The 47th Annual Raul Jimenez Thanksgiving Dinner
The 47th Annual Raul Jimenez Thanksgiving Dinner
ALL ARE WELCOME! Join us if you need a warm meal or an amazing community to celebrate with. The Dinner and family-friendly activities will be held at the Henry B. Gonzalez Convention Center on Thanksgiving Day. Doors open at 9 a.m., an all-faith worship service at 10 a.m., then food service, entertainment, and dancing from 10:30 a.m.- 3:30 p.m.
Henry B. Gonzalez Convention Center
Free
10:00 AM - 03:30 PM on Thu, 26 Nov 2026
Event Supported By
Raul Jimenez Thanksgiving Dinner
Henry B. Gonzalez Convention Center
900 E. Market St.San Antonio, Texas 78205