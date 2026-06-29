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New Braunfels Food Bank Job Fair

New Braunfels Food Bank Job Fair

The New Braunfels Food Bank and Workforce Solutions Alamo are hosting a Job Fair, providing a chance to connect with multiple local hiring employers. Attendees should bring resumes and dress professionally.

New Braunfels Food Bank
09:00 AM - 12:00 PM on Wed, 22 Jul 2026

Event Supported By

New Braunfels Food Bank and Workforce Solutions Alamo
830-327-6003
nraschke@nbfoodbank.org
http://nbfoodbank.org
New Braunfels Food Bank
1620 S Seguin Ave
New Braunfels, Texas 78130
8303276014
nraschke@nbfoodbank.org
https://nbfoodbank.org/