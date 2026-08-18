© 2026 Texas Public Radio
Real. Reliable. Texas Public Radio.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Finding Your Hispanic Roots

Finding Your Hispanic Roots

Join us as we learn the basic research principles and techniques for conducting Hispanic genealogical research. Find out what databases, books, and resources are available to help uncover your family history.

Pan American Branch Library
Free
02:00 PM - 03:00 PM on Thu, 17 Sep 2026

Event Supported By

San Antonio Public Library Texana/Genealogy
2102072559
genealogydesk@sanantonio.gov
https://www.mysapl.org/Services/Collections/Texana-Genealogy
Pan American Branch Library
1122 W Pyron
San Antonio, Texas 78221
210-207-9150
https://www.mysapl.org/Visit/Locations/Pan-American-Library