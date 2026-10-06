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Familiarizarse Con Su iPhone

Familiarizarse Con Su iPhone

En este taller, exploraremos algunas de las funciones comunes de los iPhones. Aprenderá a interactuar con la pantella táctil, a acceder a controles importantes y a buscar ajustes específicos. También compartiremos algunos consejos y prácticas recomendadas para la seguridad y el mantenimiento de su iPhone.
Por favor, traiga su propio iPhone a clase.

Pan American Branch Library
Free
12:00 PM - 01:00 PM on Sat, 7 Nov 2026

Event Supported By

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2102079150
paula.opiela@sanantonio.gov
https://www.mysapl.org/
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1122 W Pyron
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