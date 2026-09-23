Fredericksburg Music Club: Alias Brass
Fredericksburg Music Club: Alias Brass
Described as “the only name for music innovation,” the Alias Brass, founded in 2013, is a collaboration of five uniquely talented artists and educators from across the nation.
They'll perform a free concert for the Fredericksburg Music Club.
Fredericksburg United Methodist Church
Free
03:00 PM - 05:00 PM on Sun, 18 Oct 2026
Event Supported By
Fredericksburg Music Club
Artist Group Info
Alias Brass
Fredericksburg United Methodist Church
1800 N. Llano StreetFredericksburg, Texas 78624