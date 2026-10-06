Familiarizarse Con Su iPhone
Familiarizarse Con Su iPhone
En este taller, exploraremos algunas de las funciones comunes de los iPhones. Aprenderá a interactuar con la pantella táctil, a acceder a controles importantes y a buscar ajustes específicos. También compartiremos algunos consejos y prácticas recomendadas para la seguridad y el mantenimiento de su iPhone.
Por favor, traiga su propio iPhone a clase.
Pan American Branch Library
Free
12:00 PM - 01:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Event Supported By
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paula.opiela@sanantonio.gov
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