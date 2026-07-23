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Watercolor Luminaries

Watercolor Luminaries

Come join us to make fun crafts and socialize! This series will meet at various San Antonio Public Library locations, and each one will have a unique craft to make. Availability is on a first come basis while space and supplies last.

Craft: Watercolor luminaries

Pan American Branch Library
Free
10:30 AM - 11:29 AM on Thu, 6 Aug 2026

Event Supported By

San Antonio Public Library
210-207-2500
sapl.marketing@sanantonio.gov
mysapl.org

Artist Group Info

paula.opiela@sanantonio.gov
Pan American Branch Library
1122 W Pyron
San Antonio, Texas 78221
210-207-9150
https://www.mysapl.org/Visit/Locations/Pan-American-Library