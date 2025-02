Exposición al sarampión reportada en San Antonio; Es poco probable que el entrenador de los Spurs regrese esta temporada; Un estudio analiza los riesgos de demencia en los hispanos

Lee esta historia en inglés.

Este es el resumen del TPR de los últimos titulares y novedades. Proporciona un resumen de las historias que sigue TPR.

El clima de hoy: Es posible que vea algo de niebla irregular temprano en la mañana; de lo contrario, hoy estará soleado con una máxima alrededor de 75. Mayormente despejado esta noche, con una mínima alrededor de 46.

San Antonio y sus alrededores advierten sobre posible exposición al sarampión

Los funcionarios de salud pública dicen que un individuo del condado de Gaines, el epicentro del mayor brote de sarampión en 30 años con la tasa más alta de no vacunados en el estado, viajó a San Marcos y San Antonio.

En San Marcos, el individuo estaba en el campus de Texas State University y en un restaurante Twin Peaks el 14 de febrero.

El Distrito de Salud Metropolitano de San Antonio informa que el individuo visitó el campus de UTSA la mañana del 15 de febrero, seguido por el Wax Museum, Ripley's Believe it or Not, Ripley's Illusion Lab y luego Mr. Crabby's Seafood and Bar en Live Oak por la noche.

También se dijo que la persona estuvo en New Braunfels en una tienda de Buc-ees el 16 de febrero.

Cualquier persona que se encuentre en estos lugares públicos durante estos horarios o hasta dos horas después debe controlar los síntomas.

No se espera que el entrenador Popovich regrese esta temporada

Es poco probable que Gregg Popovich entrene a los San Antonio Spurs durante el resto de esta temporada, ya que se recupera de un leve derrame cerebral que sufrió en noviembre.

Los Spurs también han visto la pérdida de la estrella Victor Wembanyama, quien estará fuera por el resto de la temporada luego de que le diagnosticaran un coágulo de sangre en el hombro.

Los Spurs están a tres juegos de un puesto en los playoffs.

Zoológico de San Antonio informa prueba de gripe aviar "no negativa"

El Zoológico de San Antonio dice que las pruebas preliminares de un buitre negro salvaje fallecido encontrado cerca de los terrenos del zoológico dieron "no negativo" para la influenza aviar o gripe aviar.

El buitre ha sido enviado para pruebas adicionales.

A partir de hoy se cerrarán temporalmente varios recintos para aves como medida de precaución.

Algunas aves serán reubicadas fuera de su hábitat. El zoológico también vaciará temporalmente los comederos para peces, ya que la comida para peces puede atraer a las aves silvestres.

El tribunal escucha los escritos finales en la audiencia sobre el desarrollo de viviendas de Helotes

La Oficina Estatal de Audiencias Administrativas escuchó los escritos finales el viernes luego de un caso de tres días. audiencia de una planta de tratamiento de agua propuesta en el noroeste del condado de Bexar.

La planta en la subdivisión Guajolote Ranch de 2,900 viviendas descargaría hasta un millón de galones de aguas residuales tratadas por día en Helotes Creek.

Los representantes de la planta argumentaron que las aguas residuales no afectarían negativamente al agua potable de la zona. Quienes se oponen al proyecto dicen que la descarga podría amenazar la calidad del agua en el acuífero Edwards.

Se espera que la Oficina Estatal de Audiencias Administrativas envíe su decisión a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas para su consideración a finales de mayo.

Organizaciones sin fines de lucro responden al presunto objetivo de niños inmigrantes no acompañados

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha lanzado un esfuerzo para deportar a cientos de miles de niños menores no acompañados. informes Reuters , citando memorandos del gobierno.

Esto se produce después de que el gobierno federal impusiera una orden de suspensión de trabajo a los abogados que representan a esos niños, solo para rescindir la orden el viernes.

El abogado Jonathan Ryan, con sede en San Antonio, calificó las acciones como ilegales.

"Esto realmente está exponiendo la mentira cínica de que la justificación para su plan de deportación masiva son los criminales peligrosos," dijo Ryan.

Un estudio de UT Health examina la demencia en diferentes poblaciones

El original de 1979. Estudio del corazón y la mente de UT Health San Antonio exploró las diferencias en la diabetes y las enfermedades cardiovasculares entre los mexicoamericanos y los blancos no hispanos que viven en San Antonio.

La Dra. Claudia Satziabal, investigadora principal del estudio, dijo que algunos hispanos tienen mayores riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares, lo que aumenta su riesgo de demencia y Alzheimer.

"Si pudiéramos disminuir la prevalencia de esas afecciones ... se estima que un poco más del 20, 30 o incluso el 40 por ciento de la demencia podría prevenirse o retrasarse," afirmó.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

