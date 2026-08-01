Taller de Finanzas Personale
Taller de Finanzas Personale
El problema no siempre es cuánto ganas… Sino cóme administras tu dinero. Conoce las herramientas para transformer tu future financiero.
En esta presentación aprenderás cómo:
• Tomar control de tu dinero
• Romper el ciclo de deudas
• Rescatar tu futuro financiero
• Dar los primeros pasos para construer estabilidad financiera
Collins Garden Branch Library
Free
02:30 PM - 03:30 PM on Sat, 22 Aug 2026
Collins Garden Branch Library
200 N. ParkSan Antonio, Texas 78204
(210) 207-9120
rosa.villa@sanantonio.gov