que la Casa de Representantes de Estados Unidos aprobara abrumadoramente un proyecto de ley el miércoles. La votación de la Casa sigue a la aprobación unánime del martes de la legislación en el Senado para reconocer federalmente el feriado. El proyecto de ley ahora espera la firma del presidente Biden.

La celebración conmemora el día en 1865 cuando las personas esclavizadas en Texas se enteraron de que habían sido liberadas bajo la Proclamación de Emancipación, que había ocurrido dos años y medio antes.

Aunque había sido celebrado por los habitantes de San Antonio en el pasado, el Juneteenth es diferente este año: coincide con Fiesta.

El Texas Freedom Festival 2021

La Asociación Juneteenth de San Antonio llevará a cabo el Texas Freedom Festival 2021 en Comanche Park el viernes y sábado. El evento gratuito contará con música en vivo los dos días. El viernes habrá una flotilla de pescado frito, y el sábado se celebrará una feria de la salud. Además de los eventos especiales y la música, también habrá torneos de dominó y kickball, basquetbol y micrófono abierto.

Noche Con Los Missions

Los Missions de San Antonio jugarán un partido a beneficio contra los NW Arkansas Naturals. La venta de boletos VIP beneficiará al Texas Kidney Foundation y al San Antonio African American Community Archive and Museum (SAAACAM). Los boletos VIP incluyen comida, convivencia con los jugadores y más. El partido es el sábado a las 7 p.m. en el Nelson Wolff Stadium.

Crucero Por El Río Con Historia Afroamericana

Dado que el Juneteenth coincide con la pospuesta celebración Feria de San Antonio, el evento SAAACA permitirá a los pasajeros de cruceros aprender sobre la historia afroamericana en San Antonio mientras pasean por el río . Será el 18 de junio, de 7 a 9 p.m., y comenzará en La Villita.

Verbena

Se celebrará una verbena en el Alamo Beer el sábado, de 3 a 9 p.m. La feria estará enfocada en educación, negocios y salud. Habrá música en vivo, camiones de comida y vendedores. Las entradas son gratuitas, pero deben reservarse .

The Future Is Freedom En El Hopscotch

El museo Hopscotch celebrará “The Future is Freedom”, donde habrá música en vivo, comida, vendedores y poesía, así como el museo interactivo. El evento está programado para el jueves 17 de junio, de 6:30 a 10 p.m. Los boletos costarán entre $15 y $50.

Proyección De Película En El Álamo

Después de una discusión sobre el Juneteenth con la profesora de historia de Trinity, la Dra. Carey Latimore, una proyección de la película “Walk on the River: A Black History of the Alamo City” se llevará a cabo el viernes 18 de junio, de 7:30 a 9:30 p.m.

Panel De Discusión Sobre La Lucha En Curso Por La Libertad

RAICES organizará un panel de discusión el jueves 17 de junio para discutir la lucha de los inmigrantes afroamericanos antes del Juneteenth. El panel se transmitirá en Facebook al mediodía.

Oficinas De La Ciudad Cerradas Por Juneteenth

Algunas oficinas dentro de la ciudad de San Antonio estarán cerradas el viernes 18 de junio en observancia del Juneteenth el sábado. Se puede encontrar una lista completa de oficinas de la ciudad abiertas y cerradas aquí.

