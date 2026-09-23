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Fredericksburg Music Club: Alias Brass

Fredericksburg Music Club: Alias Brass

Described as “the only name for music innovation,” the Alias Brass, founded in 2013, is a collaboration of five uniquely talented artists and educators from across the nation.

They'll perform a free concert for the Fredericksburg Music Club.

Fredericksburg United Methodist Church
Free
03:00 PM - 05:00 PM on Sun, 18 Oct 2026

Event Supported By

Fredericksburg Music Club
https://www.fredericksburgmusicclub.com/

Artist Group Info

Alias Brass
Fredericksburg United Methodist Church
1800 N. Llano Street
Fredericksburg, Texas 78624
http://www.fredericksburgmusicclub.com