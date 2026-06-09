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Trash and Treasure Sale - St. Mark Women's Guild

Trash and Treasure Sale - St. Mark Women's Guild

Trash and Treasure Sale
St. Mark Women's Guild
1602 Thousand Oaks Dr. Event Ctr.
Fri. Aug. 14 8a-3:30p | Sat. Aug. 15 8a-4p | Sun. Aug. 16 8a-2:30p
Sunday is 1/2 Price Day
Collectibles, Holiday items, Small Electronics, Select Furniture, Glassware, China, Kitchen Wares, Home Decor, and more

St. Mark the Evangelist Catholic Church
08:00 AM - 02:30 PM, every day through Aug 16, 2026.

Event Supported By

St. Mark's Women's Guild
2194900051
tessgoodwin70@gmail.com
St. Mark the Evangelist Catholic Church
1602 Thousand Oaks Dr.
San Antonio, Texas 78232