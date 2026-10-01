Milberger's Halloween SPOOKTACULAR
Milberger's Halloween SPOOKTACULAR
We are thrilled to invite you to our annual 2026 Spooktacular Halloween event! This is the perfect weekend for family-friendly Halloween fun.
Join us for:
-Face Painting
-Popcorn
-Snow Cones
-Balloon Art
-Blood Drive
We have other incredible attractions running all month long:
-Terror Train Every Weekend in October (Ages 12 & Under)
-Pumpkin Patch & Monster Maze
Milberger's Landscaping & Nursery
Free
11:00 AM - 03:00 PM, every day through Oct 18, 2026.
Event Supported By
Milberger's Landscaping & Nursery
210-497-3760
Milbergersnursery@gmail.com
Milberger's Landscaping & Nursery
3920 N Loop 1604 E San Antonio, TX 78247San Antonio, Texas 78247
210-497-3760
Milbergersnursery@gmail.com