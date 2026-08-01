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Taller de Finanzas Personale

Taller de Finanzas Personale

El problema no siempre es cuánto ganas… Sino cóme administras tu dinero. Conoce las herramientas para transformer tu future financiero.

En esta presentación aprenderás cómo:
• Tomar control de tu dinero
• Romper el ciclo de deudas
• Rescatar tu futuro financiero
• Dar los primeros pasos para construer estabilidad financiera

Collins Garden Branch Library
Free
02:30 PM - 03:30 PM on Sat, 22 Aug 2026
Collins Garden Branch Library
200 N. Park
San Antonio, Texas 78204
(210) 207-9120
rosa.villa@sanantonio.gov
https://www.mysapl.org/Visit/Locations/Collins-Garden-Library