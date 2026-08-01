Taller de Finanzas Personale

El problema no siempre es cuánto ganas… Sino cóme administras tu dinero. Conoce las herramientas para transformer tu future financiero.

En esta presentación aprenderás cómo:

• Tomar control de tu dinero

• Romper el ciclo de deudas

• Rescatar tu futuro financiero

• Dar los primeros pasos para construer estabilidad financiera