Villa Finale: Behind-the-Scenes

Ideal for repeat visitors to Villa Finale, this insider tour features stories about the house, its past inhabitants, and staff experiences: no two tours are the same! Led by Villa Finale’s curator who loves telling stories from her nearly two decades at the site, guests will also get the rare opportunity to explore parts of this magical home that are not seen during regular tours, plus other staff-only areas. This unique experience includes a beverage on one of our balconies (weather permitting).

(Capacity is limited. This experience requires standing and climbing stairs. Comfortable, close-toed shoes are a must.)