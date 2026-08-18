Finding Your Hispanic Roots
Finding Your Hispanic Roots
Join us as we learn the basic research principles and techniques for conducting Hispanic genealogical research. Find out what databases, books, and resources are available to help uncover your family history.
Pan American Branch Library
Free
02:00 PM - 03:00 PM on Thu, 17 Sep 2026
Event Supported By
San Antonio Public Library Texana/Genealogy
2102072559
genealogydesk@sanantonio.gov
Pan American Branch Library
1122 W PyronSan Antonio, Texas 78221
210-207-9150