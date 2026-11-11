Rocksprings Mobile Food Distribution
Rocksprings Mobile Food Distribution
The San Antonio Food Bank will host a Mobile Food Distribution in Edwards County in November. For neighbors who need assistance, pre-registration is recommended at the link below.
🗓️ Friday, November 13, 2026
📍 Edwards County Fairgrounds, Rocksprings, TX 78880
⌚️ 9 - 10 AM, or while supplies last
Preregistration link: https://www.freshtrak.com/register/event/434212
San Antonio Food Bank Benefits Assistance Contact Information:
☎️ 210-431-8326
Hours: Monday – Friday, 8 AM – 6 PM, and Saturday, 9 AM – 3 PM
Edwards County Fairgrounds
Pre-registration encouraged
09:00 AM - 10:00 AM on Fri, 13 Nov 2026
Event Supported By
San Antonio Food Bank
210.337.3663
info@safoodbank.org
Edwards County Fairgrounds
Edwards County FairgoundsRocksprings, Texas 78880