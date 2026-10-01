Milberger's Halloween SPOOKTACULAR

We are thrilled to invite you to our annual 2026 Spooktacular Halloween event! This is the perfect weekend for family-friendly Halloween fun.

Join us for:

-Face Painting

-Popcorn

-Snow Cones

-Balloon Art

-Blood Drive

We have other incredible attractions running all month long:

-Terror Train Every Weekend in October (Ages 12 & Under)

-Pumpkin Patch & Monster Maze